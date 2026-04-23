小四启动重点温习为升中做好准备 专访大埔浸信会公立学校萧婷校长｜《亲子王》新一期精选内容

对不少孩子来说，只要幼稚园的基础课程根基打得好，小一、小二可说不难应付，然而小三的课程范围扩阔增润，由基础知识提升为应用学习，有些孩子会在小三开始卡关，当升上小四（高小）就更见吃力。面对问题，我们要正面解决，从小四开始家校合作，准备升中事宜，分散升学压力，也可以针对高小课程，重点规划学习进度，无痛过渡到高小。

升中准备 由小四开始

家长一定重点关注五、六年级的呈分试，岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长认同成绩课业固然重要，一般而言，小四上学期成绩出现波动也是正常。「然而，升上小四不该由快乐走向压力，而是从游戏中学习走向在真实挑战中建立自信，学校在保持愉快氛围的同时，小四课程在深度和学习模式上确实有提升，特别是中、英文的阅读理解及写作，以及数学的应用题，这是迈向高小阶段的必经之路。」吴校长坦言升中是重要事，所以学校于四年级开始举办升中活动，家校合作一起筹划。

（图片来源：《亲子王》）

学校『146个性化教育』，即分别于一年级、四年级和六年级进行评估，初小在于鼓励学生广泛探索各种智能，渐渐展现有兴趣及能力的范畴；高小则着重深化与整合各项智能，并鼓励学生在特定智能领域中，发展其专长。「学校『146个性化教育』，即分别于一年级、四年级和六年级进行评估，初小在于鼓励学生广泛探索各种智能，渐渐展现有兴趣及能力的范畴；高小则着重深化与整合各项智能，并鼓励学生在特定智能领域中，发展其专长。」吴校长说。

岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长（图片来源：《亲子王》）



学习模式转移 成绩易倒退 3科失分陷阱

对于孩子升上高小后成绩「告急」，Stand-up Education校长苏Sir认为最核心的原因在于「学习模式的转移」。「初小阶段，学生能靠死记硬背来应付考试；但升上高小，题目的要求改为概念的深度运用，孩子或会一时难以适应。」苏Sir以数学科的面积题为例，高小不再只是直接套用公式（长×阔）计算，而是提供四边形的特性、周长与比例，要求学生反向推导出实际数据。「如果学生对几何概念不够清晰，或者未接触过这类逻辑推论，成绩就很容易出现断层式下滑。」

（图片来源：PhotoAC）

以三大主科中、英、数来剖析，苏Sir指出同学最常遇到的「失分陷阱」，就是隐藏在容易忽略的细节中。

中文科： 学生在「看文填充」或「词义辨析」都是失分要塞，因为他们只记意思，却忽略词语的使用范围（如：爱护VS爱戴）、感情色彩（褒VS贬）及程度深浅。

学生在「看文填充」或「词义辨析」都是失分要塞，因为他们只记意思，却忽略词语的使用范围（如：爱护VS爱戴）、感情色彩（褒VS贬）及程度深浅。 英文科： 最典型失误是Subject-Verb Agreement (SVA)，一旦主语变成nobody或one of the boys，学生便会分不清单复数。

最典型失误是Subject-Verb Agreement (SVA)，一旦主语变成nobody或one of the boys，学生便会分不清单复数。 数学科：同学对于「1」（即「整体」）的概念较弱，在分数乘除应用题中，常分不清何时该用1+或1-；此外，方程式亦是高小的一大难关。学生习惯了算术运算，对于「设 x」感到抽象，更难以从文字题中找出「等量关系」来列式。

Stand-up Education校长苏Sir（图片来源：受访者提供）

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大埔浸信会公立学校浴火重生 萧婷校长：「逆境中学会坚毅才是真正的成长。」

执笔之际，手机弹出宏福苑火灾听证会的新闻通知。事隔将近半年，这场大火在港人心中留下的伤痕仍未消散。然而，生活终究要继续。火灾过后，邻近的大埔浸信会公立学校被征用为调查中心，全校师生须临时迁往区内两所小学上课。从火灾当日的紧急应变，到后续复课安排，再到适应「一校两舍」的生活 —— 对班师生而言，每一步都充满挑战。

（图片来源：《亲子王》）



儿童上网容易被窥探隐私 陈美龄吁各界合力向儿童性罪行说不

「与儿童所受的伤害相比，说句不好听的，我个人的安危只如沧海一粟，所以我绝不退缩！」陈美龄博士早前在警务处举办的「网上性诱识」研讨会上，分享了她当年在日本推动「管有儿童色情物品」刑事立法，以及亲身探访雏妓的沉重经历。她借此鼓励社会各界积极投身保护儿童的行列，共同对抗儿童性诱识罪犯。

（图片来源：《星岛日报》）

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