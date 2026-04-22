「小大人」背后的无声重量 给照顾「小大人」的家长3个小贴士｜儿童心理

孩子看起来很懂事、很成熟，被赞「好乖」、不错，又会照顾弟妹和帮忙家务。其实，在经济压力、婚姻问题或情绪困扰下，这份「早熟」有时是一种被逼的牺牲 —— 孩子收起自己的需要，接手大人的责任，一边担心家计和父母情绪，一边又怕再「加重负担」，童年在无形中被压缩。当我们说「为孩子好」时，也要问：会否已不自觉地，把孩子推到不该他站的位置？

被包装成「识做」的「小大人」

在心理学上，「小大人症候群」（parentification）指孩子长期被放在与年龄不相称的成人位置，要为家庭情绪或实际运作「顶住个家」。最常见有两种情况，情感上的「小大人」，孩子变成父母的心灵支柱，要听诉苦、安慰大人、帮忙「顶情绪」；而实务上的「小大人」，要照顾弟妹、处理家务，甚至一起担心家中经济。在华人文化里，这些往往被包装成「孝顺」、「识做」，但当孩子因此牺牲了玩乐、学业和同侪生活，童年就会被抽空。临床上有两条重要「红线」：角色是否颠倒、孩子是否失去童年 —— 如果他既要稳住大人情绪，又几乎没时间玩和开怀大笑，就需要特别留意。

（示意图/AI生成图片）

「小大人」坚强背后的重担

近年在香港，我遇到不少被经济压力压得喘不过气的家庭，父母自然把焦点全放在金钱和生计上。很多孩子对我说：「我唔想再麻烦爸妈。」当孩子习惯压抑自己、不敢表达需要或情绪，其实在为家庭支付一笔看不见的「情感代价」，如失眠、情绪低落、自我否定和安全感下降。

中国文化强调「要坚强」、「唔好加重大人负担」，加上香港社会竞争激烈，父母常提醒孩子「你要争气」、「为将来打算」，久而久之，孩子觉得自己永远不够好，甚至要为家庭未来负责。

（图片来源：PhotoAC）

在婚姻关系恶化、分居或离婚的家庭，孩子常被推入「夹心人」角色：做传话人、打探另一方生活，甚至被逼「拣边站」，内心充满两难和内疚。另一常见情况，是孩子变成「情感垃圾桶」，不断吸收父母怨气和苦水，看似亲密，实则角色错位，孩子缺乏心理资源承受这些重量。

当兄姊出国留学或搬走，留下的弟妹常出现「代替者心态」：觉得要补位接手责任，变得过早成熟，主动照顾父母、不敢提要求。有孩子对成绩异常紧张，因相信：「我一定要成功，先帮到屋企。」这些情况下，孩子童年正被无声侵蚀。

（图片来源：PhotoAC）

让孩子重拾童真

现实世界里，没有一个家庭是没有风浪的。重点不是「永远没有问题」，而是在逆境中，我们如何仍然记得保护孩子？首先父母要在心里画一条清晰界线：经济压力、夫妻关系、法律问题和成年人的情感困扰，这些都是大人的责任，不该「分派」给孩子。孩子可以参与能力所及的事，但不必为结果负责，让他们明白自己的主要任务仍是学习、玩耍和成长。家里也要有安全氛围，容许孩子说「我惊」、「我唔开心」。父母的角色是先聆听、接纳，而不是说教或反要孩子安慰自己。

（图片来源：PhotoAC）

当孩子不再做你的「情绪支柱」，他们才有余裕接触和整理个人感受。最简单却最易忽略：刻意安排玩乐、休息和亲子时间，把「玩」视为成长必需品而非奖励。你可以自问：「孩子上次纯粹好玩而

大笑是何时？」若想不起来，就是调整讯号。孩子的懂事，最好来自被爱与支持，而不是牺牲童年去修补大人世界的缺口。

给照顾「小大人」的家长3个小贴士

1. 留意警号，孩子笑容变少、玩乐越来越少、经常挂心家庭事、晚上睡不好；

2. 把不属于孩子的责任收回来；

3. 每天留至少10分钟专心聊天或玩耍，不说教、不倾倒情绪，让孩子感到被看见和被爱。

（图片来源：PhotoAC）

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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