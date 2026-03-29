儿童职业体验｜复活节做小店长扮侦探/亲子烘焙学做茶餐厅美食/兔子仓鼠护理员｜亲子好去处

复活节长假期除了可以去掘复活蛋，也可以参加不同的儿童职业体验活动，边学边玩，过个有意义的假期。孩子可以做个小店长，也可参加亲子烘焙班学制作茶餐厅美食，亦可以学做个兔子仓鼠护理员。即睇以下复活节好去处活动详情与报名方法，把握机会寓玩于学。



复活节儿童职业体验活动推介1：Kiddyland复活节小店长《大侦探福尔摩斯》 专场

深受小朋友欢迎的《大侦探福尔摩斯》侦探故事，情节丰富有趣，又可训练小朋友科学逻辑思维。想在现实生活中也一尝「侦探」查案体验？就不可错过由Kiddyland及商务印书馆举办的全新活动《大侦探福尔摩斯》专场×小侦探大挑战，小朋友可化身小侦探解锁指纹套取、鞋印采集等科学侦探实验，挑战推理谜题！原著插画师更会亲临签名，教画书中经典角色。此外，复活节期间推出的人气小店长活动均会有限定甜品或手工制作，万勿错过！

全新推出《大侦探福尔摩斯》专场，让孩子摇身一变成为「小侦探」， 在书店里开启一场有趣又好玩的推理大挑战。（图片来源：官方图片）

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《大侦探福尔摩斯》专场×小侦探大挑战

日期：4月4日（星期六）

时间：14:30 - 16:10

对象：6 - 12岁小学生

费用： $350 （每位赠送最新出版 #72 《大侦探福尔摩斯》（价值 $68）、大侦探福尔摩斯 - 数学游戏卡（价值 $88）及限定版襟章。）

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复活节儿童职业体验活动推介2：日本水果挞 + 复活节曲奇 亲子烘焙茶餐厅系列

香港部分茶餐厅会兼售面包西饼，怀旧西饼如「黄梅花篮」、忌廉筒和朱古力三角等都卖少见少。复活节除了吃朱古力蛋，也不妨参加由论尽宝宝Babygaga举办的亲子烘焙茶餐厅活动，今个复活节推出日本水果挞 + 彩绘复活节曲奇，小朋友会亲手压制挞皮，再加入卡士达酱、鲜奶油及新鲜水果自由创作！同场更会有彩绘复活节主题曲奇及传统饮品体验，还有惊喜环节及节日礼物赠送，小朋友必定满载而归。

小朋友会亲手压制水果挞皮， 分批送入烤箱焗制。（图片来源：官方图片）

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论尽宝宝Babygaga亲子复活节烘焙

日期及时间： 4月3日10:30，4月4日10:30、13:00、15:00，4月6日10:30、15:00，4月7日 10:30

地址： 九龙湾宏冠道8号金汉工业大厦地下2号

对象：3 - 11岁亲子

费用： 会员价$338（1大1小）， 非会员价$358（1大1小），额外 成人$50（1位）

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复活节儿童职业体验活动推介3：Tiny Buddies兔子仓鼠护理员

可爱的兔子是否只吃红萝卜？兔子看似温驯乖巧、易照顾但其实要饲养兔子并非想像般容易，亦因此不时发生弃养事件。小动物用品店Tiny Buddies定期举办兔子护理员班，教导小朋友正确照顾兔子的方法，小朋友需负责清理大、小便、整理笼子、准备牧草，还会制作草饼给兔子。有见近年弃养仓鼠情况亦相当严重，Tiny Buddies今年更新增小仓鼠护理工作坊，一起学习照顾待领养仓鼠，培养小朋友爱心和责任感。

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Tiny Buddies小动物护理工作坊

地址：沙田安丽街11号企业中心2楼215室Tiny Buddies

报名及查询：5661 6727（WhatsApp联络Kiki）

草饼制作×兔兔护理工作坊

日期：4月4、6、19日

时间：10:00 - 12:00、14:00 - 16:00

收费： $250 / 位（6岁或以下小朋友必须由1位成人陪同而毋须额外收费）

仓鼠新手班

日期：可查询预约，弹性开班。

收费：

•亲子（1位大人 + 1位未满16岁小朋友） $200

•每多1位同行未满16岁小朋友加 $120

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