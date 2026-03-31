匹克球热潮 袭校园｜关于匹克球的10件事：名字与小狗有关？球体表面有几多个圆孔？

匹克球热潮｜要数近日最热炽的运动风潮，一定是不论中外名人明星、其他项目运动员都迷上的匹克球（Pickleball），这项被《时代杂志》喻为「美国境内最具潜力运动」的玩意，厉害在男女老幼也可参与。中国香港匹克球总会早于2017年已经在本地推广匹克球，近年开始成熟，康文署也设立免费场地及提供训练班，而学界于去年渐次举行不同比赛，中小学相继组织校队，以及在校园设置标准球场。如此来势汹汹，家长当然要了解匹克知的发展潜力！

圣公会奉基小学匹克球校队周子楠（图：Elson）

匹克球 你要知道的10件事

融合多种运动如羽毛球、网球、壁球及乒乓球等元素的匹克球，可说集各家所长，说其易学易玩全因赛例简单、装备及场地需求小，令运动能迅速发展，以下是关于匹克球你需要知道的事。

早前沙头角中心小学联同北区体育会合办首届「全港学界匹克球挑战赛 － 沙头角杯」，由慈幼叶汉千禧小学匹克球队夺得冠军。（图片来源：沙头角中心小学提供）

1. 匹克球的前世今生：

一切是偶然。1965年的西雅图，两个美国家庭的爸爸为了安抚渡假中无所事事的小朋友，于是在渡假屋的羽毛球场上，东拼西凑玩起自创的击球活动，后来他们将活动介绍给一位朋友，三位爸爸共同订立规则，令匹克球渐见雏型。

（示意图/AI生成图片）

2. 匹克球名字由来：

关于Pickleball这名称由来，坊间有三个讲法，但根据中国香港匹克球总会资料，Pickleball的由来是因为发明人的家中有一头小狗经常会追逐匹克球，因此就以小狗的名字pickle（腌青瓜）命名，而美国一些匹克球比赛的优胜奖品，正正就是一瓶腌青瓜。

（示意图/AI生成图片）

3. 匹克球场地标准：

长13.41米 X 宽2.13米，与羽毛球场相同；网高边缘91.4公分、中间86.4公分。球场设有两侧边线、端线、中线，以及网前各2.13米的「非截击区」（厨房区）。

（图片来源：资料图片）

4. 匹克球球拍：

横握的球拍，形状如同一块大码乒乓球拍，球拍长度与宽度总和不可超过60.96公分，常见尺寸长约40公分、宽约20公分。材质需符合匹克球国际联合会（IFP）规格，材质有木制、复合材料如较轻身的玻璃纤维和碳纤维板，初学者建议选用200 - 240克的碳纤维匹克球拍。市面售价一般由$300 - $2,000多元不等，丰俭由人。

（图片来源：资料图片）

5.匹克球握板：

可用类似乒乓球的横拍握法，握着球拍的把手位置，注意不用握得太紧。

（示意图/AI生成图片）

6.匹克球球：

由耐用塑料制成的中空球，球直径7 - 7.6公分，比网球大一些，球体表面分别有26（室内）或40（室外）个直径约1公分的圆孔，重量约21克 - 29克。

（左）26孔、40孔（图片来源：资料图片）

7. 匹克球室内球及室外球：

分别在于26个洞的室内球因着有较少洞口，可以更稳定地飞驰。至于40个洞的室外球抗风性较佳，稳定性较高。颜色方面，常见是黄色及橙色，也有红色、蓝色、白色和黑色，全因球场有不同颜色，所以球的颜色必须与场地形成强烈对比，才能看得见。

8. 匹克球玩法：

可单打或双打，赛事采三盘两胜制，以11分为一局。单打类似网球的对赛，计分方法较简单，双打因场上有两位队员，二人会轮流发球，故报分时会使用「三位数记分法」，如「5-3-1」是代表发球方5分、接球方3分，第三个数字1是代表发球方现在由第1发球员发球，2则代表由第2发球员发球。

圣公会奉基小学匹克球校队陈彦源（图：Elson）

9.匹克球得分：

只有发球方可得分，接球方必须取回发球权才有机会得分。任何一方必须取得11分并至少领先对手2分或以上，才能胜出。

10. 匹克球安全性高：

由于场地较细，球的弹力较小、速度亦较慢，但球拍打击面积大亦见轻身，对膝关节及手腕关节的负荷也较小，因此适合所有年龄层，不过运动始终有风险，运动前仍然需要充分热身，避免过度用力，或移动时过于快速而跌伤。

（图片来源：资料图片）

文：刘佩桦 图：Elson、资料图片、受访学校提供、AI生成图片

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