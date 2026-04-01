亲子农庄｜桑葚采摘工作坊 季节限定即摘桑葚/制作桑子蜜糖特饮｜亲子好去处

亲子农庄｜春暖花开，也是水果盛产的季节，或许家长们每年都会跟孩子去摘新鲜士多啤梨、拔白萝卜，但可有试过即摘桑葚？郊野共学特别举办「桑葚采摘植物工作坊」，带大家走进亲子农庄认识这种特别的水果，即睇别开生面的亲子工作坊活动详情与报名方法。

亲子农庄｜护眼桑葚制作特饮 植物托印工作坊做书签

富含花青素、白藜芦醇的桑葚，拥有高效抗氧化、护眼明目等功效，对于经常对电脑、玩手机的大、小朋友很有益。郊野共学于桑葚当造期举办「桑葚采摘植物工作坊」，让大家走进洋溢香甜果味的桑葚树农地，亲手采摘一颗颗红红的成熟果实，以及即时品尝超甜多汁的桑葚果实，更可以制作桑子蜜糖特饮！

小朋友试过摘士多啤梨，那试过摘桑葚吗？（图片来源：《亲子王》）

尝一口清甜桑葚汁后，亦可以参加植物托印工作坊，将农耕时找到的新鲜花草，用来制作独一无二植物拓印书签。之后可来一趟蜂蜜试食大会，所有参加者可以用面包沾上不同品种的蜜糖试食评分，走时还可获得一瓶蜂蜜呢！同场还有其他复活节特备活动进行，如「丰衣足食 - 野外炊竹筒饭」等活动，欢迎大家一同参加。

原来新鲜桑葚是这个样子，可能有爸妈也未见过真身！（图片来源：《亲子王》）

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桑葚采摘植物工作坊

日期：4月4、5、12、19日

时间：15:00 - 16:30（每节1.5小时）

费用： 优惠价 $268 / 小童、$80 / 成人（报名时连同入数纸一同上载，即可享有即时付款优惠价）

报名连结：https://forms.gle/GfCRxDBpVNFPerF78

*同日将于同一场地举办多个活动，可按入连结另外报名。

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