合和商场怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地 低至$90放电玩齐平衡车+充气弹床再送餐饮礼遇｜复活节好去处

复活节好去处｜不少小学生刚刚完成下学期的测考，可以以轻松心情迎接复活节长假期喇！喜欢玩平衡车与充气弹床的小朋友要留意，合和商场就有复活节活动可以一次过满足两个愿望！ 合和商场 x STRIDER HK x 欢乐天地「怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地」现在更有$99优惠，另设「欢乐天地弹床天地 x 欢乐天地冰雪世界」套票5折，$99就可玩齐巨型滑梯及5000呎「奇幻冰雪乐园」，即刻买飞去复活节好去处放电喇！

复活节好去处｜合和商场怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地（图片来源：KKday）

复活节好去处｜合和商场怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地

今个复活节，合和商场联同平衡车著名品牌STRIDER HK及欢乐天地，于商场3楼中庭举办「怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地」，STRIDER HK将会于现场为各位小车手提供STRIDER PRO顶级轻盈平衡车体验活动，小朋友可以于安全环境以及专人指导下，感受平衡车带来的无比速度，风驰电掣。

（图片来源：KKday）

复活节期间更设限定吹气弹床，各位小朋友可穿过由大树组成的门口，独狂玩吹气滑梯，还会有复活蛋藏身于吹气障碍赛中，可跟朋友仔一齐玩「躲猫猫」，又可组队寻找复活限定蛋，合力完成挑战。 现在买优惠套票「合和商场 x STRIDER HK x 欢乐天地『怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地』」更会送合和商圈消费及餐饮礼遇、Coffganic咖啡8折优惠、The Grand $30现金券，小朋友有得玩，大人又可chill一chill，齐齐开心。

（图片来源：KKday）

【合和商场 x STRIDER HK x 欢乐天地「怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地」送合和商圈消费及餐饮礼遇、Coffganic咖啡8折优惠、The Grand $30现金券】

活动日期： 2026年4月1至12日 （4 月4、5、11、12日为比赛，4月6 至7日13:00 - 16:00设特别活动，不设售票）

活动时间：13:00 - 19:00 （每节活动20分钟）

活动地点：湾仔合和商场3楼中庭

平衡车参加者年龄： 2至8岁小朋友

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（图片来源：KKday）

【独家早鸟 – HK$90/组】STRIDER 怪兽复活平衡车 x 欢乐天地弹床天地套（各20分钟）

优惠：HK$90 （原价 HK$100）

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【独家早鸟】欢乐天地弹床天地门票（一节（20 分钟）入场门票）

优惠：HK$40 （原价 HK$50）

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【独家早鸟】欢乐天地弹床天地 x 欢乐天地冰雪世界套票(各20分钟）

优惠：HK$99 （原价 HK$198）

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）： 即日起至售完即止

使用日期：2026年4月1至12日

欢乐天地冰雪世界位置：湾仔合和商场14楼1403-1405号舖

*平衡车体验只限2-8岁小童参加

*欢乐天地弹床限身高70cm或以上小童游玩（身高70cm-110cm 小朋友必需由一位家长陪同参与）

*欢乐天地冰雪世界限身高90cm或以上人士使用

延伸阅读：WHIMSY欢乐天地36,000呎室内乐园

欢乐天地是不少爸妈小时候的最爱室内游乐场，射大牙、欢乐彩虹、欢乐飞环、幸运滚球等经典游戏陪伴大家成长。想跟孩子分享这些载满欢乐笑声的儿时玩意，可以带他们到全新开幕的湾仔合和商场WHIMSY欢乐天地！占地36,000呎的欢乐天地最大旗舰店，少不了各式各样的元祖级经典游戏，如跑马仔、推银机、掟彩虹、篮球机等，更设置了一部从杜拜收藏家入手、有逾30年历史的射大牙机，这部更是全亚洲最后一批原厂原版机器，虽跟原始小丑大牙设计造型略有不同，但可以「射落大牙」仍然过足瘾！

坐上全港首个VR飞行电单车，就可享受安全「26」之旅，更有11个旅程，换个场景再玩，保持新鲜感！（图片来源：WHIMSY欢乐天地）

场内也有多项动感玩意能满足大朋友，必玩全港首个VR飞行电单车，戴上VR眼镜就如坐上真实的电单车飞越丛林和山谷，还会造出水花四溅、热力及香味效果，超感官非常刺激！一家大小可齐齐到「环幕机动影院」，一同观赏超过20部影片，可到外星探险，也可去小朋友最爱的恐龙乐园、过程中的风、雨、雪效果更具真实感！

天气开始酷热，快快走进-15℃的奇幻冰雪乐园边赏飘雪边玩滑梯！（图片来源：WHIMSY欢乐天地）

点击图片浏览亲子好去处详情：

这里还有五千呎奇幻冰雪乐园，穿上防寒厚衣、手套及鞋套就可走进零下15度的乐园赏雪打卡还可玩三条不同刺激度的滑梯。玩雪后又可到欢乐波波池大玩漩涡滑梯、BB版滑雪机及车仔；亦可全港独有的小童版保龄球场，球道及保龄球按小朋友身形比例精心设计！同场还有IGable的纯白旋转木马、可造出「甩尾」效果的飘移碰碰车、搞笑好玩的农场快车等，设施丰富绝对够玩足一天。

的飘移碰碰车能造出甩尾效果，更可亲子一起玩，齐齐变身碰碰车界甩尾王！（图片来源：WHIMSY欢乐天地）

WHIMSY欢乐天地

地址：湾仔合和商场14楼1403 - 1405号舖

价格： $2 / 1个代币

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