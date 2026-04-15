AI教学｜乐善堂梁𨱇琚学校（分校）家校合作正确应用AI 推AI家长工作坊 制作漫画提高趣味性



AI教学｜AI发展一日千里，学生与未来接轨之际，创意与科技、价值观与品德教育该如何并存？乐善堂梁𨱇琚学校（分校）是教育局数字卓越中心的成员之一，是学校2025年12月构思的点子，当时邀请全校学生于圣诞节假期以四格漫画形式创作小故事，并以学校「成长宝库奖励计划」中四位卡通人物做主角（早于2023年由AI生成的角色），然后利用AI生成四格漫画并集结成书。六年级的李乐怡和四年级的覃隽谚，二人的作品都入选了是次漫画中，由构思文字到生成漫画，都让他们更懂得应用AI。

乐善堂梁𨱇琚学校（分校） 制作四格漫画提高趣味性

（左起）P.6李乐怡、P.4覃隽谚（图：陈仲梁）

《成长宝库AI四格漫画创意集》（图：陈仲梁） ​

《注意言行》李乐怡

「这个漫画故事想告诉大家，做每件事都要注意言行，顾及别人感受。我是图书馆服务生，比较留意图书馆内的秩序，为了保持一个安静的阅读环境，大家时刻都要安静；而教室是我们经常逗留的场所，所以应该保持整洁。此外，如果每个同学都能守秩序，肯定所有事都更有效率，所以我想透过漫画提醒大家，时刻守好行为，做一个有礼貌的人。」

李乐怡（图：陈仲梁）

（图：刘佩桦）

《饭后的活动》覃隽谚

「当知道可以创作四格漫画时，还以为真的要画画（笑）。这篇漫画灵感来自跟妈妈平日相处的趣事，我们一起创作时，妈妈想到我食饭后有帮忙执拾，那不如创作饭后活动吧！自己很喜欢跟妈妈饭后去逛公园，于是决定漫画先讲一些『不对的行为』、再提醒『正确的做法』，最后提议到公园散步。当中有躺在梳化上看电视的情节，那是我曾经做过的事，哈哈，妈妈真的有『话』我不要只顾躺在梳化上，（最近有饭后散步吗？）天气好时有啊！」



覃隽谚（图：陈仲梁）

《饭后的活动》（图：刘佩桦）

Q1：你们在制作过程中，用了甚么AI工具？

乐怡：Gemini AI和Canva。开始使用Gemini时，它生成的字总是奇奇怪怪，又或图画中的人会多了两只手，由于Gemini所用次数有限，之后就要改用Canva的AI去修复文字。

隽谚：豆包AI。开始时用了很多词语和句子下达指令，但生成的图像很古怪，于是妈妈提议「不如用一些新的语句？」，我就用了「帮忙洗碗吧」、「去公园散步，增进一下亲子感情」、「强身健体，可以帮助消化」、「不要在梳化上看电视，然后一家乐融融」等较长的指令。

豆包（图片来源：网上图片）



Q2：两位有否利用AI在日常温习上？

乐怡：主要用于解答常识及科学问题，或者想应用四字词语时就用AI搜寻，然后让它造句让我学多一些新句。由于常识科的资料比较多，也会用AI来整理课文，好像有个题目是关于「不同环境的植物生长」，它可以生成一个图表，温习时清晰得多。不过AI虽然很帮手，但有时它的资料是错的，所以自己也要分析一下，不能全靠它。

隽谚：会用Google AI来搜寻字词，遇上不明白意思的，会立即用AI来查看意思。好像最近写文想用「依依不舍」却掌握不到其用处，原来是不舍得意思，那么我就懂得运用了。

（图：陈仲梁）



成就不同能力 AI才有意思

负责统筹漫画制作的吴铭诗主任，笑言整件事的创作动机是机缘巧合。「当时有老师想做一些提示标语如『乐器用完要收拾』，由于想有趣一点，便尝试利用AI，发现效果像海报一样漂亮可爱，学生亦觉得比一句命令式指示来得深刻。」于是老师们开始构思，AI这个方便的工具，能否结合学生的创意并实践出来呢？

