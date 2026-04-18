儿童职场体验10大推介 小昆虫科学家/猫Cafe店长/电绘设计师/小护士/普通科医生

儿童职场体验｜小朋友都爱「扮」大人，对于各种职业都感到好奇。除了「大路」的医生、警察，原来儿童职业体验甚为「多元化」，可以学做手打乌冬、做小兽医，也可以做个猫cafe店长，甚至当电绘设计师！种种职业都有趣又好玩，即玩以下活动，开拓小朋友的未来志向！

儿童职场体验推介1：My Mini Zoo小昆虫科学家

昆虫虽然不像猫、狗、雀鸟、兔子等动物形象讨好，但昆虫是世界上最繁盛的动物类群，据估计全球约有550万种，不论任何地方都可见虫踪。

甲虫标本班近距离观察不同种类的甲虫标本，学习标本保存原理及安全观看方法，亦有安全昆虫示范接触。 （图片来源：My Mini Zoo）

My Mini Zoo作为坊间少有结合小动物及教育的机构，特别推出甲虫标本班及小小饲养员工作坊。前者结合STEM让小朋友亲身接触观察标本到动手制作标本展示盒，轻松走入昆虫世界；后者可体验亲手喂食、制作幼虫居住环境、记录成长过程，亲眼见证幼虫变蛹、再羽化成成虫的神奇旅程。所有活动均由专业团队带领，深入浅出结合科学知识和手作体验，小朋友可从玩乐中学习，记忆自然深刻。

认识常见甲虫种类（锹形虫、大兜虫、花金龟、竹节虫等）， 了解其习性和生态角色。（图片来源：My Mini Zoo）

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My Mini Zoo

地址： 长沙湾创汇国际中心16楼F室（港铁荔枝角站B1出口步行3分钟）

对象：4岁以上（4 - 6岁建议由家长陪同）

收费： $288（4月早鸟优惠价，5月正价 $328）

报名方法：＞＞按此＜＜

甲虫标本班

日期及时间：4月18日起逢星期六 11:30 - 12:45

小小饲养员

日期及时间：4月18日起逢星期六 14:00 - 15:15

儿童职场体验推介2：Meow Art Coffee小小猫Cafe店长计划

可爱又慵懒的猫咪治愈感十足，连带猫cafe也广受欢迎，也不失为一个认识猫猫的入门好地方。想测试自己是否能成为可靠又尽责的小猫奴，不妨参加由Meow Art Coffee举办的小小猫cafe店长计划，近距离接触一班各有故事的猫咪，了解猫咪生活习惯同特性、照顾猫咪起居饮食、打扫猫房间及与猫咪互动，少不了利用猫猫零食（活动免费赠送）即场笼络一众猫咪！

担当猫cafe店长，照顾十数只猫咪，任务一点也不少！（图片来源：Meow Art Coffee）

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小小猫cafe店长计划

地址： 荃湾柴湾角街38 - 40号铨通工业大厦16楼B室Meow Art Coffee （屯马线荃湾西站B1出口行12分钟，有线电视旁边。）

收费： 每组$388 （1位大人及1位小朋友） 额外家长每位$50 / 位，额外小朋友可半价优惠加购；2对以上

可享有额外折扣优惠，8对以上可包场。

查询及预约：5690 0686（WhatsApp）

儿童职场体验推介3：ClayMaMa×Procreate电绘小达人

随着设计软件和AI应用越见广泛，小学生用电脑进行美术设计和绘图做报告已非新鲜事。相比传统绘画，电绘无疑更易上手，变化也大得多，但美感、构图及色彩调配等还是最好有人指导一番。拥多年美术教育经验的ClayMaMa今年新增电绘班，教导小朋友利用iPad和Procreate软件，结合美术知识进行创意电绘，课程设基础技巧班及中阶技巧班，适合初学新手及有一定Procreate基本绘画和上色技巧的小朋友，齐齐做个电绘设计达人！

对比传统美术，电绘可灵活修改，也能以不同技巧作出多种变化。（图片来源：ClayMaMa）

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ClayMaMa×Procreate创意电绘工作坊

日期：4月19、26日，5月3日 （逢星期日）

时间：16:30 - 18:30

地址： 荔枝角永康街环荟中心1207室 （港铁荔枝角B1出口步行3分钟）

查询及报名：9081 1132（WhatsApp）

儿童职场体验推介4：Pet Centrals小小动物医生体验日做小兽医

兽医的工作其实不只治疗患病的动物，想一睹真正动物诊所的运作和兽医的工作，小朋友可参加由兽医诊所Pet Centrals举办的Pets Central Junior Vet Academy小小动物医生体验日，由专业动物医生团队及教育局注册老师带领，让小朋友穿上制服，齐齐进入兽医院体验兽医工作。

