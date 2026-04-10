匹克球热潮｜全港匹克球场地大搜查 6个康文署免费匹克球场 + 6个私人匹克球场推介
发布时间：07:15 2026-04-10 HKT
匹克球热潮｜一家人想感受匹克球的魅力，最重要当然是book场。康文署由2025年开始推行试验计划，开放指定免费户外羽毛场进行匹克球，除广东道游乐场外，其他场地均毋须提前预订，以先到先得的方式让市民使用，而葵盛围、打鼓岭游乐场及屯门公园场地只设羽毛球场界线，其余则设羽毛球场设施（包括球柱及球网）供租用人使用。此外，私人室内场地也如雨后春笋，胜在有冷气且不受天气因素影响。
康文署免费场地
|地址
|查询
|宝云道临时游乐场
|湾仔宝云道
|2528 2983
|广东道游乐场（1号羽毛球场）
|广东道176号
|2302 1762（可于SmartPLAY康体通系统以先到先得方式，预订七天内的场地。
|葵盛围游乐场
|葵涌葵盛围
|2619 9200
|珀林路花园
|荃湾马湾田寮新村
|2212 9702
|屯门公园（1号羽毛球场）
|屯门乡事会路
|2451 1144
|打鼓岭游乐场
|打鼓岭坪𪨶路
|2679 2818
６个私人场地推介 设备齐全
1. Stackd Pickleball
可说最具星味的场地，连姜涛都常在这里切磋球技，面积达一万平方呎，楼底高逾5米，设三个正式球场、两个迷你「dink court」可专练短球技巧。
卖点：设豪华淋浴间、球拍租借等服务
地址：湾仔合和中心3楼337-338号舖
营业时间：每日07:00 - 23:00
价格：繁忙时段$400 / 小时、非繁忙时段$360 / 小时；入会费$500（一次），月费$280起（享优先预订及回赠）
详情及预约：https://bit.ly/4sx37jP
2. 212HK
共有四个标准匹克球场，占地两层，收费视乎时间而定，繁忙时段为星期一至五17:00后、周末及公众假期则收费较高。
卖点：设会员制，入会后可享折扣优惠。
价格：（每小时最多4人使用）繁忙时段 会员$600、非会员$800；非繁忙时段 会员$400、非会员$500
地址：黄竹坑香叶道22号15及16楼全层
营业时间：星期日至四 07:00 - 22:00，星期五及星期六延至23:00
详情及预约：9500 9074（WhatsApp或致电）
3. 启德体育园
启德体育园北斗园内的有盖硬地球场，如无赛事或团体租用，市民可用作匹克球活动。场地划分为九个匹克球场，另提供球拍及匹克球租借服务。
卖点：加入「启德体育园之友」会员即可预订10日内场次
价格：（每小时最多4人使用）繁忙时段$300 / 小时、非繁忙时段 $250 / 小时；装备套装租借服务$50（每套包括1支球拍及2个匹克球）
营业时间：07:00 - 23:00
地址：启德沐泰街8号
详情及预约：https://bit.ly/4u6pkqx
4. Picklevibes
有一个标准匹克球场、一个训练场及一个单人场，比赛场最多可8人共用，训练场最多6人共用，单人场最多4人共用。
卖点：单人场适合打短波或热身，也可让小朋友试玩。
价格：采会员制，可先做基本会员，也可以直接升级为VIP；采用积分制订场，积分储值以$1 = 1 积分，无任何附加收费。
营业时间：24小时（需预约方可进场）
地址：荔枝角永康街37号福源广场8楼B至D室
详情及预约：6190 2761（WhatsApp）
5. Pick it up
新场地约2,900平方呎却只有一个标准球场，私隐度高，特设敞大休息区，也有独立洗手间及更衣室。
卖点：获ITF 3国际认证（即Court Pace 3属「中速（Medium）」），球网也跟足官方标准尺寸，整个场地铺上法国专业地板，运动场适用。
价格：繁忙时段（星期一至五18:00 - 24:00 / 星期六、日及公众假期全日至24:00）$300 / 小时、非繁忙时段$250 / 小时、猫头鹰时间（星期一至日24:00 - 07:00）$125 / 小时
营业时间：24小时
地址：葵涌葵丰街33-39号华丰工业中心1座13楼B室
详情及预约：6919 4985（WhatsApp）
6. Pickleland HK
新开场地，亦有开办体验课程，适合新手尝试。
卖点：24小时开放
价格：（每小时最多4人使用）繁忙时段$300 / 小时、非繁忙时段$200 / 小时
营业时间：24小时
地址：荃湾海盛路9号有线电视大楼
详情及预约：https://bit.ly/4cv6nY3
文：刘佩桦 图：网上图片
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