中华文化周变身「养生市集」大获好评 推动「看得到、摸得到、 喝得到」文化教育｜梁永乐专栏

有时我觉得，越是不测不考、不与成绩挂钩的活动，越能反映一间学校的「真章」 —— 例如德育、价值观教育，当不影响升学数据，学校还愿意投放心力经营吗？又例如近年教育局积极推动的国情和中华文化教育，老师是以「交差」心态应付，还是以丰富学生体验为出发点，出来的效果可以很不同。

投其所好源于「有心」

我认识一所创校过百年的女子中学，老师们将原本较为死板的「中华文化周」重新包装，从女生爱美、爱体验、爱shopping的天性出发，并结合近年文化市集潮流，设计出一连四天的「杏林少女养生市集」活动，大受学生欢迎。一个中华文化活动能够带来如此热烈效应，实在少见。

（图片来源：作者提供）

这间是位于深水埗的德贞女子中学，文化周活动包括象棋「残局」挑战；青花瓷、花灯、剪纸等工艺制作；音乐室则变身成「德贞大戏棚」，教学生欣赏粤剧做手和耍枪表演等，当中最受欢迎活动则毫无悬念是中医体验区，为学生提供义诊服务，从中认识九种常见中医体质，并即场调配一包属于自己的养生茶。摊位长期人气高企，最后义诊服务甚至要加时应付人流，证明养生不是中年人的专利，少女一样可以很投入。

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我作为一位「吾家有女初长成」之父，深明青春期少女想法之强势，实在是全世界最难讨好的群组之一……一个自由参与、没有分数压力的活动，能获得她们认同，老师定必花了不少功夫。

师生齐齐落场玩

负责统筹今次文化周的是中文科主任伍颖麟老师，他在德贞任教超过15年，分享对时下女生的观察：「有趣、有美感、有挑战性的活动，最容易吸引她们。」不同科组老师合作下，促成今次跨科学习文化周。老师与学生一齐落场玩，这样的文化周当然更有人情味，亦成功将抽象的文化概念，转化成「看得到、摸得到、喝得到」的学习经历。

（图片来源：作者提供）

近年DSE中文科被视为「死亡之卷」，在短视频和社交媒体环境下成长的新一代，确实与古文世界有距离，伍Sir话学校近年亦不断调整教学法，与新一代接轨，包括运用人工智能协助制作读书笔记、跨科结合音乐与粤剧戏曲去教授文言古文等，提升学生兴趣，可见百年老校不一定守旧，看似老土的学科也不一定闷蛋，只要找到切入点，学习成效就会有惊喜。

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