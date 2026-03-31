复活节亲子好去处6大推介 做实习生扮工/竞技营放电/市集做小档主/学渔民钓鱼体验

复活节假期到了！爸妈虽然要等到4月3日才可跟小朋友一齐玩，但又不少适合一家大小的亲子好去处都特别安排在公众假期，让爸妈可以舒舒服服带孩子去放电，小朋友可做个变身「梦想实习生」，也可参加竞技营玩匹克球，又可在儿童市集做小档主，实行边玩边学。即睇6大复活节活动推介，到时跟小朋友去尽情玩乐。

复活节亲子好去处推介1：挪亚方舟职感实验室

小朋友拥有不同志愿，有的孩子想做太空人，有的则想做消防员。想「提早」了解各行各业的工作性质，以及认识社会如何运作，可以参加马湾公园挪亚方舟于今个复活节为小朋友举办的「职感实验室」主题活动。

角色扮演有勇闯烟雾体验区奋力救人的「智勇消防员」勇闯模拟火场，将受困人士由重重烟雾里救出，并扑灭火种。（图片来源：挪亚方舟）

小朋友将变身「梦想实习生」 ，体验多项职业使命，如消防员、空中服务员、太空人、小厨师、城市建设员、汽车动力守护员。挪亚方舟更将精心设计六个临场感十足的职能体验区，让小朋友穿上相关行业的主题服饰，于真实度极高的场景中，透过互动任务初尝多项职业挑战。想玩得尽兴可考虑新推出的星宇漫游主题客房住宿套票，包括早、晚餐及「香港马湾公园挪亚方舟」两天入场门票，并附送奇趣太空人Buddies制作体验、富启迪性的星际飞行训练营及一系列免费游乐活动！

跳进像真度极高的太空舱，模仿在无重力状态下型格打卡。（图片来源：挪亚方舟）

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香港马湾公园挪亚方舟 –– 「职感实验室」

日期：4月3 - 12日（逢星期六、日及公众假期）

时间：10:00 - 18:00

地址：马湾珀欣路33号马湾公园挪亚方舟

入场费：$198 / 成人、$158 / 小童及长者（特惠门票）

* 活动期间凡购买成人正价门票2张，即可获赠1张成人或特惠门票，并获赠$100餐饮及零售现金券优惠，适用于园内惠顾精品、轻食及工作坊，多买多送；

* 每购买2张游客门票可获赠1套10个游戏代币以参加部分活动，若入场人士所持之游戏代币不足以参加个别活动，可向活动场地之职员购买额外的游戏代币以补差额，游戏代币售价为 $20 / 2个。

复活节亲子好去处推介2：儿童复活祭2026 香港伤健协会赛马会伤健营

家长都希望趁长假带小朋友外游增广见闻，但其实毋须远赴外地，同样可拥有充实而难忘的体验。香港伤健协会赛马会伤健营今年继续举办儿童复活祭2026，专为6至14岁小朋友设计，提供日营及宿营两种选择。复活节期间会有夺蛋奇兵大挑战，孩子可组成小队，透过解谜、完成任务及团队合作，找出营地各处隐藏彩蛋。还提供静态活动如彩蛋手绘及卡通蛋小食DIY，好玩又好食；而动态活动亦相当丰富，如各类新兴运动体验，尽情释放活力。好动的小朋友可参加今年新举行的活力竞技营《儿童匹克球双人赛》，小朋友尽情玩，大人也能好好享受me time。

（图片来源：香港伤健协会赛马会伤健营）

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赛马会伤健营 - 儿童复活祭2026

地点：薄扶林水塘道75号

报名连结：＞＞按此＜＜

成长体验营 （2日1夜宿营）

日期：4月1 - 2日

费用：$1,088 / 位

对象：8 - 14 岁

活力竞技营 （3日2夜宿营）

日期：4月6 - 8、8 - 10日

费用：$1,988 / 位

对象：8 - 14 岁

至FIT缤FUN营 （3天日营）

日期：4月8 - 10日

费用：$1,488 / 位

对象：6 - 10 岁

复活节亲子好去处推介3：香港黄金海岸酒店复活节「童」乐活力假期

天气逐步回暖，小朋友又是时候去沙滩玩水，家长想趁假期带小朋友来个悠闲海边假期，可考虑香港黄金海岸酒店的复活节「童」乐活力假期，小住客可化身小小寻宝家，参与刺激有趣的寻蛋任务赢取丰富奖品，亦可亲手制作独一无二的兔仔帽子。如4月3至6日入住，更可免费获赠于黄金海岸大草地举办之「黄金海岸寻蛋乐」门票一套，可参与「寻蛋乐」、「升级再造工作坊」及游戏代币。现场设有多个摊位游戏、趣味工作坊及摊位市集等，让大家尽情玩乐。

