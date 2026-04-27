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7-11优惠｜7-Eleven 45周年新一波惊喜 联乘本地波鞋元祖Yasaki推复古限量新品 附售卖点+价钱

亲子
更新时间：16:10 2026-04-27 HKT
发布时间：16:10 2026-04-27 HKT

继重塑香港首间7-Eleven 经典「红屋仔」、45%增量版自家产品、码45周年限定yuu折日及与可口可乐联乘的相机，为庆祝45周年生日，7-Eleven又有新一波惊喜喇！不少Threads友到日本经常扫「7仔」袜，想不到香港7仔竟联乘本地波鞋元祖Yasaki推出「45 周年专属」复古限量新品，更注入标志性7仔元素，即睇5款复刻80年代潮流美学的限定新品，还有怀旧Cap 帽及别注纯棉袜的特定售卖分店地址，4月29日就准备去扫货喇！

7-11优惠｜7-Eleven联乘本地波鞋元祖Yasaki推复古限量新品

香港7-Eleven踏入 45 周年，以「梗系我地」为主题，继早前多款周年限定产品大受欢迎后，今期7仔首度联乘陪伴不少香港人成长、本地80年代波鞋元祖品牌Yasaki，打造「7-Eleven 45周年 x Yasaki联名别注系列」，既重拾昔日情怀，也塑造时尚与功能兼备的日常运动风格。

（图片来源：7-11）
（图片来源：7-11）

「7-Eleven 45周年 x Yasaki联名别注系列」共有5款复刻产品，首推以1989年传奇鞋款YM729为设计蓝本的Y729 EVOLVA元祖波鞋，不但保留元祖级复古轮廓之余，更在舒适度上全面进化！同场还有于80年代大热的Y126经典保龄球袋、经典怀旧Cap帽、Y175迷你保龄球袋，也有全新别注纯棉袜，将7-Eleven热卖袜款招牌三色调与Yasaki的格调蓝色融合，抢眼的撞色设计更添复古味道！

（图片来源：7-11）
（图片来源：7-11）

点击图片浏览7-Eleven联乘本地波鞋元祖Yasaki全系列：

元祖波鞋、Y126经典保龄球袋及Y175迷你保龄球袋将于4月29日起，于「7仔预购网店」及7-Eleven App 开卖；而怀旧Cap帽及别注纯棉袜亦将于 4 月 29 日早上7时起，于多间指定分店同步发售！

点击图片浏览Cap帽及别注纯棉袜指定售卖分店地址：

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