Junior Vet Academy小小动物医生体验日让小朋友穿上制服，齐齐进入兽医院体验兽医工作。（图片来源：受访者提供）

现场将有真人示范基本动物体检，近距离认识动物医生日常工作如检查健康、诊症等，并参观兽医医院及认识医疗设备，也有机会参与角色扮演环节，让小朋友透过互动学会尊重生命及培养同理心、责任感。

参观Pets Central动物医院，近距离认识动物医生日常工作如检查健康、诊症等。（图片来源：受访者提供）

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Pet Centrals小小动物医生体验日

日期： 最新开班情况请以表格内之日程为准

地址： 北角渣华道48号地下Pets Central Veterinary Academy

授课语言：英文

报名方法：＞＞按此＜＜

3 - 5岁组别（6月班）

日期：6月7、21日

时间：10:00 - 11:30

费用：$600（1位家长及1位小朋友）

*需由家长陪同

6 - 10岁组别（6月班）

日期：6月7、14、21、28日

时间：12:30 - 14:00 （6月14、28日另设10:00 - 11:30）

费用：$400 / 位

*毋须家长陪同

儿童职业体验推介5：日籍师傅手作乌冬工作坊

来自日本名古屋，于1925年成立，已有逾百年历史，最著名的是其采用日本小麦粉每日新鲜制造的乌冬，配以味噌或鲣鱼等数款汤底及独创砂锅炖煮，大人、小孩都闻香而至。

制作乌冬过程轻松好玩，师傅还会大搞气氛提供道具打卡。（图片来源：《亲子王》）

现时「山本屋」在每个周末于尖沙咀LCX店和围方店均会举办「手作乌冬工作坊」，资深又鬼马的师傅们将会带领大家制作面团、手切面条，更会把亲手制作的乌冬即场烹煮并享用，更可选清新鲣鱼汤底口味，还可将多余的面条可带回家作自行料理，工作坊也包每位大人一碗砂锅味噌乌冬，齐齐品尝传统滋味。完成后会获得日文职人证书，更有抽奖环节、打卡道具，保证收获满满。

即场享用自己做的乌冬，小朋友的鲣鱼汤底口味较清新，大人亦会有招牌味噌乌冬一起当下午茶。（图片来源：《亲子王》）

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山本屋亲子手打乌冬体验工作坊

地址： 尖沙咀海港城海运大厦LCX 3楼32号舖分店 / 大围围方5楼527号舖分店

时间 : 10:00 - 11:30（逢星期六）

对象：5 - 12岁儿童及其家长

语言 : 日文 （有现场翻译） / 广东话

价格 : $460 / 组 （每组包括 1 位小童 + 1 位成人） ，额外成人每位加$138（包括享用自选乌冬1份）

报名方法： 按 https://linktr.ee/thefoodstoryhk 登记成会员，然后于The Food Story App报名。

儿童职业体验推介6：Tiny Buddies兔子仓鼠护理员

可爱的兔子是否只吃红萝卜？兔子看似温驯乖巧、易照顾但其实要饲养兔子并非想像般容易，亦因此不时发生弃养事件。

利用牧草制作草饼给兔兔吃。（图片来源：官方图片）

小动物用品店Tiny Buddies定期举办兔子护理员班，教导小朋友正确照顾兔子的方法，小朋友需负责清理大、小便、整理笼子、准备牧草，还会制作草饼给兔子。有见近年弃养仓鼠情况亦相当严重，Tiny Buddies今年更新增小仓鼠护理工作坊，一起学习照顾待领养仓鼠，培养小朋友爱心和责任感。

