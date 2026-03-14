90%家长都不知道！完美主义正在偷走孩子的未来？3招培养孩子韧性｜儿童心理

在亚洲文化中，我们常听到这类话：「要嘛不做，一做就要做到最好。」乍听励志，却可能悄悄将孩子推向「完美主义」的陷阱。过度追求完美，不仅打击自信，还会让孩子在挫折面前裹足不前，甚至放弃尝试。身为儿童心理学博士，我想提醒家长：真正的成长，不在于「零失误」，而在于「跌倒后愿意再站起来」。以下三招，帮助孩子摆脱完美主义枷锁，培养韧性与勇气。

第1招：先同理情绪 再引导行动

当孩子因努力未获预期成果而失落时，与其急着安慰「下次会更好」，不如先说：「我知道你很难受，付出这么多却没得到想要的结果，确实让人失望。」这句话传递的不是解决方案，而是理解 —— 让孩子感受到你和他站在同一阵线。唯有被接纳的情绪，才有空间转化为重新出发的力量。

唯有被接纳的情绪，才有空间转化为重新出发的力量。（图片来源：PhotoAC）

第2招：让孩子明白失败是人生的常态

我们可以坦诚分享自己遇到的挫折：「妈妈今天的提案也被老板拒绝了，但我打算调整后再试一次。」这些日常对话能让孩子知道：大人也会失败，但依然前行。正如「精益创业」（Lean Startup）理念所强调：我们不需要等到拥有完美的方案或产品才开始行动，而是先尝试推出，再根据市场回馈调整。当孩子面对挑战时亦然 —— 勇敢尝试、从错误中调整，远比追求一开始就「完美」更有价值及有助成长。

从错误中调整，远比追求一开始就「完美」更有价值及有助成长。（图片来源：PhotoAC）

第3招：把挑战当成「大脑的健身」

面对挑战，就像每天去健身一样。刚开始可能看不出明显的成果，但只要持之以恒，身体会一天天变得更强壮。同样地，当孩子在学习新事物、给自己时间逐渐进步时，他们的大脑也会变得更灵活。这就是所谓的Neural Plasticity（神经可塑性），意思是我们的大脑具有韧性与成长的能力。只要持续练习与调整，大脑就像肌肉一样会变得更强健。家长可以在日常生活中提醒孩子： 「每一次的挑战与失败，都是锻炼大脑的机会。」 这样的信念能让孩子建立起面对困难的自信，让他们更勇敢地迎接下一个挑战。

家长可以在日常生活中提醒孩子： 「每一次的挑战与失败，都是锻炼大脑的机会。」（图片来源：PhotoAC）

透过以上方法，我们不仅能帮助孩子摆脱完美主义的束缚，更能培养他们成为一个勇于接受挑战、懂得在挫折中成长的人，为未来奠定更稳固的基础。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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