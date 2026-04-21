港澳信义会锡安纪念幼稚园蝴蝶园开幕礼暨校园开放日免费参加 附报名方法｜学校开放日
更新时间：13:21 2026-04-21 HKT
发布时间：13:21 2026-04-21 HKT
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幼儿教育对孩子的成长非常重要，既为幼儿培养学习兴趣及良好生活习惯，也开始建立自我概念，所以幼教在孩子的起步阶段，扮演着重要角色。位于黄大仙的港澳信义会锡安纪念幼稚园将于4月25日举行「蝴蝶园开幕礼暨校园开放日」，让大家可以跟生物自然互动，了解蝴蝶的生活。活动免费玩之余，完成任务更有小礼物呀！
学校开放日｜走进港澳信义会锡安纪念幼稚园认识蝴蝶
位于黄大仙的港澳信义会锡安纪念幼稚园，是全港首间获得「国际蝴蝶脉络」认证幼稚园，认证计划是以三大原则推动生态保育，首先是参与机构需确立可持续管理的愿景，将保育承诺化为实际行动。其次在栖息地建造上，必须选阳光充足的位置，种植本土蜜源及寄主植物以确保全年花源，严格禁用农药，并鼓励使用环保物料，容许生物多样性自然互动，最后是透过培训师生、家长及社区人士共同参与维护工作，建立承传机制，定期进行蝴蝶普查以监察生态状况。
有见蝴蝶在幼稚园开枝散叶，因此4月底将举办「蝴蝶园开幕礼暨校园开放日」，主题是「彩蝶飞扬、亲子同乐」，当日节目包括Messy play、绘本图工活动、科探活动、保育小先锋、户外游乐场、蝴蝶园慢步及美食分享，部分活动完成后会得到一粒星，完成五粒星可换领礼品乙份，育有二至八岁子女及其家长，快点报名参与吧！
点击图片浏览港澳信义会锡安纪念幼稚园校园点滴：
港澳信义会锡安纪念幼稚园蝴蝶园开幕礼暨校园开放日
日期：4月25日（星期六）
时间： 09:30 - 10:15（蝴蝶园开幕礼及填色比赛颁奖礼）
10:15 - 12:00（开放摊位活动）
对象： 育有2 - 8岁子女家长及其子女
地址：黄大仙亲仁街8号锡安楼礼堂及幼稚园校舍
报名连结：＞＞按此＜＜
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