大角咀室内游乐场Super Sports Park低至3折 第2位$33畅玩室内单车游戏Super Bike/踩格仔挑战｜亲子好去处

亲子好去处｜天气开始炎热有雨，湿湿漉漉的回南天想带小朋友去放电，实在太伤脑筋。占地约50,000平方呎的大角咀室内游乐场Super Sports Park，集15项有趣游戏运动，如弹床乐园、滚轴溜冰场 、攀石墙等等，还有互动游戏「Pixel Runner」超动感踩格仔挑战、亦有全港唯一超体感运动 「Iwall」等玩意，今日（17日）更有快闪优惠3折，第2位$33即可畅玩，即睇活动详情与快抢连结，齐齐去抢购！

亲子好去处︳低至3折畅玩大角咀室内游乐场Super Sports Park 第2位$33超抵

大角咀室内游乐场Super Sports Park有15项运动游戏，除了有如射足球、滑雪场、忍者障碍阵、滑板场，还有大受大、小朋友欢迎的互动游戏「Pixel Runner」超动感踩格仔挑战，每关游戏设定不同，需要踩中相应格仔颜色取分，同时避开会移动的红黄色格仔障碍，可挑战反应及默契！另外亦有全港唯一超体感运动 「Iwall」，由欧洲引入的超体感运动游戏IWall，全体感操作，绝对好玩过瘾！

亲子好去处︳低至3折畅玩大角咀室内游乐场Super Sports Park 第2位$33超抵（图片来源：KKday）

同场亦有多款游戏，如室内单车游戏Super Bike，更可多人竞赛；还有结合3大挑战：废墟探险家、宝石连线、泡泡拼图的全新投球游戏New Super Ball，也有室内多元球类运动 Multi-Ball，结合大屏幕的互动、模拟多款球类运动，训练手眼协调、专注力。

全港唯一超体感运动 「Iwall」（图片来源：KKday）

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Super Sports Park 15项游戏运动

Super Sports Park亦有多项有趣、健康及激发体能的运动设施，让小朋友边玩边锻炼，大人亦可在旁打气，或落场齐齐玩！弹床乐园特设多个不同大小及难度的弹床，亦有分为小朋友及专业人士区域，小朋友可安心放电玩耍，专业人士也可于专业级弹床练习同时创造新招式，也有满布软绵绵海绵砖的海绵池，让年龄较小一点的小朋友玩；喜欢刺激感的小朋友，就必玩空中滑索，感受空中滑行的快感，也可玩车軚滑梯，坐在大车軚上由滑梯最高点高速滑行，体验跟普通滑梯截然不同的速度及离心力。

位于大角咀的Super Sports Park，占地约50,000 平方呎。（图片来源：亲子王）

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这里更设有不同难度运动小游戏，让家长们与小朋友挑战，如劲力投球、投篮挑战、保龄球、弹珠足球，还有滚轴溜冰场，可免费借用双排轮滚轴溜冰鞋，享受高速行走的感觉，亦能训练小朋友的平衡力及专注力。小朋友想一展身手，就可挑战忍者障碍阵，通过重重困难的障碍阵，锻炼小朋友脑力和体力；亦可跟好朋友到设有4 条攀石赛道的攀石墙比赛， 一起挑战最高点达 8 米高的攀石墙！喜欢滑板的小朋友，可到滑板场试玩，场内设有多个街式障碍物如斜台、栏杆、杠台等不同难度，既能安全地学习正确滑板知识，也可体验滑板带来的刺激。儿童历奇有楼高两层的攀爬架，不同长度及高度的滑梯，好玩又刺激，适合不同年龄的小朋友尽情放电。

（图片来源：亲子王）

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优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年3月17日10:00至3月23日23:59

体验日期：2026年3月18日至4月30日

使用时间：早上时段10:00 – 13:00 / 下午时段13:30 – 17:30 / 晚上时段18:00 – 21:00

地址： 香港大角咀海辉道18号银海坊 G03 & G05舖

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