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愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华 愉景湾沙滩齐猎复活蛋/免费游戏活动/充气弹床｜复活节好去处

亲子
更新时间：11:44 2026-03-21 HKT
发布时间：11:44 2026-03-21 HKT

每年复活节最大型的庆祝活动，非「愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华」莫属，数百个小朋友同一时间在沙滩化身成「复活兔」疯狂掘掘掘，不止好玩，更有机会赢大奖，大、小朋友一样开心，即睇复活节好去处活动详情。

复活节好去处｜愉景湾沙滩齐猎复活蛋 大玩免费游戏

今年愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华将于4月3及4日举行，各位3至10岁的小朋友出发前将可获赠礼品包，再以内含的掘蛋工具，到大白湾沙滩上搜寻色彩缤纷的复活蛋，今年更加码至超过50,000份奖品，只要找到体积较大的巨蛋就有特别大奖，总值超过$100万！

（图片来源：愉景湾）
（图片来源：愉景湾）

做完「复活兔」，又可参加「愉景广场充气乐园」及到多个充气游戏摊位免费畅玩巨型充气弹床城堡继续放电，之后逛愉景北商场的「复活蛋打卡乐园」边休息边打卡，再参观意涛展销厅，免费参加用转印印水纸设计独一无二艺术复活蛋的「拼贴彩蛋实验室」及「幻彩绘蛋工房」。爸妈也可用礼品包内的愉一景湾礼券叹杯啤酒chill一chill，享受愉景湾独有的欧陆小岛的「伪出国」悠闲体验。

各位3至10岁的小朋友一齐做「复活兔」， 在大白湾沙滩上搜寻色彩缤纷的复活蛋。（图片来源：愉景湾）
各位3至10岁的小朋友一齐做「复活兔」， 在大白湾沙滩上搜寻色彩缤纷的复活蛋。（图片来源：愉景湾）

点击图片浏览复活节好去处详情：

愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华
日期：4月3 - 4日 
活动时间：10:30 - 18:30
猎蛋时间： 12:00 - 17:05 （各年龄组别划分不同时段进行，详情请参考官网）
地点：愉景湾大白湾沙滩
门票： $298 / 小童（猎蛋通行证），$398 / 小童（猎蛋通行证套票，包括猎蛋通行证内容及$100愉景湾礼券1张 ）
报名：www.dbeasteregghunt.com/ 
* 「猎蛋奇兵」游戏仅限已网上报名及持有通行证的小朋友参加，不设即场报名。活动仅开放予小朋友入场，成人恕无法参与。惟因安全考量，3至4岁组别的小朋友须由1名18岁或以上的成年监护人陪同。

愉景广场充气乐园 
日期：4月3 - 4日 
活动时间：10:30 - 18:30
地点：愉景湾愉景广场 
门票：$80
* 持有「猎蛋通行证」及「猎蛋通行证套票」的小朋友，将获赠一张游戏通行证，供当日免费参加充气乐园。届时亦欢迎公众参加。

拼贴彩蛋实验室及幻彩绘蛋工房  
日期：4月3 - 4日 
活动时间：12:00 - 18:00
地点：愉景湾意涛展销厅 
门票：免费
*先到先得，额满即止。

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