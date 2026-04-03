复活节好去处｜亲子餐厅+酒店自助餐11大推介 低至$228尽情吃复活蛋 免费复活节工作坊/亲亲兔子

小朋友最爱复活节，长假期可以有爸妈陪伴去玩去放电，更有机会去吃大餐，可以尽情叹朱古力复活蛋！这次就为大家介绍6间亲子友善的酒店自助餐、餐厅，除了有美食提供之余，更有免费复活节工作坊、市集、亲亲兔子等活动，有酒店自助餐更有特别优惠低至$156！去街街前即刻入手，与小朋友边医肚边玩乐。

复活节亲子餐厅推介1：港岛海逸君绰酒店自助餐

港岛海逸君绰酒店自助餐将于4月3至6日推出多项趣味活动，包括与复活兔见面、面部彩绘及扭气球，更特设充气小城堡滑梯、波波池让小朋友边食边玩。

（图片来源：KKday）

「鲍鱼 x 面包蟹 x 蟹脚海鲜盛宴自助午餐」有新鲜蟹脚、冻虾、青口、精选刺身寿司，以及多款滋味热荤如椒盐鲍鱼、矶烧鲍鱼、烧有骨牛肉、烧羊脾、避风塘炒面包蟹等，还有多达15款的精美甜品及12款口味的Mövenpick雪糕，更可免费无限量畅饮精选啤酒及汽水。

（图片来源：KKday）

而「海鲜嘉年华自助晚餐」，同样有免费无限量畅饮生啤及汽水 ，还有波士顿龙虾、蟹脚与特大阿根廷虾，搭配新鲜日式刺身，亦提供泰式鲍鱼沙律和大虾鸡尾酒盅，并有鹅肝酱配波特酒冻、百花酿蟹钳、焗蚝、鲍鱼花胶鸡汤及鲍汁海参海螺片等。甜品则有清新柚子柠檬挞与血橙意式奶，每晚7时15分更会有「火焰野菌意大利饭表演」； 星期一至五呈献「火焰焦糖炖蛋表演」、星期六、日及公众假期呈献「火焰朱古力意大利芝士蛋糕表演」。

（图片来源：KKday）

【复活节快闪优惠｜低至55折】鲍鱼 x 面包蟹 x 蟹脚海鲜盛宴自助午餐｜两位起

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：HK$558/2 位 起，平均HK$279/位（原价HK$548/位 起）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【复活节快闪优惠｜低至55折】海鲜嘉年华自助晚餐 (4月1日起)｜两位起

优惠：HK$960/2 位 起，平均HK$480/位（原价HK$878/位 起）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

港岛海逸君绰酒店自助餐

用餐日期：即日起至4月30日

用餐地址：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店三楼Harbour Grand Café

*以上优惠价已包括加一服务费

复活节亲子餐厅推介2：香港W酒店自助餐 「寻找复活兔」

香港W酒店KITCHEN与上海外滩W酒店联乘全新「沪」味自助餐，以当代手法诠释经典本帮菜，将外滩风味带到香港。必试可镬气十足的「香柠油爆虾」与滋味浓郁的「石库门南乳汁烧肉」（仅限晚餐供应）；多款精致冷盘亦是滋味之选，如「陈皮四喜烤麸」、「腌菜毛豆樱花虾」，以及慢火熬煮与温和滋补的炖汤「羊肚菌鲜肉汤丸炖鸡汤」或「绍兴陈年花雕鸡汤」，还有亮点主菜「咸蛋黄焗膏蟹」与「古法香酥鸭」。

（图片来源：KKday）

喜欢「上海小笼包」、「鲜肉锅贴」就要到即点即制上海点心专区，也可试试经典点心「火腿梅干菜酥饼」，最后以传统甜点收尾，如「桂花酒酿小圆子」与「桂花拉糕」，圆满这个上海美食之旅。自助午餐将有面包蟹、冰镇海鲜、刺身；而3.5小时自助晚餐则可任食龙虾、雪蟹脚、面包蟹、寿司及刺身，配无限畅饮香槟、红白酒及无酒精特调。使用Payme付费可享HK$1000减HK$75折扣，开放预订至4月30日。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

