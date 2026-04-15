Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI教学｜乐善堂梁𨱇琚学校（分校）家校合作正确应用AI 推AI家长工作坊 制作漫画提高趣味性

亲子
更新时间：07:15 2026-04-15 HKT
发布时间：07:15 2026-04-15 HKT


AI教学｜AI发展一日千里，学生与未来接轨之际，创意与科技、价值观与品德教育该如何并存？乐善堂梁𨱇琚学校（分校）是教育局数字卓越中心的成员之一，是学校2025年12月构思的点子，当时邀请全校学生于圣诞节假期以四格漫画形式创作小故事，并以学校「成长宝库奖励计划」中四位卡通人物做主角（早于2023年由AI生成的角色），然后利用AI生成四格漫画并集结成书。六年级的李乐怡和四年级的覃隽谚，二人的作品都入选了是次漫画中，由构思文字到生成漫画，都让他们更懂得应用AI。

乐善堂梁𨱇琚学校（分校） 制作四格漫画提高趣味性

（左起）P.6李乐怡、P.4覃隽谚（图：陈仲梁）
（左起）P.6李乐怡、P.4覃隽谚（图：陈仲梁）
《成长宝库AI四格漫画创意集》（图：陈仲梁） ​
《成长宝库AI四格漫画创意集》（图：陈仲梁） ​

《注意言行》李乐怡

「这个漫画故事想告诉大家，做每件事都要注意言行，顾及别人感受。我是图书馆服务生，比较留意图书馆内的秩序，为了保持一个安静的阅读环境，大家时刻都要安静；而教室是我们经常逗留的场所，所以应该保持整洁。此外，如果每个同学都能守秩序，肯定所有事都更有效率，所以我想透过漫画提醒大家，时刻守好行为，做一个有礼貌的人。」

李乐怡（图：陈仲梁）
李乐怡（图：陈仲梁）
（图：刘佩桦）
（图：刘佩桦）

《饭后的活动》覃隽谚

 

「当知道可以创作四格漫画时，还以为真的要画画（笑）。这篇漫画灵感来自跟妈妈平日相处的趣事，我们一起创作时，妈妈想到我食饭后有帮忙执拾，那不如创作饭后活动吧！自己很喜欢跟妈妈饭后去逛公园，于是决定漫画先讲一些『不对的行为』、再提醒『正确的做法』，最后提议到公园散步。当中有躺在梳化上看电视的情节，那是我曾经做过的事，哈哈，妈妈真的有『话』我不要只顾躺在梳化上，（最近有饭后散步吗？）天气好时有啊！」
 

覃隽谚（图：陈仲梁）
覃隽谚（图：陈仲梁）
《饭后的活动》（图：刘佩桦）
《饭后的活动》（图：刘佩桦）

Q1：你们在制作过程中，用了甚么AI工具？

乐怡：Gemini AI和Canva。开始使用Gemini时，它生成的字总是奇奇怪怪，又或图画中的人会多了两只手，由于Gemini所用次数有限，之后就要改用Canva的AI去修复文字。

隽谚：豆包AI。开始时用了很多词语和句子下达指令，但生成的图像很古怪，于是妈妈提议「不如用一些新的语句？」，我就用了「帮忙洗碗吧」、「去公园散步，增进一下亲子感情」、「强身健体，可以帮助消化」、「不要在梳化上看电视，然后一家乐融融」等较长的指令。

豆包（图片来源：网上图片）
豆包（图片来源：网上图片）


Q2：两位有否利用AI在日常温习上？

乐怡：主要用于解答常识及科学问题，或者想应用四字词语时就用AI搜寻，然后让它造句让我学多一些新句。由于常识科的资料比较多，也会用AI来整理课文，好像有个题目是关于「不同环境的植物生长」，它可以生成一个图表，温习时清晰得多。不过AI虽然很帮手，但有时它的资料是错的，所以自己也要分析一下，不能全靠它。

隽谚：会用Google AI来搜寻字词，遇上不明白意思的，会立即用AI来查看意思。好像最近写文想用「依依不舍」却掌握不到其用处，原来是不舍得意思，那么我就懂得运用了。

（图：陈仲梁）
（图：陈仲梁）


成就不同能力  AI才有意思

负责统筹漫画制作的吴铭诗主任，笑言整件事的创作动机是机缘巧合。「当时有老师想做一些提示标语如『乐器用完要收拾』，由于想有趣一点，便尝试利用AI，发现效果像海报一样漂亮可爱，学生亦觉得比一句命令式指示来得深刻。」于是老师们开始构思，AI这个方便的工具，能否结合学生的创意并实践出来呢？

