复活节亲子好去处2大郊外活动推介 做小侦探掘蛋历险/古迹生态亲子乐

忙碌的3月是不少小学生的考试周，来到4月终于有个复活节长假可以轻松一下。趁春光明媚，快点和小朋友一起计划去到郊外猎蛋和大玩寻宝游戏！

复活节亲子好去处推介1：郊野共学 掘蛋小侦探历险

小朋友都爱玩寻宝游戏，今个复活节当然要玩猎蛋游戏应应节，郊野共学亦推出一系列复活节亲子活动，让大家欢度节日。「复活节掘蛋小侦探历险」让小朋友化身侦探寻找线索，一齐抽丝剥茧，踏上寻蛋之旅。小侦探在沙池尽情寻蛋，根据数量获得不同的小礼物，更有机会找到神秘宝箱的锁匙。

小小侦探会先挑战任务收集线索，获得 「掘蛋入场券」就可以冲去沙池掘蛋喇！（图片来源：郊野共学）

现场还设有漂书站，欢迎大家带书来互相交换。另一大受欢迎的活动「森林探索队（外籍老师英语畅游）」亦会加推复活节特别版，齐齐出发去屯门麦理浩径或大埔滘自然教育径，用英语大玩森林寻宝游戏及学习复活节相关英文。

（图片来源：郊野共学）

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郊野共学复活节活动

报名方法：＞＞按此＜＜

复活节掘蛋小侦探历险

日期：3月22、29日或4月5日（星期日）

时间：13:00 - 17:00

收费：$372（1大1小）、$458（2大1小）、$658（1大2小，1个大人最多带2位小朋友）、$744（2大2小）

地点：大埔童趣自然基地 Happy Nature Station （邻近大埔坳自然教育径）

森林探索队 （复活节特别版）

日期及时间：

•大埔路线 3月22日15:00 - 17:00、4月3日13:00 - 15:00

•屯门路线 3月29日13:00 - 15:00、4月7日15:00 - 17:00

地点：屯门麦理浩径或大埔滘自然教育径

收费：每位小朋友 $380（1位大人免费参加，必须有1位大人陪同出席），额外1位大人加 $80。

复活节亲子好去处推介2：绿汇学苑 小鹭宝 - 古迹生态亲子乐

香港虽然高楼林立，但只要细心观察聆听，其实闹市中也能找到不少动物邻舍。位于大埔的绿汇学苑北坡是本地重要的鹭鸟繁殖区之一，每年4月正值鹭鸟回巢季节，大家不妨把握机会，与孩子展开一场精彩的古迹生态探索之旅，近距离观察毗邻而居的鹭鸟林。

活动将特别安排参观中庭旅舍花园，此范围 平时不设对外开放。（图片来源：绿汇学苑 ）

透过互动游戏与体验活动，孩子不仅能激发好奇心与创造力，感受城市中难得的生态美。活动中还会游览古迹园林，认识小池塘动植物生态，一起制作全素动物小团子，并设有自然绘本亲子时间，齐齐学习与自然和谐共处。

（图片来源：绿汇学苑 ）

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小鹭宝 - 古迹生态亲子乐

日期： 3月29日或4月12、26日

时间：14:00 - 16:30

地址：大埔运头角里11号绿汇学苑

对象：亲子（适合4岁以上儿童，至少有一位家长陪同参与。）

费用： $380 （每对亲子 / 2人同行） ，额外每位$200 （大小同价）

* 每位参加者可获自制的低碳团子1份，请自备食物盒带走食物。

报名及查询： www.greenhub.hk/tc/event/Family-ecotour-2026/



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