4月3日至7日将推出复活节限定美馔包括蟹籽魔鬼蛋、蜜汁火腿及烤羊腿，还会举办复活蛋彩绘工作坊及「寻找复活兔」活动，而4月3日至5日于6楼设有现场面部彩绘，可爱的复活节兔亦将惊喜现身于6 楼WOOBAR及KITCHEN，蹦蹦跳跳向大、小朋友派发朱古力蛋，缔造趣味洋溢的复活节体验。

（图片来源：KKday）

【复活节快闪优惠｜买一送一】自助晚餐｜无限供应冰镇海鲜及畅饮指定饮品 星期五至日无限量供应生蚝｜升级：自助晚餐前或后在 WOOBAR享用一款特调鸡尾酒

优惠：

．星期一至四HK$1,196/2位 起，平均HK$598/位（原价HK$1096/位）

．星期五至日、公众假期及前夕： HK$1268/2位，平均HK$634/位（原价HK$1162/位）

（已包括加一服务费）

用餐地址：香港九龙港铁九龙站柯士甸道西1号

复活节亲子餐厅推介3：香港黄金海岸酒店复活节「童」乐活力假期

香港黄金海岸酒店海鲜巡礼自助晚餐户外炭烤区提供蒜香扇贝、原只照烧鱿鱼、盐烧白鳝等炭火美馔，周末及假期更追加皮脆肉嫩的原只炭烤乳猪。每位宾客尊享一份法式焗龙虾米多，热荤则涵盖姬松茸炖竹丝鸡与鲍汁花胶炆海参等，最后还可叹现做梳乎厘班戟。

聆沨咖啡厅呈献海鲜巡礼自助晚餐特设买1送2限时礼遇，1位成人以正价惠顾， 即可携同1位成人及1位小童免费用膳。（图片来源：香港黄金海岸酒店）

自助午餐及周日早午餐同样精彩，无限供应纽西兰青口、翡翠螺、海虾等冰镇海鲜，并备有匈牙利烩牛肋条、猪脚姜醋及香辣酥炸鸡等多款丰富热食。小朋友还可以参加缤纷复活兔帽子制作坊 + 智趣寻蛋任务 + 鲨鱼冒险岛等活动呢！

亲手制作独一无二、色彩缤纷的兔仔帽子， 发挥创意，为自己换上新形象。（图片来源：香港黄金海岸酒店）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

而香港黄金海岸酒店的复活节「童」乐活力假期，小朋友可化身小小寻宝家，参与刺激有趣的寻蛋任务赢取丰富奖品，亦可亲手制作独一无二的兔仔帽子。如4月3至6日入住，更可免费获赠于黄金海岸大草地举办之「黄金海岸寻蛋乐」门票一套，可参与「寻蛋乐」、「升级再造工作坊」及游戏代币。现场设有多个摊位游戏、趣味工作坊及摊位市集等，让大家尽情玩乐。

小住客畅玩「黄金海岸寻蛋乐」。（图片来源：香港黄金海岸酒店）

点击图片浏览复活节好去处详情：

【复活节快闪优惠｜亲子推介】自助午餐／周日自助早午餐 + 缤纷复活兔帽子制作坊+ 智趣寻蛋任务 + 鲨鱼冒险岛门票｜2位大人及1位小童

优惠：HK$1,108/2 大1 小，平均HK$370 /位（原价HK$1,522/2大1小）（已包括加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【复活节快闪优惠｜亲子推介】自助晚餐 + 缤纷复活兔帽子制作坊 + 智趣寻蛋任务 + 鲨鱼冒险岛门票 ｜2位大人及1位小童

优惠：HK$1,676/2 大1 小 ，平均HK$559/位 起 （原价HK$2,203/2大1小） （已包括加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

香港黄金海岸酒店复活节自助餐

用餐地址：香港青山公路 1 号

复活节「童」乐活力假期

入住日期：4月1 - 12日

价钱：$1,300起 / 晚

详情：www.goldcoasthotel.com.hk

订房查询：2452 8833

门票：$220（包括参与「寻蛋乐」1次、「升级再造工作坊 」1次及游戏代币1个，并可享用场内免费游戏及设施；部分门票收入将拨捐智乐儿童游乐协会）

复活节亲子餐厅推介4：香港百乐酒店自助餐

今年复活节，香港百乐酒店Park Café自助晚餐主打黑松露海胆意大利饭、矶煮鲍鱼温泉蛋、蟹肉味噌甲罗烧及煎鸭肝多士，配上酥皮意式海鲜汤与串烧；而自助午餐则走轻盈路线，提供金箔桂花蜜番茄、吉列日本广岛蚝、黑松露菠菜云吞及樱花虾鳗鱼炒饭等，带来层次丰富的感官享受。

