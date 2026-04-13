亲子热话｜「Jayden，你有冇听Mami话？」近日，一系列名为「典型香港现代母亲」的短片在Threads及Instagram上疯传，片中「Jayden妈咪」连珠炮发式地向孩子灌输一系列「家规」与「教仔」金句，更起城中「Jayden之乱」。这些夸张又写实的对白，配半中英的词汇，短短数日便引来数以十万计的网民共鸣，纷纷留言「召唤Jayden、Eunice、Hailey…」，有人更直言「我妈都系咁」。以下10句「Jayden妈咪」语录，爸妈们又讲过几多句？从「Jayden妈咪」金句中，反映出现今香港父母的教养方式对孩子成长有哪3个影响？

「Jayden之乱」20句最精警金句 「Jayden妈咪」教养方式对孩子成长的3个影响｜亲子热话（AI生成图片）

亲子热话｜20句最精警「Jayden之乱」金句

近日Instagram两位KOL matthewpwj_ 和 janicewanwan 合作于社交平台发放一系列「典型香港现代父母」的短片，片中两位「Jayden妈咪」搞笑地以连珠炮发的方式地向「孩子」灌输一系列「家规」，例如见到亲戚要「大声叫人」、去超级市场购物不可以乱购零食、去自助餐不可取过多食物等等，以下20句最精警「Jayden之乱」金句，满有共鸣，或许有不少爸妈更曾对孩子讲过。

（图片来源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截图）

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「Jayden妈咪」金句对孩子成长的3个影响

这些语录表面是教导礼貌、学业与生活习惯，背后却反映香港父母普遍的焦虑与高期望。在竞争激烈的社会中，父母希望子女「赢在起跑线」，于是将孩子的社交、学业、品格全部纳入「Mami计划」之中。短片中的「Jayden妈咪」，正正道出不少家庭的日常写照：父母用心良苦，却往往以专制方式表达关爱。

（图片来源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截图）

短片反映现今香港父母的育儿风格倾向「高控制、低弹性」。父母花尽心血安排补习、兴趣班及海外升学路径，却容易忽略子女的自主感受。有研究指，过度专制的教养方式对儿童发展有深远的负面影响。

（图片来源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截图）

1. 形成低自我价值感

长期处于「Mommy told you嘅一定是correct」的环境下，孩子容易形成低自我价值感，也害怕犯错或表达意见，长远或会可能出现焦虑、抑郁或叛逆行为。

（图片来源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截图）

2. 社交能力薄弱

这种高压式的教养，对孩子的社交能力也有明显影响。片中强调「大声叫人」、「唔好失礼」、「唔好结交损友」等，父母旨在培养礼貌，但往往这种命令会令孩子产生羞愧感，孩子或只学会表面顺从，却缺乏真诚沟通及同理心。日后在职场或于交侪间难以建立互信，亦会怯于表达个人意见，甚至因为害怕「失礼」而压抑自我。

（图片来源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截图）

3. 「Mami话」影响自理能力

对日后自理能力也有影响。父母常以「下次唔带你去restaurant」、「Mami angry」等条件式威胁，代替耐心引导，会令孩子习惯性依赖父母的决定，欠缺解决问题及独立判断能力。当步入青少年阶段，这些孩子可能在生活自理、情绪管理及生涯规划上出现困难，难以适应「无Mami指导」的世界。

（图片来源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截图）

有专家提醒，平衡权威与温暖的教养才更有利子女全面成长，而非纯粹的控制与期望。当大家从「Jayden妈咪」的幽默影片中获得欢乐时，但它也正正是一面镜子，映照出香港父母那份「爱子心切」却又「焦虑失控」的日常。父母们可深思一下个中的教养写照，学习放下「Mami话」，多聆听孩子心声，为孩子建立一段互相学习、尊重的成长路。

（图片来源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截图）

资料来源：IG@matthewpwj_ 、 janicewanwan

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