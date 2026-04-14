尖子学堂｜当学业与兴趣产生冲突，有人选择取舍，有人选择坚持。谭志杰、刘卓彦和李旻谦，三位同学虽然兴趣各异、强项不同，却同样以「坚持」二字贯穿学习之路 —— 志杰每日操卷克服英文难关，卓彦从小养成阅读与温习的习惯，旻谦六年来风雨不改练习剑击，更将当中的战略思维融入数学学习。他们不约而同认为，真正的进步不在于一时冲劲，而在于日复日的累积。

高主教书院（小学部）3尖子成功学习心法 默写诗词深加记忆 一方法提升中文写作能力｜尖子学堂（左起：李旻谦、刘卓彦、谭志杰）（图片来源：《亲子王》）

尖子学习心得｜融会贯通知识靠专心 提升中文写作能力方法

亲子王：你有哪些独门学习心得？

旻谦：学习的关键不在于做多少练习，而在于专心上课，理解老师所讲的思路和解题方法。即使题目由1变成2、由10变成200，只要掌握了当中的思路，也能够融会贯通。此外，我也十分喜欢阅读。最近正在看《卫斯理》系列，遇到精彩的句子会抄写在笔记本上，从中累积词汇和佳句，日后写作时便可以运用。面对新加入的人文科和科学科，我有一套自己的整理方法：画时间线（timeline）或树图，梳理某个事件引发了甚么，之后又导致了甚么，将零散的知识整理成有条理的图表。

卓彦：要维持良好成绩，关键在于每天坚持做少量练习，并养成阅读中英文书的习惯。我现时的目标是希望每科都能达到95分以上。在温习方面，我会先背诵句子或诗词，然后默写在纸上，有时也会请妈妈帮忙读出句子，这样可以加深记忆。面对考试范围较广的科目，例如中文，我会透过平时多阅读、多抄写笔记，以及专心上课来打好基础。妈妈也会在考试前用练习帮我温习，这样便能更有把握地面对测考。

志杰：最需要改善的科目是英文。由小五升上小六，需要记的词汇一下子增加了很多，时态也由四个变成六个，课程突然变得很深。为了克服这个难关，我每日都会做卷，将勤补拙，建立良好的学习习惯。至于中文和常识则是我成绩较好的科目。中文作文方面，我透过增加词汇量、每星期写一篇长文及写日记，让写作能力有明显进步。常识科则因为可以学到很多知识，又能应用在比赛中，所以特别喜欢。我曾经参加数理比赛，能够将课堂所学实际运用出来，真的很有满足感！

妟谦就读小四，卓彦就读小五，志杰则是小六学生。（图片来源：《亲子王》）

学懂规划和取舍 动静互补

亲子王：平日如何兼顾学业、活动、休息？

旻谦：我的日程表相当紧凑：放学后先温习半小时，再做功课、练琴，晚上看书，九时前睡觉；星期六是整日排满活动，但所有活动我都很喜欢，暂时不打算放弃任何一项。如果真的只能选择一项，我会保留最喜欢的剑击。即使课外活动繁多，我仍然坚持每日完成自订的温习目标。当觉得疲倦时，我会走动一下、喝几口水，调整心态后再继续。

卓彦：每日放学回家后，我会用大约一小时阅读或重温老师当日教授的内容，并翻看自己写的笔记。如果当天课外活动较多或需要补习，我会在补习后用半小时阅读，然后休息，确保自己有足够的精力应付翌日的课堂和活动。我的兴趣广泛，既喜欢弹钢琴、拉小提琴、画画等静态活动，也参与羽毛球校队这类动态运动。打完羽毛球，我会透过弹琴或画画让自己平静下来，有时也会和妈妈分享校园生活，待心情放松后再投入其他活动。我觉得学业和兴趣同样重要，不能只顾其中一样 —— 成绩好将来会更容易达成理想，但缺乏运动也会令身体变得虚弱。

志杰：面对紧凑的时间表，我会善用每一分钟。早上六时起床，坐校车回校。而之前因为临近呈分试，放学后会直接去补习社，直到晚上七时半回家吃饭。课外活动方面，升旗队主要在校内进行，不会占用额外时间；羽毛球队则比较赶 —— 通常打完羽毛球后便要立即换衫，赶去补习。当时间不够用时，我会静下来，用一两分钟调整心态，然后才决定下一步做甚么。参加制服团队如童军、升旗队让我变得更有纪律，也学到很多课外知识，例如野外求生、打绳结等，这些都是课本以外的收获。

妟谦就读小四，卓彦就读小五，志杰则是小六学生。（图片来源：《亲子王》）

适时减压 靠兴趣分散注意力

亲子王：如何面对学业压力及低谷并调整心态？

旻谦：当压力来临时，我有两个减压方法。如果可以打剑，我一定会选择剑击，因为投入在运动当中，便会忘记压力的存在。在剑击场上，专注于对手的每一个动作，烦恼自然暂时远离。如果在家，我会选择听歌，尤其喜欢慢歌。我喜欢姜涛、Anson Lo，也欣赏郑秀文、侧田，因为流行曲的歌词能够表达内心感受，让情绪得到纾缓。无论是打剑还是听歌，我总能找到适合自己的节奏，重新出发。