（图：陈仲梁）

学校向来不是单一的教学模式，重视价值观教育、健康生活教育、阅读和创科等理念，邀请学生创作漫画，吴主任说实际是让他们有思考的机会。「从没预计他们要写复杂的故事，反而期待不同能力的小朋友，可以透过AI成为小作家。」吴主任不讳言这是最令老师们雀跃的想法。「有小朋友表示从没有想过能成为小作家，也有初小同学认为自己识字太少，一定做不来，事实我们收到200多份投稿，情况踊跃，为了不浪费学生的心意，已着手筹备第二本漫画集；在这件事中，AI变得很有意思。」

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）吴铭诗主任（图：陈仲梁）

成就不同能力，也是学校推行AI的初衷。「小朋友的能力和自信心，都难免会有差异，而AI正正能更有效地回应学生本身的学习差异，我们本来就有电子学习的基础，而AI就更能帮助我们推动更多的混合式教学、分组教学，以及个别支援方案。」混合式教学让学生先掌握如何利用AI重点预习及思考课文内容、掌握课题，从而实践跨学科的融合创作，而漫画集正是一次最佳实践。

AI秦始皇可以回答历史问题，趣味性高，不过记者实测，这位始皇帝未能高歌「天命最高」。（图：陈仲梁）

了解工具的价值

学生的创作力与科技融合，展示了学习能力，可是教吴主任更欣慰，是平日教导学生的品德教育原来真的有听进心里，以乐怡和隽谚这两个故事为例，一个是「家」，一个是「社」，二人皆呈现出正确的价值观和人生观。 「现在常将AI挂在嘴边，核心目标是希望学生明白，AI始终是一个辅助学习工具，而工具的价值是取决于使用者的素养。正如乐怡的观察是AI都会犯错，反映出她在使用过程中能识别错误、独立思考。在AI时代，学会操作固然重要，但培养素质也同样重要，只有学生具备优良的判断力，才能真正驾驭科技而不被其误导。」

这些都是家长制作，真是101分！（图片来源：受访学校提供）

然而，教导小学生AI素养是一回事，他们有否受教也是一回事，所以要做到真正教导，学校连家长也加以教导。「学校一直重视家长教育，过往都有正向家长工作坊，培训家长一起进步。」眼见AI大流行，老师主动开班教导家长如何应用AI。「我们从Apps制作游戏开始，然后再教他们生成图像来温习。」即使现在社交平台也有很多收费或无私分享的温习帖子、图表，吴主任认为一定不够家长做的贴心。

（图片来源：受访学校提供）

吴主任笑言每一代的家长都会出卷，从前可能是将坊间的练习合并来做，又或问google「请用这四个字词，制作一份填充题」，但怎样都不及现在的AI工具来得便捷快速，更可以根据孩子的程度来调校难度，甚至用上孩子喜欢的卡通人物来点缀。学校的AI家长工作坊大受欢迎，加场又加场，还不停加入新元素。 「家长反映真的非常开心，觉得自己很厉害！最大得着是能够跟子女有良好互动，也清楚知道他们的需要。这份快乐和成就感，让家长非常投入，感觉是真正和子女同行。」吴主任鼓励家长，平日在家可以亲子一起创作，好像制作字卡，整个过程已经是温习，家长劳气不再，孩子亦感受到家长的陪伴，科技能缩短距离，正是如此。

（图片来源：受访学校提供）

老师的忠告：别依赖AI提供答案

吴主任是数学老师，对于学生利用AI练数，她认为最重要是「让AI跟你一起计数，而不是AI给你答案。」

指令提示：

我现在要计这条数，不要给我答案，你可以指导我完成吗？ 上传了一条算式，请一步一步教我算出答案

连小游戏都做得到。（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：陈仲梁、受访学校提供



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