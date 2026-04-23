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免费派2,000盒夹心饼干条 玩游戏嬴固力果造型擦手巾/轻便防晒雨伞｜亲子优惠

亲子
更新时间：12:45 2026-04-23 HKT
发布时间：12:45 2026-04-23 HKT

喜欢吃朱古力夹心饼干条的小朋友要留意，固力果将于5月份一连两个周末于港岛及新界4个不同地点送出2,000盒pejoy夹心饼干条，还有超可爱的固力果造型擦手巾、轻便防晒雨伞，只要去玩游戏就有机会免费获得，即得亲子优惠详情。

亲子优惠｜玩游戏嬴2,000盒夹心饼干条、固力果礼品 

小朋友都爱吃外层涂满各种风味朱古力酱的Pocky百力滋，固力果「pejoy超人气夹心饼干条」系列的经典「pejoy朱古力味夹心饼干条」及人气「pejoy士多啤梨味夹心饼干条」今年再度回归，更会带同2,000盒免费pejoy夹心饼干条、固力果造型擦手巾、轻便防晒雨伞同大家迎接夏天。

固力果「pejoy超人气夹心饼干条」系列的经典「pejoy朱古力味夹心饼干条」及人气「pejoy士多啤梨味夹心饼干条」。（图片来源：固力果）
固力果「pejoy超人气夹心饼干条」系列的经典「pejoy朱古力味夹心饼干条」及人气「pejoy士多啤梨味夹心饼干条」。（图片来源：固力果）

于5月一连2个周末（5月2至3日、9至10日）游走多个地区的超级市场与大家玩游戏，想要pejoy夹心饼干条、固力果造型擦手巾、轻便防晒雨伞，就要留意以下派发地点喇！（礼品数量有限，送完即止）。

玩游戏就有机会免费获得2,000盒pejoy夹心饼干条、固力果造型擦手巾、轻便防晒雨伞。（图片来源：固力果）
玩游戏就有机会免费获得2,000盒pejoy夹心饼干条、固力果造型擦手巾、轻便防晒雨伞。（图片来源：固力果）

点击图片浏览免费派发地点：

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