卓彦：当读书压力大的时候，我会选择弹琴和画画来减压。这两样活动都能让我的心情变得舒畅，暂时忘记烦恼。弹琴时，我最喜欢弹奏进行曲，那种澎湃的感觉让我精神振奋，有动力去做更多事情。画画则让我可以静下心来，将情感倾注在纸上。除了这些，我也喜欢玩桌上游戏（Board Game），更参加了学校的Board Game Adventures活动。老师希望我们从游戏中明白「团结就是力量」，不是只顾个人胜利，而是学会与人合作。这些兴趣都让我能在忙碌的学习生活中找到平衡。

志杰：当我遇到挫折或需要沉淀心情时，我会播放一些轻柔的音乐，让自己静下来，思考做得好和需要改善的地方。这个习惯有助我保持情绪稳定，也能更清晰地检视自己的学习状况。同时也喜欢透过写日记来整理思绪。面对呈分试和升中面试，我会以平常心面对，继续保持每日温习的习惯。如果有机会，我也想学习更多关于科学的知识，因为我对化学反应特别感兴趣 —— 物质混合后变色、又能回复原状的过程，让我觉得很有趣。

妟谦就读小四，卓彦就读小五，志杰则是小六学生。（图片来源：《亲子王》）

李旻谦 剑击练出解题思维

旻谦形容自己是一个勇于尝试的人。他四岁开始学习剑击，一学就是六年，即使需要清晨六时半起床练习，他也乐在其中。对他而言，剑击不只是一项运动，更是一种思维训练 —— 「剑击需要很多战略思考，例如要选择攻击对手腰部还是转移目标，这些都需要即时判断。这种思维对学习数学很有帮助，因为数学也需要思考很多高层次的问题。」这份好学不倦的态度，也体现在他面对弱科时的坚持：数学曾经令他头痛，他便每日自发做20至30题练习，成绩由80多分逐步追回90分以上。「我想进步，不是因为有人逼我，而是我自己希望取得好成绩。」正是这份自觉与坚持，让他在学业与兴趣之间找到属于自己的节奏。

李旻谦（图片来源：《亲子王》）

快问快答

亲子王：如果只能保留一项课外活动，你会选哪项？

旻谦：剑击。因为学了六年，学费不菲，花费了那么多时间，在自己打得不错的时候放弃，好像很可惜。而且剑击带给我成功感和满足感，每次比赛获奖，我都觉得很有意义。

李旻谦Profile

李旻谦（图片来源：《亲子王》）

全班第五、管乐团成员、羽毛球校队成员、剑击校队成员、升旗队成员、校园多媒体全能制作人（初阶）、联校音乐大赛2025 - 管乐团（小学组）金奖、中华语言艺术研究中心（中华挑战杯）全港人才艺术朗诵大赛季军、中国香港学界体育联会2024 - 2025年度全港小学校际剑击比赛男子丙组花剑团体赛优异奖、Hong Kong Schools Music and Speech Association 77th Hong Kong Schools Music Festival - Graded Piano Solo - Grade Three Bronze Award

刘卓彦 主动好学爱阅读

卓彦由小到大在英语环境中成长，幼稚园开始已习惯以英语沟通，却能同时说得一口流利的广东话，这全赖他从小培养的阅读习惯和对语言的热爱。对他而言，学习不止于课本 —— 他会主动看报纸，了解时事；也会透过阅读小说放松心情，甚至在不开心的时候以阅读来抒发情绪。这份自发与坚持，让他在学业与兴趣之间游刃有余。

刘卓彦（图片来源：受访者提供）

快问快答

亲子王：你会怎样形容自己？

卓彦：认真和好学。这几年我都很专心听老师讲书，做了很多笔记，也听爸爸妈妈的话。虽然有时也会令他们失望，但大部分时间我都很努力去实践自己的目标和他们的期望。

刘卓彦Profile

刘卓彦（图片来源：《亲子王》）

全班第三、羽毛球校队成员、普通话集诵队成员、初级合唱团成员、合唱团伴奏、Hong Kong Schools Music and Speech Association 77th Hong Kong Schools Music Festival - Graded Piano Solo - Grade Six Silver Award、Hong Kong Schools Music and Speech Association 77th Hong Kong Schools Music Festival - Church Music - Foreign Language - Primary School Choir - Age 9 or under Silver Award、香港学校音乐及朗诵协会第76届香港学校朗诵节普通话诗词集诵（小学三、四年级）季军

谭志杰 充满好奇的科学探索者

志杰形容自己是一个好奇心强的人。他对不同范畴的知识都充满兴趣，尤其是科学领域 —— 他喜欢研究化学反应，例如为何加入某种物质后液体会变色，又能变回原状。这份好奇心驱使他不断深入探索，也让他在常识科中找到乐趣。「 常识可以学到很多知识，在日常生活应用，并参加比赛。」他曾在香港小学科学奥林匹克比赛中获得银奖，这份对科学的热爱，也成为他学习路上的重要动力。

谭志杰（图片来源：受访者提供）

快问快答

亲子王：如果一天多出两小时，你会用来做甚么？

志杰：温书，因为想争取更好的成绩。成绩是给自己的，如果可以做得更好，我会更有成就感和满足感。

谭志杰Profile

谭志杰（图片来源：《亲子王》）

升旗队成员、童军成员、羽毛球校队成员、香港数理教育学会2024-2025香港小学科学奥林匹克比赛银奖、香港升旗队总会2025年庆回归周年颁奖典礼第17届优秀队伍奖、香港升旗队总会纪念中国人民抗日战争胜利80周年系列活动之2025年周年检阅礼小学组二等奖

文：林诗敏

图：李沃涛、部分由受访者提供

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