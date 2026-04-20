人工智能世代反令孩子能力衰退？与其补习不如先培养自理能力和同理心｜中文好好学

最近偶然读到一宗报导，指芬兰教育开始教导小学生查证假新闻，学习「看着眼睛道歉」，培养「数位礼仪」，在人工智能的时代里，依然保有同理心。同时，又有报导描述有尚未成熟的人工智能机械人，在街头掌掴小孩子，也看见有智能机械狗，已在街头横行。人工智能的相关报道遍布社交媒体，而早就有不少科学家警告过有关人工智能的潜在问题，在此不赘。想说的是，比人工智能更早来到的问题，可能是人与人交流的退化，孩子自理能力的衰退。

家长代劳衍生问题

因为工作关系，接触的学生不少。清楚可以得知，疫情之后，或许因为习惯了由家长代劳外出领取物资，于是如今大部分家长都会为高中的子女处理补习事宜，甚至替他们安排补习、写好时间表。

（图片来源：PhotoAC）

每当有问题出现，最先接到的是家长投诉的电话，而不是子女亲自提出自己的问题，寻求解决方法。曾有一次接获家长投诉，说职员不让儿子进入课室，导致其错过课堂内容。于是，我们翻查录影片段，发现孩子其实是迟到，未有准时进入校舍，而职员根本没有阻止过学生，反而问他是否需要调堂。其实只要学生跟职员说明原因，我们大多会因应情况，尽力处理问题。一个可以即时由学生尝试解决的问题，变成了莫名其妙的投诉，也抹杀了他们尝试解决问题的能力。如果是小学生倒还好，但到了高中仍然需要依赖父母发言，其实也是反映自理能力的不足。

（示图片/AI生成图片）

更甚者，遇过有学生滥用系统，收到严正警告后，依然屡劝不改，甚至以「我有做，但不是蓄意的」作回应。或许是以文字沟通的用词不准、态度语气不佳，但高中生的这种态度，总是令我觉得忧心不已。作为老师，总会因为希望学生得到更多学习资源而尝试酌情，但面对这种事不关己的态度，还是情不自禁多说教几句，毕竟将来面对更严重的事件和惩罚，不见得「不是故意」可以成为抗辩理由。人工智能的世代，甚么都来得轻易，也让更多人不懂得珍惜自己有的资源和机会，也失去了详细地解释说明、由衷地道歉改过的能力。

（图片来源：PhotoAC）

欠缺数位礼仪 值得关注

从前我在高中时决定补习，会自己比较不同补习老师，也会问问同学意见，参考相关笔记后报读课程。如今网上资讯流通，但更多的却是匿名的用户，随意作出批评后，不用付出任何代价。甚至看过，即使是鼓励学生的内容，也会有人说成「矫情」、「虚伪」；有人得到老师免费回答疑难后感激该老师，还会有人说「网上也有答案，何必感谢他」？数位礼仪欠缺，待人欠缺同理心，是我们这一代正经历的问题。

（图片来源：PhotoAC）

面对我的学生，我总是提醒他们，如果上课不专心，请务必回去提醒父母不用安排补习，不要盲目随波逐流，也要清楚自己的需要，不要浪费时间，这是我一直坚持的原则。只有清楚明白自己的需要和目标，努力尝试解决困难和问题，才会明白，眼前的事情都得来不易，所有机会都不是唾手可得，也是培养自理能力和同理心的第一步。

（图片来源：PhotoAC）

吴芷盈

凝皓教育小学中文导师

哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。

IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

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