（图片来源：KKday）

复活节期间，更设有缤纷童趣活动，餐厅备有充气城堡、夹糖果与夹公仔机，小朋友更可获赠代币带走惊喜。大小朋友除了可参与「复活抛抛乐」赢取主题盲盒，现场还有扭扭气球、迷你杯子蛋糕工作坊及彩绘复活蛋等丰富手作体验。餐厅门口特别布置了梦幻春日打卡区，提供兔耳与彩蛋篮等道具，爸妈可与孩子拍下珍贵佳节合照。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

【复活节快闪优惠｜买一送一】自助午餐

优惠：HK$382/2 位 ，平均HK$191/位 （原价HK$ 350/位）（已包括加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【活节快闪优惠｜买一送一】海鲜自助晚餐 | 畅饮指定红白餐酒、啤酒、汽水及果汁

优惠：HK$730 /2 位 起，平均HK$365/位 起（原价HK$680 /位 起）（已包括加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

香港百乐酒店自助餐

用餐地址：九龙尖沙咀漆咸道南61–65号

复活节亲子餐厅推介5：九龙东帝苑酒店自助餐买大送1大1细 复活节都有优惠

复活节园趣自助午餐特设小宾客专属的自助餐食物区，有多款咸甜美食，如色彩斑斓的复活节朱古力蛋、复活节兔仔糖霜曲奇、兔子造型的杯子蛋糕、朱古力喷泉伴以生果及棉花糖串、Haagen Daz杯装雪糕等；也有最啱小朋友口味的夏威夷薄饼、炸鱿鱼圈、麦乐鸡和炸薯条。大朋友则可任食蟹粉小笼包、蟹粉捞面、鲍汁冬菇炆鹅掌、烧澳洲M4和牛眼肉、烧鸡、各式鱼生、寿司拼盘、叻沙面档，也有多款甜品，如复活节甘笋蛋糕、帝苑招牌芒果拿破仑、意大利芝士蛋糕等以供选择，每位另奉上鲍鱼螺头炖鸡汤1盅。

（图片来源：KKday）

除了小朋友复活节美食区，复活节缤纷自助晚餐以港式烹调的海鲜为主，包括有豉椒炒蚬、竹笼蒸虾、椒盐濑尿虾、蒜蓉粉丝蒸蛏子、姜葱湖清蒸比目鱼等。其他菜式包括即开生蚝、鲍鱼鸡粒荷叶饭、烧羊架、烧澳洲M4和牛眼肉、各式鱼生、寿司拼盘、叻沙面档及复活节甘笋蛋糕、法式焦糖炖蛋、帝苑招牌芒果拿破仑、复活节特浓朱古力蛋糕等，亦会送上每位鲍鱼螺头炖鸡汤呢！

（图片来源：KKday）

无论选择午餐或晚餐，于复活节期间，每位小朋友可免费参加糖果朱古力蛋工作坊，同场亦设充气弹床、投掷过三关、迷你哥尔夫球等户外游戏摊位，令节日倍添乐趣。

（图片来源：KKday）

【低至75折】复活节园趣自助午餐

用餐时间：11:30-13:45/14:15-16:30

优惠：成人 $313（原价$472）、小童 $228（原价$317）、长者 $271（原价$372）

*已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

【低至75折】复活节缤纷自助晚餐

用餐时间：18:30 - 22:00

优惠： 成人 $543（原价$702）、小童 $390（原价$594）、长者 $475（原价$614）

*已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

优惠详情：

用餐日期： 2026年4月3日至4月7日

地址：香港将军澳唐德街3号香港九龙东帝苑酒店2楼(港鐡将军澳站C出口)

