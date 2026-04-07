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乐高小车神特训班大玩飘移飞车 LEGO香港 × 香港赛车学校 × PowerPlay Arena6大活动｜亲子好去处

亲子
更新时间：13:30 2026-04-07 HKT
发布时间：13:30 2026-04-07 HKT

亲子好去处｜LEGO颗粒可以砌出高楼花园，也可以组成玩具车，原来还可加入遥控功能，令专属LEGO车在车场上驰骋！想成为一个「专业」LEGO小车神，可以参加LEGO香港联同香港赛车学校及室内飘移车游乐场PowerPlay Arena推出的全港首个「乐高小车神」特训班，将LEGO颗粒的拼砌乐趣扩展到真实的驾驶体验，让小车迷在拼砌、学习与体验中，探索汽车的奥秘，开启一场充满创意与速度的冒险旅程。

亲子好去处｜乐高小车神特训班6大训练项目

乐高小车神特训班包含六大训练项目，先从基础做起，参与「小小汽车工程师剧场」上一堂理论课认识汽车的运作原理，30分钟的互动小剧场将会深入浅出地解说汽车机械及赛车相关知识，也可近距离欣赏多款乐高汽车精品。之后可试玩「拉力车大挑战」，测试对车的控制能力，成功完成挑战更可获得纪念品！

各位小车神于飞车前，记住要佩戴好头盔、护肘和颈箍等保护装备，那就可安心享受驾驶乐趣，一尝风驰电掣的滋味！（图片来源：LEGO ）
各位小车神于飞车前，记住要佩戴好头盔、护肘和颈箍等保护装备，那就可安心享受驾驶乐趣，一尝风驰电掣的滋味！（图片来源：LEGO ）

有了初步认识，就要考验一下小车神的驾驶技术，试试控制LEGO Technic Porsche GT4 e-Performance赛车于赛道上奔驰。小车神更可亲手拼砌专属的乐高车牌，再穿上真实赛车装备打卡！然后各位车手就要「落场」完成终极训练，佩戴好头盔、护肘和颈箍等保护装备，就可于全新乐高汽车主题室内飘移车场上，体验飘移车道多个弯位，既刺激又好玩！每位完成特训班的小车手，更会获颁发证书认证为真正的小车神呀！

穿上真实赛车手的装备， 好威风呀！（图片来源：LEGO ）
穿上真实赛车手的装备， 好威风呀！（图片来源：LEGO ）

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「乐高小车神」特训班
日期：即日起至4月26日（逢星期六、日）
时间：10:00 - 11:30、11:45 - 13:15、13:30 - 15:00
地址：荔枝角长顺街15号D2 Place 2期3楼306 - 308号舖
对象：6 - 12岁
名额：每场30个家庭（1位大人及1位小朋友）
费用： $320（包1名成人及1名6 - 12岁小朋友*，赠送1张$50 LEGO购物现金券）
报名： https://form.everestwebdeals.co/?form=0f89f423438a1f7d8b91c5dccb12cc96
*小朋友身高必须高于1.2米

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