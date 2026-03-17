政府飞行服务队开放日免费参观 摊位游戏/虚拟实境/扩增实境/模拟飞行器体验/搜救飞行表演｜亲子好去处

亲子好去处｜为响应4月15日「全民国家安全教育日」，保安局辖下8支纪律部队和辅助部队，将会于3月底至4月中的不同周末将在部队的训练学院、博物馆、总部、分部或其他相关地点等举行开放日。而政府飞行服务队启德分部将于3月29日开放，到时将可免费参观启德分部之余，亦有多个表演、互动游戏等，当然可以看到不同飞机展示，各位小飞机迷不容错过。门票将于3月17日开放限时索取，先到先得，即睇而政府飞行服务队开放日活动详情与快抢连结。

亲子好去处｜免费参观政府飞行服务队启德分部

政府飞行服务队将于3月29日（星期日）在政府飞行服务队启德分部举行开放日暨政府飞行服务队航空启导国际学院成立典礼。开放日将设有不同精彩活动，包括中式步操、搜救飞行表演、器材展示、虚拟实境体验、摊位游戏、航空启导国际学院探索专区等，提高全民国家安全意识，加深市民对我们的认识，及了解我们维护国家安全的工作和成果。到时小朋友将跟多架飞机近距离打卡影相，还有虚拟实境、扩增实境、模拟飞行器体验，绝对是小飞机迷难得体验。

政府飞行服务队开放日将于3月29日举行，到时小朋友将跟多架飞机近距离打卡影相，还有虚拟实境、扩增实境、模拟飞行器体验，绝对是难得体验。（图片来源：IG@政府飞行服务队）

有兴趣的爸妈，可于今日（3月17日）早上9时起，于政府飞行服务队网站登记索取免费门票入场参观，门票数量有限，满额将会通过电脑抽签方式分配，成功获取入场门票人士将于2026年3月24日或之前经电邮收到入场门票（二维码）。

亲子好去处｜免费参观政府飞行服务队启德分部（图片来源：IG@政府飞行服务队）

点击图片浏览政府飞行服务队开放日详情：



政府飞行服务队开放日

日期：2026年3月29日（星期日）

开放时间：

第一场：上午9时30分至下午12时30分

第二场：下午2时30分至4时30分

地点：香港九龙启德政府飞行服务队启德分部

门票索取时间：2026年3月17日上午9时正到3月18日晚上11时59分

详情：＞＞按此＜＜

*每名参加者需要一张入场门票进场（6岁以下的儿童不需门票）。

*12岁以下儿童须由年满18岁持有效入场门票的成人陪同进场。

*市民需预先在网上登记。每人最多可索取三张入场门票。入场门票登记系统将于2026年3月17日上午9时正到3月18日晚上11时59分在政府飞行服务队的网页上开放。

*门票数量有限，将通过电脑抽签方式分配。每位成功获取入场门票人士将于2026年3月24日或之前经电邮收到入场门票（二维码）。

*当申请人提供其个人资料作登记时，即被视为同意政府飞行服务队及其服务承办商使用其个人资料于活动相关用途。

（图片来源：IG@政府飞行服务队）



交通安排：

．接驳巴士 — 开放日当天将提供往来九龙湾地铁站Ａ出口（德福广场二期平台）及政府飞行服务队启德分部的接驳巴士服务。

请注意以下事项：

*参加者乘搭接驳巴士时需出示有效入场门票（二维码）。（6岁以下的儿童除外）

*接驳巴士服务将于上午9时正至中午12时正及下午 2时正至4时正由九龙湾地铁站Ａ出口（德福广场二期平台）开出，每15分钟一班（仅供参考，班次或因交通状况而有所变动，恕不另行通知）。

*乘客不得携带尺寸大于60cm x 30cm x 30cm的行李上车。（婴儿车和轮椅除外）

*接驳巴士上没有轮椅座位。

*乘客不得携带宠物上车。

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