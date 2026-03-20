维园花卉展2026｜2026年香港花卉展览开锣 花展主题花紫罗兰/绿化活动工作坊/花艺示范/亲子游戏

花展2026｜踏入3月，天气开始和暖，香港市区的黄花风铃木、木棉花等陆续绽放，想近距离一次过欣赏各种花卉，就要留意今日（20日）于香港维多利亚公园举行的「2026年香港花卉展览」。今届花展以紫罗兰为主题花，并以「花语寻『香』 —— 细味城市特色」为主题。即睇活动详情。

花展2026｜年度赏花盛事2026年香港花卉展览开锣

紫罗兰幽香馥郁，色彩斑斓，今年大会更精心设计的多个大型园林造景以香港本土特色为主题，以色彩缤纷的花朵和巧妙的设计，将香港各区的特色景点和城市风貌呈现出来。位于兴发街入口的「城乡风情」园圃，还展示新界区多个地标如聚星楼、许愿树、铁路博物馆等，亦有以植物铺地模拟城门河、香港湿地公园的生态池、香港地质公园的六角岩柱的「山水三重奏」，展示多元的自然风貌。

展览展出约4万株主题花紫罗兰。（图片来源：《星岛日报》）

而「港饮港食」园圃则把蒸笼点心、蛋挞、菠萝油及奶茶等港式地道美食意念融入花海。另一「港岛花径」园圃则展现香港岛的中环摩天轮、大坑舞火龙、出赛的马匹和沙滩上可爱的黄色小鸭，大家记住把握机会打卡。

今年的主题花立体花墙有五朵由三十多朵立体小花组成的巨型紫罗兰，配以逾六千株兰花及毋忘我等花材铺陈。（图片来源：康文署）

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而近糖街入口则有大型展区「九龙剪影汇繁花」，以狮子山为中心，再加入九龙地标如尖沙咀钟楼、彩虹邨游乐场、九龙城寨、庙街、金鱼街和雀仔街等，展现港式风情；另一园林造景是呈现离岛风土文化的「离岛文化传承之旅」，大家可穿梭于大澳棚屋、昂平䌫车、长洲包山，更可与逐浪嬉戏的中华白海豚打卡。

（图片来源：《星岛日报》）



展览期间，除了有紫罗兰，还有由超过一万四千株郁金香砌成的斑斓花海、色彩缤纷的主题花立体花墙、稀有珍贵植物展览、精心布置的花见咖啡阁等，各有特色。

（图片来源：《星岛日报》）

大会亦举办一连串教育与娱乐并重的活动，包括学童绘画比赛、摄影比赛、植物展品比赛、音乐及文娱表演、花艺示范、绿化活动工作坊、导赏服务、康体活动及亲子游戏等。今日（20日）就有赛马会学生绘画比赛举行，吸引约22,200百名学生参与，在会场内不同景点全情投入绘画花卉和植物。

会场中轴线设有多个展示香港特色的大型园林造景，如「港饮港食」园景。（图片来源：康文署）

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2026年香港花卉展览

日期：3月20 - 29日

时间：09:00 - 21:00

地点：香港维多利亚公园

费用： 全费 $14，优惠价 $7（适用于4 - 14岁儿童、全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及其照顾者（每名残疾人士只可与1名同行照顾者同享优惠）

查询：2601 8260 / www.hkflowershow.hk

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