复活节亲子餐厅推介6：8度海逸酒店自助餐

8度海逸酒店自助餐于复活节节庆活动与「蟹黄海鲜」飨宴，于4月3日至7日期间，餐厅特别安排了小丑气球魔术、趣味脸绘及复活蛋彩绘活动，为大、小朋友营造欢乐气氛。假日自助午餐无限供应鳕场蟹脚、海虾等冰镇海鲜，并备有烧牛肉、扒羊架、避风塘软壳蟹及鱼汤海鲜煲。甜品区除了Movenpick 雪糕，更有燕窝炖椰汁蛋白等滋润选。

（图片来源：KKday）

蟹黄海鲜交响曲自助晚餐主打一系列奢华蟹肉料理，即煮区呈献香草蒜蓉烤皇帝蟹、蟹粉扣黄金鲍鱼及煎鸭肝；热荤则有黄金芝士焗蟹肉、避风塘软壳蟹及日式清酒带子蟹肉炖蛋。配上鳕场蟹脚、即煎日本岩手牛、烧羊架，以及招牌芒果拿破仑等精致甜品，并提供汽水啤酒畅饮。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

【复活节快闪优惠｜低至5折】复活节自助午餐连无限畅饮红/白酒 ( 4月3日至7日 )

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：成人 HK$264 /位，长者HK$224 /位，小童HK$244/位（原价成人 HK$648 /位，长者HK$568 /位，小童HK$608/位）（已包括加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【复活节快闪优惠｜低至5折】复活节自助晚餐 ( 4月3日至7日 )

用餐时间：18:00 - 22:00

优惠：成人 HK$384 /位，长者HK$314 /位，小童HK$349/位（原价成人 HK$738 /位，长者HK$598 /位，小童HK$668/位）（已包括加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

8度海逸酒店自助餐

地址：土瓜湾九龙城道199号

复活节亲子餐厅推介7：都会海逸酒店自助餐

都会海逸酒店Promenade提供一系列精致的国际自助餐，包括新鲜的海鲜、诱人的甜点和各种即场烹调的美食。特别推介「美禄® 聪明豆®缤纷乐园」周末下午茶自助餐，将两款经典的甜品元素结合，浓郁可可香气的美禄与缤纷欢乐的聪明豆原来如此夹，分别造出美禄朱古力榛子脆脆慕丝蛋糕、美禄可可球芝士蛋糕与聪明豆麻糬忌廉蛋糕等，为春日午后添上甜蜜滋味惊喜，最适合与家人共享快乐时光。

（图片来源：KKday）

于4 月 3 至 7 日复活节期间，西餐厅会特别推出「复活节自助餐」精选美食，增设复活兔仔蛋 *、烤羊腿伴露丝玛利烧汁、泰式单骨鸡翼*、苏格兰蛋*、颜色鸡蛋、吞拿鱼虾肉迷你三文治、酥炸鸡宝伴泰鸡汁、烤菠萝火腿串、十字提子包、美禄®可可球芝士蛋糕、美禄®朱古力榛子脆脆慕丝蛋糕、美禄®意大利芝士蛋糕、聪明豆®麻糬忌廉蛋糕、聪明豆®布朗尼、聪明豆®朱古力挞；无限畅饮美禄®冰沙（只限于自助午餐及下午茶自助餐供应），现场加设「童趣扭汽球表演」。

（图片来源：KKday）

而「国际美食」自助午餐则有多款来自世界各地的特色美馔。必食雪花蟹脚、海鲜拼盘、杂锦剌身，还有多款滋味热荤、芝士拼盘及精致甜品，包括芒果拿破仑、即制班戟等，大小朋友一样啱！

至于「香江旧城风味」海鲜自助晚餐以以旧城风貌与昔日香江的人情味为灵感，将九龙饮食记忆变成经典佳肴，如原壳烧海鲜拼盘，还有避风塘蒜香辣炸蚝、避风塘 M9 和牛粒。必试将新鲜生蚝裹上薄薄面衣，炸至金黄酥脆的炸蚝，香气四溢的蒜蓉与微辣椒香令口感更添层次，外脆内嫩、鲜味浓郁，展现地道风味。 自助晚餐亦提供龙虾、鸭肝等美食，现在有买一送一，绝对超值。

（图片来源：KKday）

【KKday独家快闪｜买一送一】国际美食自助午餐｜星期六、日及公众假期享有无限畅饮指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

