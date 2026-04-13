伴SEN孩走出电子产品背后的情绪迷宫 用陪伴和界线取代压制｜SEN学堂

SEN学堂｜早前看着家中初小的SEN孩，眼神紧紧黏在平板的屏幕上，持续一小时也不愿放下，实在有点生气。后来跟社工谈及此事，她表示：「有没有这样想过？他不是不愿意离开，而是不知道离开后可以去哪里。」

依恋屏幕 也许是感到「被理解」

家中SEN孩的学习速度总是慢一点，情绪反应也强烈一些，而且对声音、画面等刺激特别敏感。平时跟人相处时，他很容易误会别人的语气，又会跟不上对话的节奏，以致常常觉得自己「不被理解」。然而，在电子世界里，角色说话直白，画面可预测，任务明确，游戏给予回馈 —— 那是他可以控制、可以成功的地方。因此，SEN孩对电子产品和屏幕的依恋，不仅是娱乐，更是一个被理解的出口。

（图片来源：PhotoAC）

许多家长会说：「孩子一滑平板就停不下来！」那一刻，家长看到的是「行为」，看不到的是「感受」。对SEN孩而言，现实世界充满不确定性，例如课室里的声音太多、老师的指令太快、同学的情绪太难解读；在真实的社交中，他像在参加一场没有休息时间的考试，时时刻刻都害怕被淘汰。相反，在电子世界里，一切都变得可预计、可控制、可掌握。 社会上充斥着电子成瘾、专注力下降、社交退化等现象，作为家长当然担心和焦虑。不过，在采取「禁止策略」（如设置闹钟、没收平板、设定密码、订立时间表）后，许多家长都会发现，虽然一切看似具有秩序，但家里的氛围却变得更加紧张。孩子会哭、会发怒、会躲起来、会大发脾气。

（图片来源：PhotoAC）

那么，请先理解电子屏幕或电子世界在孩子生命里的角色。观察一下，孩子何时最想打开平板？甚么情境下会沉得特别深？举例来说，有些孩子在学校被老师责备或功课太难时，就会走进玩电子游戏的世界，那其实未必是逃避，而是正在寻找一种「平衡感」。孩子没有能力用语言表达「我感到焦虑，请让我歇一歇」，他只能用行动反映自己的情绪，试图让自己回到熟悉的地方。

（图片来源：PhotoAC）

别让孩子被动接受「限制」

只要明白这一点，家长就能学会用陪伴和界线来取代压制。要踏出第一步，就要开始让孩子拥有使用科技的「选择权」，而不是被动接受「限制」。家长可以与孩子一起订立规则，例如每天可以玩30分钟，但要在完成功课、吃完饭后；亲子也可以一起挑选内容，哪些游戏的节奏比较合适、哪些影片的内容比较有趣；爸妈亦可以在孩子玩游戏时坐在旁边，偶尔问问：「这个角色在做甚么？」、「如果你是他，你会怎么想？」这些对话不仅能减少依赖，还能训练孩子运用语言连结内在感受，使电子游戏成为学习自我觉察的踏脚石。

（AI生成示意图）

在数码年代，相信没有人能让科技退出生活。重要的，是让科技成为孩子和世界的桥梁，而非孩子与现实的界线。家长不妨试试把孩子对游戏的热爱延伸到其他领域：孩子喜欢建筑游戏，家长就带他去参观真实的桥梁建设；孩子迷恋角色扮演，家长就陪他用积木重现剧情；孩子喜爱动画的色彩，家长就让他用画笔画出那种光影。

（图片来源：PhotoAC）

当科技和电子产品成为理解孩子的起点时，孩子的想像就能从屏幕跳出现实世界，成为他拓展心灵的过程。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

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