Tiny Buddies内的住客均是暂托动物，如黑豆（2岁半，男）本是因主人移居内地而打算转售他人的兔兔。（图片来源：官方图片）

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Tiny Buddies小动物护理工作坊

地址：沙田安丽街11号企业中心2楼215室Tiny Buddies

报名及查询：5661 6727（WhatsApp联络Kiki）

草饼制作×兔兔护理工作坊

日期：4月19日

时间：10:00 - 12:00、14:00 - 16:00

收费： $250 / 位（6岁或以下小朋友必须由1位成人陪同而毋须额外收费）

仓鼠新手班

日期：可查询预约，弹性开班。

收费：

•亲子（1位大人 + 1位未满16岁小朋友） $200

•每多1位同行未满16岁小朋友加 $120

儿童职场体验推介7：彩丰小小配方师体验日制作沐浴露

小朋友可于活动中认识及接触配方师工作，还可了解护肤产品的包装流程，体验及了解产品回收分类，亲手生产并手动入料，之后齐齐换上全套白袍和头套装备，DIY调配彩丰皇牌蔗糖特滋润沐浴露。除了可以带专属沐浴露回家，每个小朋友亦可获得一袋礼物包及证书，更可获得游戏金币扭蛋换礼物呢！

（图片来源：彩丰）

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彩丰小小配方师体验日

日期： 4月19日， 5月1、10、24日

时间：11:00 - 12:30 （4月1日为15:00 - 16:30）

地址：屯门天后路18号南丰工业城1座6楼609 - 610室

对象：3 - 12岁

费用： $200 / 1大1小（额外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

报名方法：https://forms.gle/zyRHdMPxooXsLmkx9

*整个活动预计1.5小时内完成；

*每场小朋友人数不少于15人，不多于20人；

*所有参加者须大人与小朋友一同参与；

*名额有限，先到先得。

儿童职场体验推介8：小小店长彩丰体验日

除了可以做「小小配方师」，想试试产品售销的小朋友，亦可参加限定的「小小店长」体验活动。可了解彩丰品牌发展成长之余，还可到店学习产品分类及上货流程、体验即场顾客互动、体验模拟收款流程，还可获取大量试用装回家慢慢试呢！当然也有派发证书及打卡时间，也有礼品包及每位小朋友派发证书后获2枚游戏金币夹公仔，爸妈还可趁机购物呢！

（图片来源：彩丰）

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小小店长彩丰体验日

对象：3 - 12岁

费用： $200 / 1大1小（额外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

报名表格：https://forms.gle/BejHqQWuB6qb43856

包团查询 : 6311 2531（WhatsApp联络Bella）

* 每场包场小朋友人数不少于15人，不多于20人。

* 所有参加者须大人与小朋友一同参与，缔造美好回忆。

*名额有限，先到先得

*如有任何争议，彩丰将保留最终决定权。

儿童职场体验推介9：医生职业体验工作坊｜普通科｜人体解剖生理学及X光概念

不少孩子梦想成为医生，但小朋友知道医生的工作是怎样吗？参加为3至5岁小朋友而设的「医生职业体验工作坊（普通科｜人体解剖生理学及X光概念），就可以了解病人由受伤后开始，经由救护车送往医院的整个流程；也可以知道人体解剖学理论，包括基本的人体结构知识，协助小朋友懂得照顾及尊重自己和他人的身体；也有「X光小教室」，透过有趣的小手工，教导小朋友X光学的原理，复康治疗的方法等。活动结束时，将会颁发个人证书/奖状，印证小朋友做了一日小医生。

普通科小医生要学习人体解剖生理学及X光概念。（图片来源：Carelab）

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【医生职业体验工作坊｜普通科｜人体解剖生理学及X光概念】

日期：4月19、26日

时间：10:00 - 11:15

地址：红磡漆咸道北270 - 274号结好中心12楼A室

价格：$390

报名连结：＞＞按此＜＜

*下单时必须提供参加体验活动小朋友的姓名及出生日期（小朋友的姓名将用于活动结束时颁发个人证书/奖状

儿童职场体验推介10：Carelab小护士课程

由医护人员成立及作为导师的Care Lab HK向来专为儿童推出医护职业体验，想做护士就可以参加「小护士课程，加入N2妇产科，了解怀孕及生产过程，以及如何照顾初生婴儿。课题包括：了解男生和女生性征结构、幼儿性教育-学习保护自己的身体、认识生命的起源到怀孕及生产过程，还可试穿安全模拟怀孕套装（由Care Lab HK设计）亲身「挺着大肚子」感受及体验妈妈怀孕时「爱的负担」！

小护士 — N2 妇产科（怀孕及生产过程 与 初生婴儿照顾）

日期：4月19、26日，5月17、30日

地址：红磡漆咸道北270 - 274号结好中心12楼A室Carelab

价格：$480

查询及报名：9829 1657（WhatsApp）/ Facebook@carelab_hongkong / https://carelab.booking-radar.com/hk

报名连结：＞＞按此＜＜



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