优惠：

．星期一至五HK$696/2位，平均HK$348/位；

．星期六，4月3-4日HK$776/2位，平均HK$388/位

．星期日，4月5-7日HK$816/2位，平均HK$408/位 （原价：HK$816/位）（已包括加一服务费）

*消费满HK$400，均可享用三小时免费代客泊车服务

*Payme 付费可享折扣后满 HK$1000 减 HK$75，WeWa 信用卡用户享享折扣后满 HK$1000 减 HK$120

购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday独家快闪｜买一送一】香江旧城风味海鲜自助晚餐｜无限畅饮指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

优惠：

．星期一至四HK$1,056/2 位，平均HKD$528/位；

．星期五至六，4月3-6日HK$1,136/2位，平均HKD$568/位

．星期日，4月7日HK$1,116/2位，平均HKD$558/位（原价：HK$1,136/位）（已包括加一服务费）

*消费满HK$600，均可享用三小时免费代客泊车服务

*Payme 付费可享折扣后满 HK$1000 减 HK$75，WeWa 信用卡用户享享折扣后满 HK$1000 减 HK$120

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【KKday独家快闪｜买一送一】周末下午茶自助餐｜无限畅饮果汁或汽水

优惠：HK$596/2 位，平均HK$298/位（原价：HK$596/位）（已包括加一服务费）

*消费满HK$400，均可享用三小时免费代客泊车服务

*Payme 付费可享折扣后满 HK$1000 减 HK$75，WeWa 信用卡用户享享折扣后满 HK$1000 减 HK$120

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期） : 2026年3月31日15:00至4月6日23:59

使用日期：2026年4月1日至4月30日

地址：九龙红磡都会道7号都会海逸酒店7楼西餐厅

*以上优惠价已包括加一服务费

复活节亲子餐厅推介8：香港富丽敦海洋公园酒店大玩工作坊、整Pizza

复活节应节活动琳瑯满目，亲子至爱的香港富丽敦海洋公园酒店当然也不执输，特别推出「海畔缤纷复活节住宿优惠」，让大家以每晚$2,399起入住海景客房，同时玩尽各式玩意，包括复活节沙画蜡烛工作坊、节日拼贴袋工作坊、富丽敦「旺来酥」烘焙班、薄饼制作体验班，还可享有富富熊猫毛公仔及室内儿童玩乐区「探险家」通行证等，过一个愉快假期。

（图片来源：官方图片）

（图片来源：官方图片）

酒店同步推出「海洋公园复活节乐游假期」住宿计划，适用于即日起至8月31日，只需优惠价即可入住海景客房一晚、享有双人自助早餐及香港海洋公园双人单日入场门票，并尊享免费延迟退房至下午二时，一家人尽兴！

（图片来源：官方图片）

（图片来源：官方图片）

香港富丽敦海洋公园酒店「海畔缤纷复活节住宿优惠」

地址：香港仔海洋径3号

查询：2166 7300

预订或详情： https://bit.ly/4c2dbM1

* 价格需另收取10%服务费及3%酒店住宿税

复活节亲子餐厅推介9：历山餐厅 「复活节奇趣满FUN」

历山餐厅今个春季推出「复活节奇趣满FUN」自助晚餐，除了缤纷美馔与创意甜品，更特别设计小朋友专属活动。餐桌上不乏趣味造型菜式，如七彩复活蛋、烟三文鱼黑鱼籽复活蛋及融合海鲜与朱古力芝士汁的焗通心粉，为孩子带来惊喜。甜品区更有复活兔香蕉蛋糕、彩虹蛋糕及七彩冬甩，视觉与味觉同样满足。餐厅还设有「复活奇趣满FUN小厨神」工作坊，4至11岁小朋友可免费参加，亲手制作瑞士卷与杯子蛋糕，制成后更可获颁证书及带回厨师服饰与作品，让孩子在节日里发挥创意。

（图片来源：官方图片）

（图片来源：官方图片）

餐厅同时提供多款东南亚美食及即切烤肉，如亚参烩牛尾、新加坡胡椒炒蟹、越式焗青口、越南烤锅烩白鳝、烤泰式香辣青柠鱼柳、新加坡白肉骨茶等，满足大人味蕾，今个复活节有好去处了！

