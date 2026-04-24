3间沙田区幼稚园评级两间获A+ 95校网世袭超收额排名第2小学是这间！｜赵荣德升学信箱

有沙田区的妈妈想为孩子选择一间愉快学习的幼稚园，究竟边间最好？又有家长想知道小一叩门的常见题型？另有家长对于些关于4间95校网将军澳小学的问题想请教前喇沙小学副校长赵荣德。即刻跟大家看看教育专家赵荣德的分析。

沙田区幼稚园愉快学习之选

家长问：

小儿获以下幼稚园取录：基督教神召会合一堂幼稚园、沙田灵光幼儿学校、港九街坊妇女会孙方中幼稚园，请问哪一所幼稚园小朋友会读得开心些？

沙田灵光幼儿学校（图片来源：沙田灵光幼儿学校校网）

赵Sir答：

以下为三所幼稚园的教学模式。基督教神召会合一堂幼稚园采用专题研习，就幼儿的兴趣、经验作为探究题目，善用创意和游戏环境，推行互动学习角，鼓励幼儿从游戏和动手做的过程中掌握知识。沙田灵光幼儿学校用戏剧教育、主题教学、专题研习、小组教学及不同区角游戏，并安排幼儿参与户外参观、角色扮演和科学探究等不同形式的学习活动。

基督教神召会合一堂幼稚园（图片来源：《亲子王》）

港九街坊妇女会孙方中幼稚园主要采用主题及活动教学，设有专题研习、参观及探访活动，提供全普通话及英语教学环境。参考教育局评核报告，本人给基督教神召会合一堂幼稚园的评级为A+（由A++至A-）、沙田灵光幼儿学校为A，而港九街坊妇女会孙方中幼稚园为A+，报告的评估范畴包括「学校文化及给予儿童的支援」和「儿童发展」，说明三所幼稚园的小朋友都读得开心。不过基督教神召会合一堂幼稚园和港九街坊会孙方中幼稚园评级较高，所以小朋友相对会读得开心些。而港九街坊妇女会孙方中幼稚园有全普通话及英文语境，亦值得留意。

港九街坊妇女会孙方中幼稚园（图片来源：港九街坊妇女会孙方中幼稚园校网）

小一叩门常见题型逐个捉校长最看重甚么？

家长问：

小儿在小一自行分配学位落空，统一派位机会也不大，我想替儿子准备叩门。请问赵Sir，一般官津小学叩门会问甚么题目？

（图片来源：PhotoAC）

赵Sir答：

一般官津小学叩门，主要以个人面谈形式进行，从中观察小朋友的行为、表达能力、理解能力及潜质等。面试主要问考生的学术表现，包括幼稚园的成绩、音乐、唱歌、跳舞方面的才华，是否有奖项等，亦会留意体育方面如田径、游泳的天赋。有些着重语文的小学，会叫考生认读中、英文基本字词，考小朋友读音是否正确，名小学是不会取录连基本字词也读错的考生。其次会考数学加减的基本概念。而最常考的一题是：「叫小朋友说出读过多少本书，分享最喜欢哪一本。」曾有考生答他参加了香港公共图书馆「儿童及青少年阅读计划」，并拿出证件，分享他最喜欢的一本书，令校长「大开眼界」之余，还给了该考生一个学位。综合来说，除了要准备一些常见问题，临场对答要有条理、有信心、有礼貌，再加上一些人无我有的资料，便较容易叩门成功了！

（图片来源：PhotoAC）

95校网世袭超收排位 宣基成区内热门

家长问：

请问仁爱堂田家炳小学、基督教宣道会宣基小学、将军澳循道卫理小学及天主教圣安德肋小学，哪一所受欢迎些？

基督教宣道会宣基小学（图片来源：家庭与学校合作事宜委员会）

赵Sir答：

用世袭超收额来排位，四所小学在95校网23所小学中的排名如下：

仁爱堂田家炳小学 第9位

基督教宣道会宣基小学 第2位

将军澳循道卫理小学 第5位

天主教圣安德肋小学 第8位

因此基督教宣道会宣基小学受欢迎些。

赵荣德

．香港辅导教师协会荣誉顾问

．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。

Facebook专页@赵Sir之友

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）

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