（图：陈仲梁）
（图：陈仲梁）

学校向来不是单一的教学模式，重视价值观教育、健康生活教育、阅读和创科等理念，邀请学生创作漫画，吴主任说实际是让他们有思考的机会。「从没预计他们要写复杂的故事，反而期待不同能力的小朋友，可以透过AI成为小作家。」吴主任不讳言这是最令老师们雀跃的想法。「有小朋友表示从没有想过能成为小作家，也有初小同学认为自己识字太少，一定做不来，事实我们收到200多份投稿，情况踊跃，为了不浪费学生的心意，已着手筹备第二本漫画集；在这件事中，AI变得很有意思。」

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）吴铭诗主任（图：陈仲梁）
乐善堂梁𨱇琚学校（分校）吴铭诗主任（图：陈仲梁）

成就不同能力，也是学校推行AI的初衷。「小朋友的能力和自信心，都难免会有差异，而AI正正能更有效地回应学生本身的学习差异，我们本来就有电子学习的基础，而AI就更能帮助我们推动更多的混合式教学、分组教学，以及个别支援方案。」混合式教学让学生先掌握如何利用AI重点预习及思考课文内容、掌握课题，从而实践跨学科的融合创作，而漫画集正是一次最佳实践。

AI秦始皇可以回答历史问题，趣味性高，不过记者实测，这位始皇帝未能高歌「天命最高」。（图：陈仲梁）
AI秦始皇可以回答历史问题，趣味性高，不过记者实测，这位始皇帝未能高歌「天命最高」。（图：陈仲梁）

了解工具的价值

学生的创作力与科技融合，展示了学习能力，可是教吴主任更欣慰，是平日教导学生的品德教育原来真的有听进心里，以乐怡和隽谚这两个故事为例，一个是「家」，一个是「社」，二人皆呈现出正确的价值观和人生观。 「现在常将AI挂在嘴边，核心目标是希望学生明白，AI始终是一个辅助学习工具，而工具的价值是取决于使用者的素养。正如乐怡的观察是AI都会犯错，反映出她在使用过程中能识别错误、独立思考。在AI时代，学会操作固然重要，但培养素质也同样重要，只有学生具备优良的判断力，才能真正驾驭科技而不被其误导。」

这些都是家长制作，真是101分！（图片来源：受访学校提供）
这些都是家长制作，真是101分！（图片来源：受访学校提供）

然而，教导小学生AI素养是一回事，他们有否受教也是一回事，所以要做到真正教导，学校连家长也加以教导。「学校一直重视家长教育，过往都有正向家长工作坊，培训家长一起进步。」眼见AI大流行，老师主动开班教导家长如何应用AI。「我们从Apps制作游戏开始，然后再教他们生成图像来温习。」即使现在社交平台也有很多收费或无私分享的温习帖子、图表，吴主任认为一定不够家长做的贴心。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

吴主任笑言每一代的家长都会出卷，从前可能是将坊间的练习合并来做，又或问google「请用这四个字词，制作一份填充题」，但怎样都不及现在的AI工具来得便捷快速，更可以根据孩子的程度来调校难度，甚至用上孩子喜欢的卡通人物来点缀。学校的AI家长工作坊大受欢迎，加场又加场，还不停加入新元素。 「家长反映真的非常开心，觉得自己很厉害！最大得着是能够跟子女有良好互动，也清楚知道他们的需要。这份快乐和成就感，让家长非常投入，感觉是真正和子女同行。」吴主任鼓励家长，平日在家可以亲子一起创作，好像制作字卡，整个过程已经是温习，家长劳气不再，孩子亦感受到家长的陪伴，科技能缩短距离，正是如此。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

老师的忠告：别依赖AI提供答案

吴主任是数学老师，对于学生利用AI练数，她认为最重要是「让AI跟你一起计数，而不是AI给你答案。」
指令提示：

  1. 我现在要计这条数，不要给我答案，你可以指导我完成吗？
  2. 上传了一条算式，请一步一步教我算出答案
连小游戏都做得到。（图片来源：受访学校提供）
连小游戏都做得到。（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦  图：陈仲梁、受访学校提供
 

相关文章｜AI教学｜中华基督教会基法小学跨学科学习日灵活运用AI 联校开发平台整合AI工具

相关文章｜AI教学｜3主科AI学习工具应用实用建议 中/英文阅读写作+数学科拆解公式 推介工具

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
20小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
18小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
19小时前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
14小时前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
15小时前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
11小时前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
15小时前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
吴子冲秘恋尹诗沛五年直播「激咀」放闪认爱 发展姊弟恋终甩「蔡嘉欣前度」标签
吴子冲秘恋尹诗沛五年直播「激咀」放闪认爱 发展姊弟恋终甩「蔡嘉欣前度」标签
影视圈
12小时前