（图片来源：官方图片）

（图片来源：官方图片）

历山餐厅「复活节奇趣满FUN」

地址： 北角城市花园道32号历山酒店大堂楼层（港铁炮台山站B出口）

查询：3893 2868 / [email protected]

网上商店：https://eshop.hotelalexandrahk.com/zh/festive-offer

价格：

自助午餐 （4月3 - 7日 12:00 - 14:30）

• 网上商店预付7折折实价连原价加一：成人 $374.40、 长者 $310.40、小童 $190.40、2大1小 $772.60（原价成人$468+10%、长者 $388+10%、小童 $238+10%、2大1小 $1,174+10%）

自助晚餐 （4月3 - 6日 18:30 - 21:30）

• 网上商店预付7折折实价连原价加一：成人 $550.40、长者 $454.40、小童 $278.40、2大1小 $1,135.60（原价成人 $688+10%、长者 $568+10%、小童 $348+10%、2大1小 $1,724+10%）



复活节亲子餐厅推介10：浅水湾影湾园 亲子同乐春日盛会

趁假日，与孩子远离繁嚣，享受一个仿如出国远游的小旅行！说的是到浅水湾影湾园，那里将于4月4至19日举行「艺绽复活节」，在海湾景致下，备齐艺术、自然与节日交织的春日体验。活动包括三大亮点：春日周末市集、创意工作坊及亲亲兔子互动。市集云集人气品牌，提供美食、手作及婴幼儿用品；工作坊则由Art Roof Top与影湾园合作，让亲子一同制作复活节Piñata、3D黏土白兔及环保花艺，寓教于乐。香港救兔之家亦将带来「兔兔亲密全接触」，让孩子近距离认识小动物，增添教育意义。

此外，影湾园草坪将化身大型游乐场，举办复活节寻蛋游戏与巨型充气弹床城堡，让小朋友尽情探索与玩乐。而露台餐厅亦同步推出复活节早午餐、下午茶及限定套餐，配合主题甜品与传统十字包，一家可快乐沉浸于浓厚的节庆氛围之中！

浅水湾影湾园「艺绽复活节」

地址：南区浅水湾道109号

查询：2292 2888

详情：www.therepulsebay.com/zh

复活节亲子餐厅推介11：Jimmy's Kitchen复活节大小同乐吃大餐

于1928年在中环开业的Jimmy's Kitchen，为香港极具历史的老字号西餐厅，世界各地名人均为座上客，如李小龙、甘迺迪。餐厅曾于2020年暂别食客，于2024年回归，店面规模比过去更大。

Jimmy's烧牛肋排（图片来源：Jimmy's Kitchen）

今年复活节，Jimmy's Kitchen特别推出Easter Sharing Brunch，早午餐将汇聚餐厅的经典招牌菜，如Jimmy's招牌干咖喱、Jimmy's经典俄式和牛牛肉、基辅炸鸡等，还有Jimmy's烧牛肋排亦是一绝，连配菜也香口味美，配以丰富自助甜品，如招牌焦糖酱朱古力蛋糕配云呢雪糕，裹有香滑的Cream Brulee，最能满足妈妈的甜品胃。

5 - 11岁小童小朋友只需$318，5岁以下小朋友更免费。（图片来源：《亲子王》）

爸妈亦可加配无限畅饮香槟或气泡酒，慢慢吃吃足4小时，两口子乘机chill一chill，此时小朋友也可于小童玩乐角尽情投入面部彩绘与扭气球的缤纷乐趣，大小同乐，齐齐轻松一下。

特设小童玩乐角，可大玩面部彩绘与扭气球。（图片来源：Jimmy's Kitchen）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

Jimmy's Kitchen Easter Sharing Brunch

日期：4月4 - 5日

时间：11:00 - 15:00

地址：中环毕打街12号

价格： $648 / 成人、$318 / 5 - 11岁小童，5岁以下免费；$288起 / 无限畅饮香槟或气泡酒

订座： https://shorturl.at/POZT

相关文章｜复活节亲子好去处6大推介 做实习生扮工/竞技营放电/市集做小档主/学渔民钓鱼体验

相关文章｜复活节亲子好去处｜9大商场复活节活动推介 最啱放电！充气弹床/匹克球/亲子工作坊/打卡热点