深圳威尼斯英迪格酒店低至69折 免费升级露台房/自助早餐+晚餐/披萨工作坊｜深圳亲子好去处

复活节虽过，但转眼又有一个长周末，想跟小朋友外游又好像时间紧迫，只得三日两夜最好就到深圳玩两天。不少深圳亲子酒店设施一流，既亲子友善，更有不少玩意适合大、小朋友齐齐玩，就如最近推出优惠的深圳威尼斯英迪格酒店，优惠套票低至69折不但有齐2大2小自助早餐、自助晚餐，更免费升级至精品阳台客房，还有披萨工作坊等体验活动，即刻预约深圳酒店，跟小朋友来趟短假期。

深圳亲子好去处｜深圳威尼斯英迪格酒店免费升级优惠

位于深圳华侨城中心区的深圳威尼斯英迪格酒店，步行即可直达欢乐谷、世界之窗及益田假日广场等玩乐景区及购物广场，亦与万象天地、科技园及高新技术产业园区只隔10分钟车程，交流便利。

（图片来源：KKday）

酒店以「梦幻剧场」为灵感，大堂采用经典威尼斯异域风情设计，并将艺术品融入装潢之中。客房更附设露台，可饱览世界之窗的独特风景线和科技烟花。另外，酒店亦设有户外露天帆船泳池、室内恒温泳池、健身房、免费停车等，周末、假日亦有穿梭巴士到万象天地、南头古城，外出玩乐就更方便。

（图片来源：KKday）

今次优惠除了可免费升级至精品阳台客房，亦包括2大2小住宿连自助早餐、自助晚餐，而且亦附送邻间餐厅儿童迷你披萨制作体验（招牌吞拿鱼Pizza一份，可DIY或专业厨师制作），有专人为爸妈们预订行程，跟小朋友去玩就更轻松了。另有双人客房尊享套餐，将赠送双人行政酒廊自助简餐、精选早餐及专业旅拍，爸妈也可来次二人世界呀！

（图片来源：KKday）

另有套餐包星际传奇（万象天地店）金币，大、小朋友可体验全新震撼体验感的电子游戏，还可一次过玩齐沉浸场景、模拟竞速、音律互动、潮玩动漫、益趣潮礼等几十种潮玩项目，先进游乐设备、炫酷的场景空间与新潮的娱乐概念，为大家带来科幻未来感官体验！

（图片来源：大众点评）

点击图片浏览星际传奇详情：

【独家升级·亲子套餐优惠 – 低至 69 折】精品客房（限量免费升级精品阳台客房）住宿连自助早晚餐、功夫小厨披萨DIY、精美旅拍

优惠：HK$2,054/晚 起，平均只需 HK$514起/位（原价：HK$2,943/晚）

*输入【26DBS80】后，HK$1,974/晚 起，平均只需 HK$494起/位

包括：

．精品客房 1间1晚，KKday独家免费升级精品阳台客房住宿，2大2小（1.2m以下儿童）享自助早餐、自助晚餐

．邻间餐厅儿童迷你披萨制作体验：招牌吞拿鱼Pizza一份（可DIY或专业厨师制作）

．专属周末及节假日邻间穿梭巴士 - 每间房入住期间免费赠送一次跟拍服务，拍摄不限出镜人数

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【早晚双享 – 低至77折】精品客房/精品阳台客房/豪华客房 + 双人自助早餐 + 双人行政酒廊自助简餐

优惠：HK$1,404/晚 起，平均只需 HK$702/位（原价：HK$1,817/晚）

*输入【26DBS80】后，HK$1,324/晚 起，平均只需 HK$662起/位

包括：

．所选房型 1间1晚，双人自助早餐，双人行政酒廊欢乐时光简餐自助晚餐，精美旅拍

．行政酒廊欢乐时光 用餐时段：18:00 - 20:00

．尊享行政酒廊欢乐时光（18:00 - 20:00） - 专属周末及节假日邻间穿梭巴士

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（图片来源：KKday）

【连住优惠 – 低至8折】精品客房连住2晚｜赠精美旅拍 + 邻间穿梭巴士 + 停车

优惠：HK$2,203/2 晚 起，平均HK$1,101.5/晚 起（原价：HK$2,743/2晚）

*输入【26DBS80】后，HK$2,123/晚 起，平均只需 HK$1,061.5起/晚

包括：

．精品客房 1间2晚，赠送精美旅拍，邻间穿梭巴士 - 专属周末及节假日邻间穿梭巴士

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【乐园套餐】精品客房/精品阳台客房/豪华客房 + 双人自助早餐（赠送2小自助早餐） + 双人乐园门票（欢乐谷/世界之窗/欢乐港湾/锦绣中华 4 选 1 ）+ 精美旅拍

优惠：HK$1,824/晚 起（原价：HK$2,074/晚）

*输入【26DBS80】后，HK$1,744/晚 起

包括：

．所选房型 1间1晚，双人自助早餐（赠送2位1.2m以下儿童自助早餐）

，双人乐园门票（欢乐谷/世界之窗/欢乐港湾/锦绣中华 4 选 1），精美旅拍

．乐园门票请于酒店前台办理入住时确认及领取（欢乐谷 / 世界之窗 / 锦绣中华 1.2 米以下儿童免

费，欢乐港湾湾区之光摩天轮 1 米以下儿童免费）

．专属周末及节假日邻间穿梭巴士

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（图片来源：KKday）

【优惠 – 星际传奇套餐】精品客房/精品阳台客房/豪华客房 + 双人自助早餐 + 星际传奇

（260 枚游戏币，8寸精美娃娃 1个）+ 精美旅拍

优惠：HK$1,458/晚 起（原价：HK$1,755/晚）

包括：

．所选房型1间1晚，双人自助早餐，星际传奇 （仅万象天地店）260枚游戏币+8寸精美娃娃1个

，精美旅拍

．专属周末及节假日邻间穿梭巴士

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优惠详情：

优惠期（预订期）： 即日至 4 月 28 日 23:59

可预定日期：2026年4月23日至7月31日

入住时间时间：14:00｜退房时间：次日12:00

地址： 深圳市南山区华侨城深南大道 9026 号深圳威尼斯英迪格酒店

（地铁 1/2/8 号线世界之窗站 - A 出口）

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