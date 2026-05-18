高小温习攻略｜初小步入高小做好准备 家长必留意这7点！步入前青春期调整教养方向

高小温习攻略｜都市有好多传说，有没有听过「三年级效应」？对不少孩子来说，只要幼稚园的基础课程根基打得好，小一、小二可说不难应付，然而小三的课程范围扩阔增润，由基础知识提升为应用学习，有些孩子会在小三开始卡关，当升上小四（高小）就更见吃力，接着还要面对升中关键的呈分试，学业压力随之而来。面对问题，我们要正面解决，从小四开始家校合作，准备升中事宜，分散升学压力，也可以针对高小课程，重点规划学习进度，顺利衔接初小基础，无痛过渡到高小。

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步入前青春期调整教养方向7个重点 家长可这样应对…

每个成长阶段，都是一个挑战。孩子由初小升上高小，不止要面对升学及学业关口，即使心理与生理也开始有各种转变，家长面对一个小小孩渐次升格为小大人，先要温提自己不要再有电视台精神「事事关心」，调整教养方向。

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1. 自我意识觉醒

孩子开始追求独立，更具主见，也在意他人对自己看法，渴望被尊重，开始爱面子又或显得反叛，甚至常驳嘴、不听话。

家长应对：尊重孩子想法，勿一味批评或随意指责，改以温和态度应对，以及采取引导性沟通，多予以肯定与选择权。

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2. 朋辈影响力增

相当重视同学、朋友的看法，甚至会听取他们的意见多于父母。

家长应对：接纳孩子的社交圈子，并尝试认识其朋友。

（示意图 / AI生成图片）

3. 对话方式有变

随着年纪增长，开始抗拒父母的命令式对话。

家长应对：学习平等式对话，避免过度严厉或否定语气，如以「你认为呢？」代替直接下指令。

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4. 尝试独立自主

有别于过往凡遇上难题，便会找家长帮忙，而家长也要稍微放手，不要事事畀意见。

家长应对：鼓励孩子自行想方法解决问题，建立自主解难能力。

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5. 极度需要安全感

孩子一方面期望独立自主，另一方面却仍然需要家长的适度关注，因为学业或生活少不免有波澜，内心渴求安全感。

家长应对：不妨饰演孩子的啦啦队队长，成为孩子坚实的后盾，让其知道不论遇到甚么困难，家永远是最安全的地方，谨记尊重不等于疏离，陪伴和支持是孩子永远所需。

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6. 在意个人空间

开始重视私隐，不喜欢家长未经同意翻看其物品或查看手机，由于在意个人空间，经常逗留在自己房间以致锁上房门，要了解这没有故意疏远，只是建立自我界线的表现。

家长应对：尊重私隐，进入孩子房间前先敲门，借用其物品也要先询问，跟孩子建立互信关系，让他了解家长是关心而非监控。

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7. 面对发育变化

时下孩子早熟，不少人于前青春期已开始发育，面对「陌生」的身体，孩子会感到害羞或不知所措，又或伴随身体不适而困惑，亦可能开始对恋爱、性别差异等大感好奇。

家长应对：持开放而正向态度，进行适龄的性教育，可尝试共读相关绘本或书籍而打开话题，让孩子知道家长是可靠而可以安心提问的人，而不是上网寻找似是而非的答案。

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文：刘佩桦 图：资料图片

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