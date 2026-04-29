教育学家：「读故事」刺激语感胜过「做练习」 一个方法识字+阅读能力提升44.4%｜许定国校长随笔

在香港，我们常看到孩子埋首于无尽的英文练习簿中。对许多学生而言，「阅读」等同于「做Comprehension」 —— 将文章拆解成碎片，只为寻找标准答案。教育学者Monica Quilty在研究中提醒，这种「测验驱动型」模式，往往忽略孩子的情感需求，甚至可能磨掉他们对语言的好奇心。要让孩子真正掌握英语，家长需要从「为了考试而读」转向「为了乐趣而读」。

建立孩子的「阅读胃口」

作家Jennifer Vermeer在《Unlocking the Magic of Reading》中写道：「阅读不应仅是关于理解测验，而是关于寻找共鸣与生活的乐趣。」当孩子将英语视为一个「学科」，门槛便会高不可攀；但当英语变成一个「故事」，它就成了通往异想世界的门票。

（AI生成图片）

家长应从建立孩子的「阅读胃口」开始，不必急着读古典文学；相反，像 《Dog Man》或《Diary of a Wimpy Kid》这类图像小说（Graphic Novels）则是绝佳的起点。这类读物透过幽默的图像与地道的对话，让孩子在爆笑中自然吸收词汇。当孩子因为情节而废寝忘餐时，他们不再是被动的受教者，而是主动的探索者。

（图片来源：PhotoAC）

成功阅读的关键

为甚么「读故事」胜过「做练习」？教育学家Joy Williams指出，故事能将枯燥的逻辑转化为有意义的经验。相比于「枯燥的语法练习」，绘本中重复的句式与情节，能让孩子在无压力下内化语法规则。这印证了作家兼教育学者Jane Braunger的核心观：「参与度（Engagement）是成功阅读的关键。」当孩子被故事吸引时，他们大脑的语言区块会被深度激活，这种自然产生的「语感」，远比死记硬背规律来得扎实。

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大声朗读 = 语言的「洗礼」

除了选好书，「Read-Aloud」（大声朗读）也是一个可多加运用的策略。研究显示，透过互动式的朗读，孩子的识字与阅读能力表现能从33.3%大幅提升至77.7%。朗读不只是读出文字，它还是一场语言的「洗礼」。当孩子听着你读故事的节奏、语调与情感时，他们在建立口语与书面语的连结。即使孩子已经识字，亲子共读仍能营造温暖的语言环境，让英语与「爱」挂钩。

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「学习阅读的最佳方式，就是去阅读。」教育的终点不是培养只会做题目的机器，而是培养出终身阅读的灵魂。与其要求孩子多做一篇练习，不如给他们一点时间去翻阅喜欢的读本。让我们陪伴孩子，从练习簿的苦海中，跨入阅读的星辰大海。

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佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

教育硕士 （课程与创新教学 / 资优教育） 。从事教学20多年，长于推展STEM及资优教育。曾任香港课程发展议会委员，曾获 「第九届香港海华师铎奖」 、 「全国青少年科技大赛科技创新教育方案二等奖」。

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

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