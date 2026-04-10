由控制走向合作家长 「讲少句」有助提高自律度 了解孩子内在3大心理需要｜儿童心理

在诊症室里，我经常遇见焦虑的家长无奈地问：「如果我不提醒，他岂不是甚么都不做？」这句疑问背后隐藏着父母深层的恐惧 —— 害怕孩子变得懒散、担心他们走弯路，因此选择以不断的叮咛来确保一切「在掌握之中」。然而，心理学研究一再提醒我们，孩子不只需要被管理，更需要被尊重与信任。当家长过度介入，孩子往往会失去参与感，甚至产生强烈的心理反抗。

（图片来源：AI生成图片）

孩子内在的3大心理需要

要建立孩子的自发性，我们必须认识「自我决定理论」（Self-Determination Theory）。该理论指出，人类拥有三项基本的心理需要：自主性、胜任感与关系感。自主性是指孩子感到自己拥有选择权，而非被迫执行命令；胜任感是觉得自己有能力处理事务，而非不断被质疑；关系感则是感到被无条件接纳，而非一开口就遭受批评。当这三项需要得到满足，孩子的内在动机与心理健康才会趋于稳定。研究显示，支援自主的教养方式能让孩子在学业与自我调节上有更佳表现；相反，若家长频繁使用威胁或情绪勒索，只会挫孩子的自尊，增加其抑郁与焦虑的风险。因此，问题的核心不在于「讲或不讲」，而在于我们沟通的态度与方式。

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点到即止的提醒与讨厌的叮咛

家长要理解「有质素的提醒」与「令人讨厌的叮咛」之别。首先是频率，优质的提醒讲求点到即止，而叮咛则是同一句话重复数遍，导致孩子最终只记住压力，而非讯息内容。其次是用字，提醒倾向使用支援式语言，例如「你准备好了吗？需要帮忙吗？」；叮咛则常带有标签，如「你总是忘记」，这会直接打击孩子的胜任感。再者是情绪的传递，提醒背后蕴含着「我相信你能做到」的信任，语气平和；叮咛则往往夹杂着焦躁与失望，让孩子接收到的是负面情绪。最后是时机的掌握，提醒通常出现在孩子真正需要协助时，叮咛却往往「早了两步」，在活动未开始前便预先催促，剥夺了孩子尝试与犯错的空间。

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把命令化为选择与示范

转变可以从微小的对话开始。与其命令「快去做功课」，不如尝试询问：「你打算几点开始？需要我为你找个安静的位置吗？」前者传递的是监督，后者则是支援，强调孩子需对自己负责。我们并非规则的制定者，而是孩子成长道路上的后盾。许多家长担心尊重自主会演变成放任，但「自主支援」并非没有底线。我们可以在清楚的原则下，例如平日需在特定时间完成基本责任，给予孩子参与讨论的机会。研究指出，当青少年在规则订立中拥有发言权，他们更容易接受规范，减少反抗心理。虽然这意味着父母需放下「一手包办」的安全感，却是让孩子在心理上真正长大的关键一步。

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助孩子提高自律度的3个小贴士

订规则前，不妨先问孩子意见，让他参与讨论； 每次准备提醒时，先在心里检查：这句说话有没有包含尊重、选择和具体支援？ 每天刻意留意一次孩子的自发行动，并用一句简单的欣赏 —— 「我见到你自己记得做，几欣赏你」，去巩固他的内在动机。

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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