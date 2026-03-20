维园花卉展2026｜2026年香港花卉展览开锣 花展主题花紫罗兰/绿化活动工作坊/花艺示范/亲子游戏
发布时间：16:02 2026-03-20 HKT
花展2026｜踏入3月，天气开始和暖，香港市区的黄花风铃木、木棉花等陆续绽放，想近距离一次过欣赏各种花卉，就要留意今日（20日）于香港维多利亚公园举行的「2026年香港花卉展览」。今届花展以紫罗兰为主题花，并以「花语寻『香』 —— 细味城市特色」为主题。即睇活动详情。
花展2026｜年度赏花盛事2026年香港花卉展览开锣
紫罗兰幽香馥郁，色彩斑斓，今年大会更精心设计的多个大型园林造景以香港本土特色为主题，以色彩缤纷的花朵和巧妙的设计，将香港各区的特色景点和城市风貌呈现出来。位于兴发街入口的「城乡风情」园圃，还展示新界区多个地标如聚星楼、许愿树、铁路博物馆等，亦有以植物铺地模拟城门河、香港湿地公园的生态池、香港地质公园的六角岩柱的「山水三重奏」，展示多元的自然风貌。
而「港饮港食」园圃则把蒸笼点心、蛋挞、菠萝油及奶茶等港式地道美食意念融入花海。另一「港岛花径」园圃则展现香港岛的中环摩天轮、大坑舞火龙、出赛的马匹和沙滩上可爱的黄色小鸭，大家记住把握机会打卡。
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而近糖街入口则有大型展区「九龙剪影汇繁花」，以狮子山为中心，再加入九龙地标如尖沙咀钟楼、彩虹邨游乐场、九龙城寨、庙街、金鱼街和雀仔街等，展现港式风情；另一园林造景是呈现离岛风土文化的「离岛文化传承之旅」，大家可穿梭于大澳棚屋、昂平䌫车、长洲包山，更可与逐浪嬉戏的中华白海豚打卡。
展览期间，除了有紫罗兰，还有由超过一万四千株郁金香砌成的斑斓花海、色彩缤纷的主题花立体花墙、稀有珍贵植物展览、精心布置的花见咖啡阁等，各有特色。
大会亦举办一连串教育与娱乐并重的活动，包括学童绘画比赛、摄影比赛、植物展品比赛、音乐及文娱表演、花艺示范、绿化活动工作坊、导赏服务、康体活动及亲子游戏等。今日（20日）就有赛马会学生绘画比赛举行，吸引约22,200百名学生参与，在会场内不同景点全情投入绘画花卉和植物。
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2026年香港花卉展览
日期：3月20 - 29日
时间：09:00 - 21:00
地点：香港维多利亚公园
费用： 全费 $14，优惠价 $7（适用于4 - 14岁儿童、全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及其照顾者（每名残疾人士只可与1名同行照顾者同享优惠）
查询：2601 8260 / www.hkflowershow.hk
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