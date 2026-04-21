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玛利诺修院学校（小学部）小三至小四插班申请 附申请+面试程序｜小学插班

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更新时间：11:32 2026-04-21 HKT
发布时间：11:32 2026-04-21 HKT

小学插班｜位于九龙塘的玛利诺修院学校（小学部）为著名传统女校，创校于1925年，于去年迎来100周年校庆。这所被家长誉为「神校」的少数女子资助英文小学，于即日起至4月23日将开放小三、小四插班申请，有意为女儿争取插班席位的家长务必把握时间。

小学插班｜玛利诺修院学校（小学部）「三无」政策 避免标签成绩

玛利诺修院学校（小学）秉承玛利诺女修会的精神，致力为女生提供优质而可负担的全人教育。学校推行「三无」政策：无精英班、无补底班、无成绩排名，同时采取「混合编班」，各班能力分布平均，有助促进学生同侪互助，同时亦兼顾学生多样性，课外活动也设有增润课程。另外，学校亦实施「一人一职」制度，每位学生都担当班内职务，从小培养服务他人的精神。多年来学校培育出不少著名校友，包括宣萱、梁咏琪等，都于此校毕业。

玛利诺修院学校（小学部）开放小三、小四插班申请。（图片来源：玛利诺修院学校（小学部）校网）
玛利诺修院学校（小学部）开放小三、小四插班申请。（图片来源：玛利诺修院学校（小学部）校网）

点击图片浏览玛利诺修院学校（小学部）校园点滴：

玛利诺修院学校（中学部）为直属中学

玛利诺修院学校的直属中学为传统名校玛利诺修院学校（中学部），根据教育局的直属制度，中学部须预留85%的学额予小学部毕业生。而是次小学插班只为小三、小四而设，合适的面试者将会于5月6日收到，而入学试将安排于2025年5月15日，考试内容包括中文，英文及数学（将为英文试题，需以英文作答），进入面试者，家长需陪同申请人出席。

成为玛利诺修院学校（小学部）的学生，便可于这座位于窝打老道130号、被发展局于2008年根据《古物及古迹条例》列为法定古迹的大楼内上学。 （图片来源：古物古迹办事署官网）
成为玛利诺修院学校（小学部）的学生，便可于这座位于窝打老道130号、被发展局于2008年根据《古物及古迹条例》列为法定古迹的大楼内上学。 （图片来源：古物古迹办事署官网）

玛利诺修院学校（小学部）小三至小四插班申请
插班申请日期：即日起至4月23日 17:00
面试通知（如合适）：5月6日
笔试日期：5月15日
面试日期：根据入学试成绩，合适之学生将获安排面试，需家长陪同。
笔试内容：中文，英文及数学（英数）
申请文件：2023-24、2024-25年、2025-26年上学期成绩表，学生奖状及课外活动资料（最多两个档案，每个档案最多10页），并以校网上的指示修改文件名称
申请连结：＞＞按此＜＜

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