澳门亲子好去处｜新濠影汇室内游乐场$73玩足2小时 必玩忍者龟3层高攀爬 附喷射飞航船票$33优惠

澳门是不少爸妈长假期的亲子短游首选，各大酒店设有不少适合亲子玩乐的设施，就如新濠影汇，除了有超大型水上乐园，最近又有新玩意！最新室内游乐场「尼克酷玩小镇」一开幕即成亲子地标，今日（18日）更有室内游乐场优惠，1大1小低至$73/位即可于这个20,000平方呎的乐园玩足两小时，即睇优惠与室内游乐场详情。

澳门亲子好去处｜新濠影汇室内游乐场 $73玩足两个钟

位于新濠影汇的最新亲子地标「尼克酷玩小镇」占地20,000平方呎，室内超级游乐场将Nickelodeon的卡通世界搬到现实，第一期于日前已开幕，小朋友可以勇闯忍者龟主题的三层高攀爬乐园挑战体力，也可到海绵宝宝的比奇堡海底世界趣味打卡，每个角落都充满冒险与欢乐，绝对是带小朋友在澳门放电的好地方。

澳门亲子好去处｜新濠影汇室内游乐场 $73玩足两个钟（图片来源：KKday）

点击图片浏览澳门亲子好去处详情：

【KKday3 月感谢祭限定｜低至HK$73/位起】 2小时入场门票亲子入场门票｜1小童＋1成人

优惠：

．星期一至五HK$146/1大＋1小，平均HK$73/位（原价 HK$268/1大＋1小）

．星期六至日，公众假期HK$186/1大＋1小，平均HK$93/位（原价 HK$328/1大＋1小）

购买连结：＞＞按此＜＜



【快闪优惠｜低至88折】 2小时入场门票亲子入场门票｜1小童＋1成人

优惠：HK$238/1 大＋1小，平均HK$118/位（原价 HK$268/1大＋1小）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期 (预订期) ：2026年3月18日10：00至3月25日23：59

体验日期：2026年3月18日- 4月30日

体验地点：澳门路氹连贯公路新濠影汇2楼 2148号

同场加映优惠：喷射飞航船票$33优惠

带小朋友去澳门最好坐船，既快捷又不需「上上落落。今日（18日）还有香港出发往澳门喷射飞航船票优惠，只需$33程就可舒舒服服出发去澳门玩！

（图片来源：KKday）

【KKday 3 月感谢祭限定｜$33单程平日日航实体兑换票】｜ 香港出发往澳门喷射飞航船票

优惠：HK$33/张（原价 HK$175/程）

出发日期：2026年3月31日之前 -适用于3月31日前单人平日日航船票换领（香港上环码头 > 澳门外港/氹仔码头）

购买连结：＞＞按此＜＜



【周末夜航同价｜独家送AIRSIM上网卡｜平均每程HK$99/位 】 香港出发往澳门氹仔码头来回

船票 - 普通舱

优惠：HK$198/位 起， 平均每程$99/位起（原价 HK$210/位 起）

出发日期：2026年4月30日之前

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期） ：2026年3月18日10：00至3月25日23：59

乘船地点：香港：香港港澳码头，上环干诺道中200号信德中心三楼；

九龙尖沙咀客运码头：九龙尖沙咀广东道33号中港城（离境大厅：一楼/ 接船大堂：二楼）

相关文章｜复活节好去处｜免费艺乐工作坊/单车寻宝团 乐在承丰・复活艺乐游报名方法