匹克球热潮│2个爱匹克球的女孩 西贡崇真天主教学校（小学部）举办友谊赛增强实战能力

匹克球热潮｜匹克球短短日子走入学界，对两位来自西贡崇真天主教学校（小学部）的六年级女生，由健球选手到入选匹克球校队，从零开始到掌握技巧，实在是一场试炼。

匹克球热潮｜（由左至右）西贡崇真天主教学校（小学部）体育科主任熊少茵老师、6A刘凯晴和6B袁芷情。（图片来源：受访学校提供）

匹克球热潮｜6A 刘凯晴：一步步克服困难

刘凯晴 （图：Elson）

本身曾参与健球及花式跳绳等运动，去年10月学校开设匹克球训练班，在朋友鼓励下便参加了，没料尝试后非常喜欢，爱其挑战性和刺激感，透过参加比赛，更令我深刻领略到匹克球的真正乐趣。虽然匹克球容易上手，但初学时常误判来球，也有专注力不足的挑战，后来学懂专注追随，后来学懂专注追随球的运动轨迹，专心留意来球的方向或落点，亦主动向教练请教，最终一步步克服困难。匹克球有不少比赛机会，最难忘是校内的小组双人比赛中，打赢了教练！那一刻成功感满满，也令我感受到合作的力量。现在我是校队的一份子，当然期待代表学校出赛，这不仅是对自身能力的挑战，也能为学校争光。

10分满分，我畀匹克球——

10分满分！匹克球为我带来意想不到的快乐，体会到运动的真正乐趣，跟队友也建立了珍贵的友谊。

匹克球热潮｜6B 袁芷情：上手后乐趣渐现

袁芷情（图：Elson）

自小参与不少运动，好像跆拳道及健球。升上六年级时，家人鼓励我尝试匹克球这项新兴运动，刚好朋友也一起参加，所以份外投入，不过最初接触匹克球时，由于对这项运动太陌生，有点无从入手，幸而经老师教导后，很快掌握到发球技巧，以及得分取胜窍门，顺利上手后乐趣便渐渐出现，特别是练习赛与同学们打比赛时获胜，开心到不能形容。未来期望在技巧上更见进步，再学习更多得分秘诀，技术继续提升。

10分满分，我畀匹克球——

我都畀满分！因为匹克球带来的欢乐，比预期还要多，令我更有成功感。

将举办匹克球友谊赛增强实战能力

积极引入不同新兴运动的西贡崇真天主教学校（小学部），早成立板式网球、躲避盘及健球等校队，因见匹克球受欢迎程度日益上升，于是决定建立校队。体育科主任熊少茵老师说：「匹克球适合各年龄层的学生参与，又能提高学生的身体素质，对提升学校的普及体育文化大有帮助。」

（左五及六）西贡崇真天主教学校（小学部）冯家俊校长、杨世德教练（前高主教书院校长）（图片来源：受访学校提供）

一如其他运动项目，校队首先进行基础技能训练，让学生熟悉比赛的基本规则和技术动作。「长期训练计划包括定期的实地训练和技术比赛，学校亦找来专业教练指导学生，也确保场地和器材的充足，并引进适合的练习设备。」尽管学界尚未有正式联赛，熊老师透露学校已计划举办友谊赛和联合训练，让学生能在实战中学习和提升技术。「同时会安排学生参加不同属会举办的比赛，增强他们的比赛经验和实战能力。」

（图片来源：受访学校提供）

说到凯晴与芷情这两位校队主将，熊老师评价她们拥有非常积极的学习态度和强烈的团队合作精神。「二人不仅在训练中不断进步，还能激励其他队员，这种性格特质，可说是校队的理想选择。」身为健球健将的熊老师，认为匹克球规则简单、易学是促使其普及化的原因。「匹克球的魅力在于能将不同年龄人士连结，一起互动和学习，既强身健体，还能促进社交。」

（图片来源：受访学校提供）

（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

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