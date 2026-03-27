AI无法取代的温度：为何孩子更需要学习「同理心」？｜许定国校长随笔

最近，无论是教育界还是职场，话题总离不开人工智能（AI）。从ChatGPT到可以生成影片的Sora，科技的迭代速度让人惊叹，也让不少家长感到焦虑：「校长，我的孩子将来会不会被电脑取代？」、「现在还要背书吗？还要学写作吗？」

一切从校内夜宿说起

面对这些焦虑，我的回答总是：AI可以取代繁琐的运算和资料整理，但它永远无法取代人与人之间的温度，尤其是「同理心」与「团队精神」。学校已连续第二年为五年级的学生举办两日一夜在校内夜宿活动。看着这群快将升上中学的孩子，我深刻体会到这一点。这一届的五年级学生，正如老师们所观察到的，孩子们「各有各性格」，个人能力都很强，但往往习惯各自为政。因此，这次训练营的目标很明确：自律、尊重、同理、合作及美好回忆。

（图片来源：PhotoAC）

同理心是这样练出来的

试想一下，如果让AI来规划一场任务，它会计算出最短路径、最高效率。但在我们的活动中，效率并非唯一指标。在「抢龙尾」的环节里，孩子们学到的不是如何快速赢得比赛，而是「牺牲与保护」。当「龙头」张开双臂挡在前面，甚至愿意牺牲自己被抓，只为了保护身后的「龙尾」同学时，那种挺身而出的勇气，是任何演算法都写不出来的程式。AI懂得避险，但人类懂得为了他人冒险，这就是同理心的极致表现。

（图片来源：PhotoAC）

夜宿活动中，每组学生需负责烹调自己的晚餐。AI可以一秒钟生成完美的米芝莲食谱，但它无法复制孩子们在电炉边的互动。我们看到，平时在家很少入厨的同学手忙脚乱，而擅长烹饪的同学则自然地补位协助；到了清洗环节，角色互换，原本煮食的同学休息，由其他人负责善后。这种「互助」与「分工」，不是基于指令的输入，而是基于对伙伴处境的体察与关怀。

建立情感共鸣与修复关系

而整场活动最让我动容的，是晚上的「黑暗夜行」与「互数心中情」。在社工的带领下，孩子们回顾了在小学这五年的时光。AI再大容量，也无法理解孩子们心中那些微小却深刻的误会与感动。在那一夜，孩子们坦诚相对，解开了班级里积累的误会，说出了平时不敢说的心底话。那种眼泪与拥抱，修复了人际关系的裂痕，这正是AI难以触及的领域 —— 情感的共鸣与修复。

（图片来源：PhotoAC）

活动最后，孩子们在「好好回忆录」的卡片上写下美好回忆，贴在亲手设计的班旗后。这面旗帜将挂在课室里，成为他们共同的图腾，是共同成长的见证。

如何提升孩子竞争力？

在未来的世界，知识的获取将变得前所未有的容易。孩子们的竞争力，不再仅仅取决于脑袋里装了多少百科全书，而取决于他们能否感知他人的情绪、在团队中贡献温暖、在冲突中寻求共识。AI强大，但唯有「同理心」与「爱」能让孩子走得更远，并确保他们飞行的方向是为了让世界变得更美好。拥抱科技的同时，更要守护孩子那份无可取代的温度。

（图片来源：PhotoAC）

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

教育硕士 （课程与创新教学 / 资优教育） 。从事教学20多年，长于推展STEM及资优教育。曾任香港课程发展议会委员，曾获 「第九届香港海华师铎奖」 、 「全国青少年科技大赛科技创新教育方案二等奖」。

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

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