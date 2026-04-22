平民直资中学原创英语音乐剧夺4奖 慕光英文书院舞台练胆量 校长：唔怕错先会进步多

直资中学｜为了提高学生的语文水平，有学校会增设「补底班」，也有学校会安排不同的课外活动，借此提高学生对语文的兴趣，就如有「平民直资中学」之称的慕光英文书院，就融合语文与艺术，早前上演了原创全英语音乐剧《Say No Boy》，让学生于趣味十足的艺术活动中，沉浸式地学习英语，音乐剧取得「香港校际戏剧节2026」4个奖项，令学生于英语的听听能力更具自信。

平民直资中学推原刽全英语音乐剧

慕光英文书院原创全英语音乐剧《Say No Boy》的主角Ryan，是位凡事以自我为中心、被同学戏称为「Say No Boy」的自私男孩。于一次奇遇中，他遇见了由雕像化身成活人的杜叶锡恩女士与杜先生，并在他们的带领下，穿越回到慕光创校初期的50年代。有份参演的学生于长达数月的演戏排练中，学懂互相补位的团队精神，慢慢磨合出默契。

《Say No Boy》是一部慕光原创的全英语音乐剧，结合了对话、歌唱和舞蹈，展现了语言和艺术的魅力。（图片来源：慕光英文书院）

同时学生也走出死记硬背、枯燥的传统学习模式，为了演活角色，学生自发地反复研读剧本，令英语变成了表达情感、推动剧情的工具。「沉浸式」的语言训练助他们克服了对英语的恐惧，能流利自然地用英语对答交流，令英文不再只限是为应付考试，而成为生活的一部分。

此原创全英语音乐剧以 50 年代为背景，舞台设计与道具均以当时社会风貌为蓝本。（图片来源：慕光英文书院）

校长：艺术激发学生语言潜能

对于学生顺利演出原创英语剧目，慕光英文书院张永丰校长指学习不限于课本，成果更显著。「透过舞台磨练，孩子学到的自信与胆量，才是他们一生受用的宝贵财富。」他补充，相比起死记硬背，艺术环境更能激发学生的语言潜能；当孩子不再害怕说错，而是享受用英语表达情感时，进步便会突飞猛进。」原创英语音乐剧更夺得「香港校际戏剧节2026」，四个奖项，包括「杰出舞台效果奖」、「⁠杰出合作奖」 、「⁠杰出整体演出奖」，而⁠苏芊芊（5E）、黎雨希（5E）更获得「杰出演员奖」。

校长同时指出，观塘区英中学额长期供不应求。「学校将于2026-27年度增设一班英文班，到时中一将合共开办两班英文班。此举为区内家长提供更多以英文授课的中学学位，回应了区内对EMI学额的殷切需求。」

慕光英文书院张永丰校长（图片来源：慕光英文书院）

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