升中派位2026│中一自行分配学位结果公布 拆解家长7大疑问：同获两所学校取录最终入边间？

升中派位2026│明天（31日）就是2026中一自行分配学位结果公布日子，如果幸运获得心仪学校取录，就可以开心迎接中学生活；若不幸落选，就要积极部署7月份的中一统一派位，并作好中一叩门的准备。于中一自行分配学位结果公布前，仍有不少家长对此存有多个疑问，究竟同时获得两所学校取录，最终教育局会如何安排学位？若已手持直资中学学位，又取得自于中一自行分配学位中得到学位，应如何做？即为大家解开7大中一自行分配学位疑问，并祝各位家长、准中一生明天收到好消息。

升中派位2026│ 中一自行分配学位 VS 中一统一派位

整个中学学位分配办法分为两个阶段：中一自行分配学位及中一统一派位。每位小六生于去年12月上旬收到教育局所派发的两份申请表，借以申请首选及次选学校。至于中一统一派位是减除重读生及自行分配学位后，学校余下的学位将用于统一派位，当中10%会用作甲部，这部分是「不受学校网限制」，可选任何校网包括学生所属校网，最多选三所中学，而90%用于乙部「按学校网」，即学生所属校网，最多选30所中学。电脑会按学生的派位组别、选校意愿及随机编号来分配学位。

（示意图/ AI设计图片）

中一自行分配学位申请一经递交，不可撤回、取消或更改选校次序。部分中学已于3月份安排中一面试程序，中学可以根据教育局提交的学生成绩次第（Rank Order，简称RO）、学校实际情况而安排申请学生是否进行面见及是否取录。教育局会将学生的选校次序和学校的《自行分配学位正取 ／备取学生名单》作配对，结果将于2026年3月31日，通知正取学生家长其子女已获学校纳入其自行分配学位正取学生名单。有关的通知安排不包括备取及落选学生，亦非正式的派位结果，家长毋须回复有关中学是否接受有关自行分配学位。

中学学位分配办法︳中一自行分配学位/中一统一派位要分清（图片来源：教育局）

升中派位2026│中一自行分配学位结果公布 7大疑问

Q1：如果超级幸运，获得申请的两所中学所录取，教育局会如何分配学位？

SP：要是学生获所申请的两所中学同时收录，电脑会按选校次序分配学位，即最终获派其第一志愿的中学，纳入该校的「正取生」名单，正式结果会于2026年7月与统一派位结果一并公布。

（图片来源：教育局）

Q2：若同学既获中一自行分配学位，同时又获不参加派位的直资中学录取，该如何处理？

SP：家长要自行通知直资中学是否保留该直资学位，如选择放弃直资学位，必须在2026年4月10日或之前，向学校取回已签署的《家长承诺书》和《小六同学资料表》正本，才能保留经自行分配学位申请的学位。

Q3：同学除了可申请不多于两所参加派位中学，又申请赛马会体艺中学，若三校同时取录，会入哪一所学校？

SP：同学如获赛马会体艺中学录取，就算获得其余两所学校取录，最后结果会以赛马会体艺中学的为优先。

（图片来源：赛马会体艺中学）

Q4：如同学于自行分配学位阶段获纳入正取生名单，又或有直资、私立中学取录，还可以参加统一派位吗？

SP：不可以！家长需要在纸本《选校表格》上剔选对应项目、划去选校部分，即表示毋须填写学校选择，然后将纸本表格交回就读小学。如果是透过「中一派位电子平台」提交《选校表格》，只需选择「不需要填写《中一派位选校表格》的选校部分」，以跳过填写甲部及乙部的选校部分，再以「智方便+」进行数码签署并确认及提交便可。

（图片来源：教育局）

Q5：家长会以甚么方式收到自行分配学位的通知？几时注册中一学位？

SP：如获所选中学录取，家长会在2026年3月31日收到学校的电话通知，谨记不会另收邮件或电邮通知，家长于当天一定要留意来电！当收到通知获学校纳入正取生名单，毋须立即注册，要待至2026年7月7日正式公布结果后，才于7月9及10日注册。

（图片来源：教育局）

Q6：如果获得中一自行分配学位的第二志愿学校取录，是否代表已正式成为该校准中一学生？

SP：未必，最终获派学校结果将以7月份的正式公布结果。有部分学校或许于中一自行分配学位中，成为第一志愿的备取生（学生、学生的小学将不会知道此结果），若于7月份公布结果前，有正取学生放弃学位，学生就有机会成为第一志愿的取录生。

（示意图/ AI设计图片）

Q7：若不幸落选，未获任何学校取录，甚么时候会收到统一派位的选校资料？

SP：2026年4月上旬收到《中一派位选择学校表格》（《选校表格》）及有关的选校文件。家长须于2026年5月初将填妥的《选校表格》，经子女就读的小学交回教育局。此外，家长亦可透过「中一派位电子平台」向其就读的小学递交统一派位申请，但必须已登记成为「中一派位电子平台」用户并以「智方便+」绑定帐户。切勿同时经电子平台和以纸本《选校表格》为同一名子女递交重复申请。

（图片来源：教育局）

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