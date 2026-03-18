小学呈分试│呈分试英文科5大范畴/失分位/解难方法 慈幼叶汉千禧小学校长贴士：适度用AI帮忙

小学呈分试｜除了被称为「死亡科」的中文科，呈分试另一主科英文科亦是考生们重点温习科目。继续请来慈幼叶汉千禧小学黄伟坚校长为学生及家长们分析呈分试英文科的常见题型、考核重心及失分位，做足准备，确保呈分试无无一失。

小学呈分试│慈幼叶汉千禧小学校长贴士：适度用AI帮忙 呈分试英文科5大范畴/失分位/解难方法（图片来源：PhotoAC）

小学呈分试英文科｜确保在基本题得分

小学呈分试英文科考核范畴包括阅读理解、文法运用、写作及聆听等，学生宜在阅读理解及写作方面多下苦功，一方面确保能在「基本题」得分，同时防范失分陷阱。

小学呈分试英文科｜慈幼叶汉千禧小学黄伟坚校长提醒各位英文科要确保在基本题得分。（图片来源：受访学校提供）

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1. 阅读理解

当中以「Where」、「What time」等为代表的事实提取题，以及时态、冠词等基础文法题，学生掌握度较高，透过关键词定位即可稳定得分。相对而言，需要结合语境与人物情绪进行逻辑推断的「Why」题型，是学生主要失分点。

2. 写作

常出现句式单一、内容薄弱、结构混乱等问题，因连接词运用不足、段落组织松散，导致文章缺乏连贯性与层次感。黄校长建议学生加强篇章结构训练，强化语境理解与资讯整合能力，以提升应对难题的表现。

3.语言运用

学生常见错误之一是时态混淆，不少学生容易混淆过去式及现在完成式的使用情境，例如有学生会写「I have seen the movie last night.」，却忽略了现在完成式不

能与具体过去时间连用，正确写法应为「I saw the movie last night.」。

（图片来源：PhotoAC）

4. 介词

使用错误可说十分普遍，如「in Monday」应为「on Monday」、「go to home」应为「go home」，反映学生对固定搭配掌握不足。

5.词汇选择

常见直接翻译中文或使用笼统词语，如以「very hot weather」形容酷热天气，实际可用「scorching」或「boiling」；或用「thing」、「good」、「bad」 等过于简单词汇，影响语言表达的准确性与层次。

小学呈分试英文科可适度运用AI帮忙

为了提升学生的英语能力，学校以科技辅助教学并设个性化的指导，透过阶段性练习与小组辅导，可帮助学生熟习各类题型与温习方法；运用AI写作及会话平台开展个人化学习支援，AI写作系统可针对语法、词汇、篇章结构提供错题分析与改进建议，配合专项练习强化薄弱环节；AI会话平台提供低压力、可重复的练习环境，有效提升学生口语流畅度与表达信心，尤其有助于内向学生勇于尝试英语交流。除此以外，学校以「巩固基础、针对提升、分层支援」为原则，为学生提供全方位备试支援：

AI写作系统可针对语法、词汇、篇章结构，提供错题分析与改进建议。（图片来源：受访学校提供）

1. 常规巩固课程

学校每循环周特设立中文、英文、数学三科巩固课，每节50分钟，由本科任教老师执教。教师结合班级整体学习状况与薄弱环节，系统传授应试策略，增加模拟训练频率，帮助学生熟识考试模式与评分要求。

2. 暑期衔接提升课程

专为小五升小六暑期开设中英数捷进班及英文飞跃班。捷进班针对学生五年级三次考试表现，甄选基础较薄弱的学生参与，旨在强化知识基础、调整学习状态，为小六呈分试做好衔接；英文飞跃班面向英语能力较优异的学生，强化语言运用能力与表达自信。

英文呈分试考核范畴包括阅读理解、文法运用、写作及聆听等方面。（图片来源：受访学校提供）

小学呈分试校长贴士：英文科家长备试要诀

1. 营造生活化学习环境：以英语学习为例，每日安排约20分钟英语阅读、简短书写或观看合适的英语影片，在日常氛围中培养语感，减少考试焦虑。

2. 强化错题反思与思维建构：鼓励孩子整理错题，透过简单提问引导分析错因，建立稳定的解题思路，避免重复失误。

学生宜在阅读理解及写作方面多下苦功，一方面确保能在「基本题」得分，同时防范失分陷阱。（图片来源：受访学校提供）

3. 协助写作素材积累与构思：多带孩子观察生活、拓展阅读，丰富写作素材；可适度陪同孩子构思大纲、确立段落主题，帮助孩子理清思路，避免写作离题。

4. 以正向态度支持成长：避免过度施加考试压力，聚焦孩子的学习进步与能力提升，以正面鼓励强化学习信心，引导孩子以稳定心态应对呈分试。

文：佘君仪 图：资料图片、受访者提供

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