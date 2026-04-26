拆解SEN孩子学习乐器3大挑战 英国皇家音乐学院考试原来有特殊调适申请？｜SEN学堂

「呯呯呯呯⋯⋯喳喳⋯⋯呯⋯⋯」这夜，客厅中又传来星宿王子练习的声音。纵然不少家长深知学习乐器带来的裨益，却仍会忧虑甚至怀疑SEN孩子是否有能力应付，你是否也是其中之一？悄悄告诉大家，我家的星宿王子及日月公主，便曾接触及学习五种不同乐器，包括钢琴、爵士鼓、小提琴、大提琴及长笛。今天，就让我们一同来探索SEN孩子在学习乐器时，可能面对的困难及应对方法。

SEN孩子学习乐器挑战1：难于安坐

大部分乐器均要求孩子安坐及专注学习，但对于患有专注力不足及过度活跃症（ADHD）的孩子来说，要他们安坐30甚至45分钟并非易事。故家长除了因应孩子的专注力调整课堂长短外，亦可考虑把课堂安排在「放电」环节后，好让他们的大脑有更好准备。

（图片来源：PhotoAC）

在众多乐器中，确诊ADHD的星宿王子选了需要较多肢体律动的爵士鼓，这项乐器容许孩子在敲打过程中手脚并用，身体更可随着节拍轻松摆动。偶尔遇上节奏强劲的曲目，更可成为星宿王子消耗能量及宣泄情绪的理想途径。

（AI生成图片）

SEN孩子学习乐器挑战2：阅谱困难

纵然针对「读写障碍」与「阅谱能力」关系的研究不多，但对于患有读障的孩子来说，阅读五线谱上的各种符号，还是隐藏着不少挑战。在平日阅读时，确诊读障的日月公主容易出现跳行跳字，同样，当她阅谱时，也会出现类似情况 —— 有些音符消失了。另外，音符在不同的间线上，有其独有的音名或唱名。日月公主的追视能力较弱，纵然有足够的乐理知识，但还是需要较长的时间辨别五线谱上的符号，影响她阅谱的速度及演奏的流畅度。我曾尝试以颜色区分线与间，加强她的视觉记忆；亦曾制作音符卡助她练习。日月公主还提醒我，要避免在原本已密密麻麻及充满各种符号的乐谱上加上太多线或圈的额外标记，这会令读障孩子眼花缭乱，百上加斤。

以颜色区分五线谱的线与间、自制音符卡， 能有效帮助读写障碍孩子减低阅谱混乱。（图片来源：PhotoAC）

SEN孩子学习乐器挑战3：协调障碍

学习乐器需要各种器官及肢体协调，亦需要动用身体的不同肌肉。部分SEN孩子的协调能力较逊，又

或口肌手肌能力较弱。家长在选乐器时，除了参考孩子的兴趣外，也可考虑从能力入手，让孩子建立成功感，增加持之以恒的动力。敲击乐例如钢琴及鼓，对协调能力的要求相对较低。相反，弦乐如小提琴及大提琴，对小肌肉的要求则较高。吹奏乐器如长笛及小号等，更讲求眼、手与口的配合，难度绝不能小觑。

（图片来源：PhotoAC）

音乐： SEN孩子的情感出口与成长阶梯

音乐能陶冶性情，抒发情感。对于情绪起伏较大或不擅长情感表达的SEN孩子来说，旋律及音符或

许是他们的另一语言，同时更是与外界交流的另一扇窗。在学习乐器的过程中，SEN孩子亦能得到不少训练机会，例如孩子需要专注阅谱及聆听、身体各部分需要互相协调等。透过与别人合奏，SEN孩子还能从中学习社交，体验彼此配搭的美妙。他们甚至能在表演或考核过程中，锻炼韧力，建立自信及成功感。

●合奏不止 是音乐练习，更是SEN孩子学习轮流、聆听与互相配合的好机会。（图片来源：PhotoAC）

五线谱上的音符，有高有低，有快有慢，这才动听，人生的乐章也如是！SEN孩子的学习过程，或许

比别人困难，然而他们还是能探索，掌握及谱奏属于他们的乐章。愿我们的孩子，也能享受音乐、享受人生，找到让他们发光发亮的舞台！

温馨提示：英国皇家音乐学院考试可申请特殊调适

英国皇家音乐学院联合委员会（ABRSM）可为特殊需要考生提供考试调适，如延长考试时间、放大乐谱等。若有需要，家长可与乐器或乐理老师商讨及申请。

FB@日月公主SEN之日月版主影子

影子 —— 看似灰暗无色，一片孤寂；回头一看，却见暖暖光芒，照耀前路。这是我的笔名，也是我的提醒！育有两名SEN孩子 —— 星宿王子（确诊ADHD）及日月公主（确诊读写障碍及ADHD并伴有ASD

征状）。透过专页「日月公主SEN之日月」分享养育SEN孩子的甜酸苦乐及高低起跌，与同路人互勉共情，同路同行。

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