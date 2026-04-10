匹克球热潮｜全港匹克球场地大搜查 6个康文署免费匹克球场 + 6个私人匹克球场推介

匹克球热潮｜一家人想感受匹克球的魅力，最重要当然是book场。康文署由2025年开始推行试验计划，开放指定免费户外羽毛场进行匹克球，除广东道游乐场外，其他场地均毋须提前预订，以先到先得的方式让市民使用，而葵盛围、打鼓岭游乐场及屯门公园场地只设羽毛球场界线，其余则设羽毛球场设施（包括球柱及球网）供租用人使用。此外，私人室内场地也如雨后春笋，胜在有冷气且不受天气因素影响。

（图片来源：Freepik）

康文署免费场地

详情：https://bit.ly/4b42tTB

地址 查询 宝云道临时游乐场 湾仔宝云道 2528 2983 广东道游乐场（1号羽毛球场） 广东道176号 2302 1762（可于SmartPLAY康体通系统以先到先得方式，预订七天内的场地。 葵盛围游乐场 葵涌葵盛围 2619 9200 珀林路花园 荃湾马湾田寮新村 2212 9702 屯门公园（1号羽毛球场） 屯门乡事会路 2451 1144 打鼓岭游乐场 打鼓岭坪𪨶路 2679 2818

６个私人场地推介 设备齐全

1. Stackd Pickleball

可说最具星味的场地，连姜涛都常在这里切磋球技，面积达一万平方呎，楼底高逾5米，设三个正式球场、两个迷你「dink court」可专练短球技巧。

卖点：设豪华淋浴间、球拍租借等服务

地址：湾仔合和中心3楼337-338号舖

营业时间：每日07:00 - 23:00

价格：繁忙时段$400 / 小时、非繁忙时段$360 / 小时；入会费$500（一次），月费$280起（享优先预订及回赠）

详情及预约：https://bit.ly/4sx37jP

Stackd Pickleball（图片来源：官网图片）

2. 212HK

共有四个标准匹克球场，占地两层，收费视乎时间而定，繁忙时段为星期一至五17:00后、周末及公众假期则收费较高。

卖点：设会员制，入会后可享折扣优惠。

价格：（每小时最多4人使用）繁忙时段 会员$600、非会员$800；非繁忙时段 会员$400、非会员$500

地址：黄竹坑香叶道22号15及16楼全层

营业时间：星期日至四 07:00 - 22:00，星期五及星期六延至23:00

详情及预约：9500 9074（WhatsApp或致电）

212HK（图片来源：官网图片）

3. 启德体育园

启德体育园北斗园内的有盖硬地球场，如无赛事或团体租用，市民可用作匹克球活动。场地划分为九个匹克球场，另提供球拍及匹克球租借服务。

卖点：加入「启德体育园之友」会员即可预订10日内场次

价格：（每小时最多4人使用）繁忙时段$300 / 小时、非繁忙时段 $250 / 小时；装备套装租借服务$50（每套包括1支球拍及2个匹克球）

营业时间：07:00 - 23:00

地址：启德沐泰街8号

详情及预约：https://bit.ly/4u6pkqx

启德体育园北斗园（图片来源：Google）

4. Picklevibes

有一个标准匹克球场、一个训练场及一个单人场，比赛场最多可8人共用，训练场最多6人共用，单人场最多4人共用。

卖点：单人场适合打短波或热身，也可让小朋友试玩。

价格：采会员制，可先做基本会员，也可以直接升级为VIP；采用积分制订场，积分储值以$1 = 1 积分，无任何附加收费。

营业时间：24小时（需预约方可进场）

地址：荔枝角永康街37号福源广场8楼B至D室

详情及预约：6190 2761（WhatsApp）

Picklevibes（图片来源：官网图片）

5. Pick it up

新场地约2,900平方呎却只有一个标准球场，私隐度高，特设敞大休息区，也有独立洗手间及更衣室。

卖点：获ITF 3国际认证（即Court Pace 3属「中速（Medium）」），球网也跟足官方标准尺寸，整个场地铺上法国专业地板，运动场适用。

价格：繁忙时段（星期一至五18:00 - 24:00 / 星期六、日及公众假期全日至24:00）$300 / 小时、非繁忙时段$250 / 小时、猫头鹰时间（星期一至日24:00 - 07:00）$125 / 小时

营业时间：24小时

地址：葵涌葵丰街33-39号华丰工业中心1座13楼B室

详情及预约：6919 4985（WhatsApp）

Pick it up（图片来源：官网图片）

6. Pickleland HK

新开场地，亦有开办体验课程，适合新手尝试。

卖点：24小时开放

价格：（每小时最多4人使用）繁忙时段$300 / 小时、非繁忙时段$200 / 小时

营业时间：24小时

地址：荃湾海盛路9号有线电视大楼

详情及预约：https://bit.ly/4cv6nY3

Pickleland HK（图片来源：官网图片）



文：刘佩桦 图：网上图片

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