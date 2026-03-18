内地游学团带队经验之谈 避免学生「出事」3个方法｜蔡世鸿校长随笔

在这AI世代，学与教的模式也要变得多样化，所以学校举办游学团是毋容置疑。今次想跟大家谈谈最近几次游学团的出事位。试过有几位学生在内地吃了不洁食物，弄至肚泻或不适，个人估计原因有三：第一是旅行社做得不好。我试过带学生去新加坡游学，吃的是小型自助餐，酒店僻了一个小地牢让我们用餐，但由于我们遇上大塞车，迟了一小时才到达，东西是热的，但我发现有一、两味餸已变味，立刻叫学生不要吃。虽然有部分学生已吃了，幸好没造成大问题。

学校于2025年4月举办「广州珠海学习交流团」（图片来源：中华基督教会协和小学（长沙湾）校网）

第二个原因是学生太熟悉内地的生活，会自己偷偷叫外卖，外卖食物可能放在大堂久了而变味，容易引致肚泻。第三个原因是学生根本身体不适，我试过带学生到海南旅游，他说有点不舒服要吃药，我往袋子里一看，原来他带了四樽医生处方的药水来，我问他为甚么有这么多药，他说昨天还在发烧，但舍不得放弃交流，便吃药上机，结果当然是给我「晓以大义」。

学校于2025年4月举办「广州珠海学习交流团」（图片来源：中华基督教会协和小学（长沙湾）校网）

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老师必须一眼关七 随时「探房」

其实老师带队常遇到种种问题，如学生患病或不适、学生遗失证件和物品、忘了起床、晚上疑神疑鬼，所以在此呼吁学校尽量安排有经验的老师领军。旅行团虽然提供领队和导游，但他们不了解学生的特性，所以老师们带团时要高度集中，一眼关七。

学校于2025年4月举办「广州珠海学习交流团」（图片来源：中华基督教会协和小学（长沙湾）校网）

最近又出现了另一个问题，就是学生在晚上擅自离开酒店。这问题的原因很简单，就是贪玩与炫耀。贪玩是学生在晚上觉得无聊，偷偷走出酒店逛街唱K，玩得开心，但学校担心；同时炫耀自己熟悉内地生活，可另僻途径，带同学出去玩。无论如何，这都是违规行为，顽皮学生回校后难免被学校纪律处分，贪玩得祸，值得吗？

学校于2025年4月举办「广州珠海学习交流团」（图片来源：中华基督教会协和小学（长沙湾）校网）

如何避免这些事发生？绝不容易，尤其是中学生。酒店是自由开放，如何禁止学生外出是一大难题。个人觉得避免的方法也有三。第一、无论学生是对或错，学校都要加以教育。纵然他们做错了，我觉得也是学习的一部分。建议学校在出发前，对学生要严正声明，说明后果。学生只是贪玩，如果知道后果，往往都会停一停，想一想。第二、我习惯请老师在11时前随机到房间查看学生，一来慰问几句，二来督促数语，要求他们早点睡，挺有效的。有了这个「探房」，相信学生便不敢随意离开酒店了。

南昌火箭团（图片来源：中华基督教会协和小学（长沙湾）校网）

第三个方法呢？我最近去了参观深圳和杭州的研学基地，原来内地学校每年都会全校出外旅行两次，很多时会配以学习和宿营活动，因而内地在每个区都兴建了研学基地。我参观的研学基地可容千人，可上课和住宿，二人一房到十人一房，类近香港的渡假营，除了美轮美奂，更可耕种、收割和采茶叶，价钱也比酒店便宜。它们有保安把守，加上几位同学一间房，完全避免两、三人私自外出的问题，所以建议局方、学校和旅行社可考虑住在不同的研学营。

学校于2025年4月举办「区会联校河南交流团」（图片来源：中华基督教会协和小学（长沙湾）校网）

我曾听过有学生埋怨晚上打电话找老师，老师却没有听。我明白老师可能太疲倦，所以听不到电话，寄语几位带队老师要互相补位，确保学生安全和正常学习。带队出外是24小时的工作，老师们责任重大，但我在几十年的带队生涯中，往往是我最享受的时光，与学生一同生活，虽是数天，却叫人难忘！

北角循道学校校长 郑家明

多年推展亲子绘本阅读、STEAM创意教学、创意校本主题活动。相信教育的核心是孩子的幸福成长，每个孩子都是一颗等待被看见的闪亮星星，他们的成长有无限可能，就等待我们何时遇见。

北角循道学校校长 郑家明

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