复活节「童」乐活力假期

入住日期：4月1 - 12日

价钱：$1,300起 / 晚

详情：www.goldcoasthotel.com.hk

订房查询：2452 8833

复活节亲子好去处推介4：KidzPlus创智游乐家《智玩复活节》

生活本身就充满不同学问，就好像牛顿透过观察从树上跌落的苹果领悟出万有引力。爸妈可从小培养小朋友的好奇心，随时随地启发他们的创意和想像！香港游乐场协会设立的幼儿服务中心「KidzPlus创智游乐家」于复活节期间开办《智玩复活节》活动，透过体验科学元素的游戏，如「复活蛋内加了甚么

神奇材料，会营造出泡泡爆发的效果？」、「复活蛋叠高，怎样较稳固呢？」幼儿能「从做中学」培养探索精神及创意，借此引起幼儿对科学的兴趣。

《智玩复活节》

日期及时间：B组 4月10日15:00 - 16:00

地址：旺角奶路臣街38号麦花臣汇2楼

对象：3 - 6岁幼儿

费用：$160（幼儿独立上课）

报名：6574 2324（WhatsApp）

复活节亲子好去处推介5：MiniMakers儿童市集 小朋友做档主

小朋友跟大人去不同商店消费购物，多数都是做顾客的角色，不如今年复活节调转角色，在市集里摆档售卖自家设计手作、文具或二手儿童玩具（毛公仔及有版权之物品除外），体验靠自己努力赚取零用钱的独特经验？今年复活节，由一班妈妈成立的社区机构MAMASMART于荃湾广场及屯门黄金海岸商场分别举行MiniMakers儿童市集，6至12岁小朋友可做档主与顾客交流。屯门黄金海岸商场还有设有「彩蛋快跑」游戏，欢迎各位小档主免费参与，为复活节假期带来无限欢乐！

MiniMakers儿童市集透过摆档经验，让小朋友发挥创意、实践想法，体验赚钱需付出的努力。（图片来源：MiniMakers）

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MiniMakers儿童市集

对象：6 - 12岁小朋友

报名及查询： FB@mamasmarthk、6360 6024（WhatsApp）

儿童市集@荃湾广场

日期： 4月3 - 6日（星期五至一）

地点：荃湾广场2楼（小米对出长廊）

时间： 14:00 - 15:30、16:00 - 17:30（每日两节， 每节90分钟。）

儿童市集@黄金海岸商场

日期：4月 4 - 5日（星期六、日）

地点：黄金海岸商场前草坪（户外）

时间：15:00 - 17:30 （每日1节，每节2.5小时。）

复活节亲子好去处推介6：AcmePro渔民乐体验垂钓

香港本是个渔港，当年不少人以捕渔维生，沿岸码头停泊不少渔船。小朋友都知道吃鱼有益，但对于鱼类结构、钓鱼知识又知多少？今个复活节AcmePro的「一日限定渔民乐」载誉归来，让小朋友进行体验式学习，在离岛即场体验垂钓，并学习㓥鱼技术及亲手处理渔获，同场加映煮鱼和准备自己的餐点，透过动手做，认识和关爱我们的大自然。

在专业导师的指导下，参加者将亲身体验钓鱼知识。（图片来源：AcmePro）

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渔民乐

日期：4月11日（星期六）

时间：08:45 - 16:30

对象：8 - 12岁

费用： $950（原价$1,170，3月29日前报名，每人可享早鸟

优惠减$70，2人同行额外减$50，《亲子王》读者优惠额外$100，共减$220。）

《亲子王》读者专享优惠码：STP100

集合地点：中环码头

活动地点：坪洲

报名：FB@AcmeProHK / 5546 6463（WhatsApp）

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