坪洲亲子游5大推介 周末慢活免费参观牛皮厂/自制手绘贝壳装饰/彩绘瓷碟DIY

假日想找个地方悠闲度过一天，其实不需要离境，简单的去个离岛小旅行也可，好好感受和市区截然不同的小岛气氛。离中环码头约半小时船程的坪洲就是个好选择，让你和家人可放慢脚步，做做小手工，也来一些怀旧小吃，或是游走艺术装置，为身心叉叉电！

坪洲亲子游推介1：坪洲牛皮厂 时光倒流秘密花园

坪洲在上世纪曾高度发展各项工业，当时岛上可见不少工业厂房包括灰窰厂、火柴厂、大型钢管厂、牛皮厂及陶瓷广彩等。随着工业息微，坪洲已没有任何工厂运作，当中福源牛皮厂自从获古迹办事处评定为「三级历史古迹」，便由当地居民Sherry联同设计师将旧厂房打造成以环保艺术upcycle为理念的「秘密花园」。

牛皮厂隐藏于永安街内， 门口满是色彩缤纷的涂鸦。（图片来源：《亲子王》）

由永安街走进入口，恍如时光隧道般去到另一时空，沿途见到不少旧物如以前的手机、轮軚、风扇罩、玻璃、陶器、雨伞等装饰，也有以旧家具堆砌成大型的艺术装置，非常有趣，难怪吸引不少人前来打卡。

利用椅子、瓶子、轮胎等日常物品打造的创意装置艺术非常独特， 假日吸引不少人前来打卡拍照。（图片来源：《亲子王》）

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坪洲牛皮厂 （秘密花园）

地址：坪洲永安街21号地下

开放时间：10:30 - 19:00

入场费：免费

查询： Facebook@pengchauMSG （My Secret Garden – 坪洲秘密花园）

坪洲亲子游推介2：House of Craft．好望角

美丽的贝壳有不同形状、色彩和花纹，是来自大自然奇妙的创造。坪洲作为一个小岛虽然面积不大，却小店林立，适合一家人闲逛旧街体验慢活。而坪洲永安街便是岛上最多店铺集中的一条街，街上有一间「House of Craft．好望角」充满假日风情，店内外摆满许多贝壳、水晶等自然素材工艺品。

贝壳工作坊于店内即场举行，毋须预约，需时大约半小时至一小时，家长大可放心在附近me time。（图片来源：《亲子王》）

大人和小朋友可以在贝壳上以颜料创作，自由绘画，画完后店家会帮忙以风扇吹干并提供支架，方便拿回家当摆设。店内亦有许多精美贝壳饰物及纪念品，不失为入手伴手礼用来送给亲朋戚友的好选择。

店内的贝壳工艺品全人手制作，相当精致特别， 买来当伴手礼送人也不错。（图片来源：《亲子王》）

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House of Craft．好望角

地址：坪洲坪洲永安街8C地下

营业时间：11:30 - 19:30 （星期一、二休息）

贝壳彩绘工作坊：即场报名$150（包材料）

查询：IG@helen.craft.house

坪洲亲子游推介3：Cat Garde与猫共度慵懒午后

坪洲岛上街猫数量或者不如大澳般多，但不少壁画、店铺都可见猫踪。午后如果想找个地方小休一会，不妨来到岛上唯一一间以猫为主题的商店Cat Garden。

在猫猫陪伴下放松一小时，空间不大所以会控制人数， 每组客人都能享受片刻宁静。（图片来源：《亲子王》）

店铺面积不大，前面是售卖搜罗自日本、台湾、韩国等地的各类猫咪精品，后面的空间则是住了数只曾经流浪的可爱猫猫，欢迎客人和猫咪们互相陪伴玩耍，度过疗愈的一小时。如本身是大小猫奴，可留意店内自家设计生产的剑麻抓板，上面印刷的文字惹笑逗趣，一定会引起香港猫奴注意和共鸣。

猫店长们有时会在门口橱窗位置的猫窝休息，犹如橱窗「模特儿」。（图片来源：《亲子王》）

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Cat Garden

地址：坪洲永兴街17号

营业时间： 12:00 - 17:00 （不定时休息，如要光顾猫茶室请先行预约）

收费：$88 / 首小时（大小同价，包1款饮品）

查询：6111 4553 / FB@catgardenhk / IG@catgarden_hk

坪洲亲子游推介4：祺森冰室 驰名怀旧虾多士

要在坪洲医肚，选择真的不少，除了近年开设的cafe，其实怀旧冰室的美食也相当出色，小朋友也甚喜爱。例如全岛最出名的祺森冰室虾多士，炸得金黄香脆，内里的虾仁大大粒，即叫即炸，实在没有不好吃的理由。

饱满香脆的虾多士是祺森冰室名物，多年来人气不衰。（图片来源：《亲子王》）

此外，店里的午餐选择亦够多样化，炒粉面饭均有，近年更推出全日早餐（All Day Breakfast），游览前后来医肚满足一家人所需。特别要留意冰室不做晚市，只开到下午四点，所以记得一早前往帮衬以免摸门钉。

（图片来源：《亲子王》）

店内餐牌选择繁多，全日早餐十分丰盛。（图片来源：《亲子王》）

祺森冰室

地址：坪洲永安街3号地下B号舖

时间：08:00 - 16:00 （星期一休息）

坪洲亲子游推介5：超记瓷器 彩绘瓷碟DIY

昔日香港制作的广彩磁器闻名中外，而位于坪洲的超记磁厂更是一间历史悠久的手绘瓷器工厂。1975年由林氏夫妇（林汉超先生及蓝娇女士）创立开业以来，全盛时期工人曾多达30人，全采用人手绘制，款式繁多，由匙羹、餐碟、炖盅、饭碗、汤碗等都有。自林先生逝世后，现在店内出售的瓷器多由林太绘制，并开办体验工作坊，让岛外市民都可以学习广彩。小朋友建议六岁以上参与画碟，家长亦可陪同一起绘画。完成后需经过烧制，可选择亲身到店取回作品或安排以顺丰寄出。

彩瓷商品都是由店主林太亲手绘制， 定格亲民，图案以花鸟虫鱼等为主。（图片来源：《亲子王》）

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超记瓷器

地址：坪洲永兴街7号地下

营业时间：11:00 - 18:00 （请先致电店铺确认营业时间）

收费： 彩瓷体验工作坊收费为$300 / 位（收费已包括烧制），可选7吋碟 / 水杯 / 4.5吋碗 / 茶杯1对 / 茶

碟1对 / 茶杯碟1套，另有其他额外收费选择 （大碗 / 大碟 / 有盖杯 / 茶壸 / 炖盅等），烧制后可安排以顺丰寄出 （运费单独1件$60，2件$100，及后每件加$50）

预约及查询：9193 8044（致电林太）

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