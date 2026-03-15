儿童增高｜中医教3招把握春季黄金期助长高 一原因孩子长高受阻 附简易食疗｜亲子健康

春季3至6月是孩子生长发育的黄金时段，契合中医「春生夏长」理论，《黄帝内经．素问．四气调神大论》云：「春三月，此谓发陈……天地俱生，万物以荣。」天地阳气升发与孩子生长之气相应，是助力长高、增强体质的好时机。

儿童增高｜抓住黄金期顺势长高

中医「脾为后天之本」，是气血生化之源。不少孩子经过新年油腻饮食、饮食无度易出现食滞。食滞不除则脾气必虚，身体也难吸收营养，让春季助长事倍功半。因此调理孩子春季生长，需先清积和胃、健脾补虚，再结合时令养护助力生长，才能让孩子抓住黄金期顺势长高。

儿童增高｜抓住黄金期顺势长高（图片来源：Shutterstock）

积滞清，脾胃和：先解假期饮食后遗症

新年期间膏粱厚味、甜腻零食进食过多，加上孩子脾胃功能本就稚嫩，易导致饮食积滞于中焦，脾胃运化失常。常见临床表现包括：口臭、食欲减退、腹胀、夜间不安、舌苔厚腻、大便带未消化食物或气味酸臭等。调理要消积导滞、和胃健脾，先打通脾胃运化通道，才能为后续助长铺平道路。

脾胃运化失常常见临床表现包括：口臭、食欲减退、腹胀、夜间不安、舌苔厚腻、大便带未消化食物或气味酸臭等。（图片来源：Freepik）

点击图片浏览儿童增高食疗消积方：

脾胃强，长得壮：稳固成长的后天根基

积滞清除后，需及时健脾补虚，巩固脾胃功能。脾气充盛，才能有效吸收营养，为孩子的生长发育提供充足动力。此阶段调理以温和健脾为主，避免过补滋腻，加重脾胃负担。

脾气充盛，才能有效吸收营养，为孩子的生长发育提供充足动力。（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览儿童增高食疗健脾方：

顺时令，助生长：肾脾肝三脏同调迎黄金期

中医认为孩子的生长发育与肾、脾、肝三脏密切相关。春季肝气升发，恰逢生长黄金期，在健脾补肾的基础上，配合疏肝理气、助长推拿，顺应时令调理三脏，能让助长效果事半功倍；同时，夜间子时（23:00 - 01:00）是生长激素分泌的高峰期，保证此时孩子深睡眠，是天然的助长妙招。

脾气充盛，才能有效吸收营养，为孩子的生长发育提供充足动力。（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览儿童增高食疗养肝方：

穴位按摩通经络

除食疗调理以外，家长亦可通过简单的穴位按摩帮助孩子增高。每晚睡前花五分钟轻柔按摩，既能疏通经络、调理脏腑，也可培养亲子感情，还能帮孩子放松身心、提升睡眠质量。家长可为孩子按揉足底前1/3凹陷处的涌泉穴两分钟，补肾益精、助力骨骼生长；亦可用食指和中指并拢按揉膝盖下三寸胫骨、前肌外缘的足三里穴一至两分钟，促进营养吸收。按摩过程中以孩子感觉微微酸胀为宜，结束后轻拍背部助其放松入睡。

用食指和中指并拢按揉膝盖下三寸胫骨、前肌外缘的足三里穴一至两分钟，促进营养吸收。（图片来源：PhotoAC）

结语：清积健脾，顺势助长

正如《黄帝内经》所言：「春夏养阳，顺其生发之气。」春季助长，并非单纯补充营养，而是「先通后补，通补兼施」，先解决食滞脾虚的根本问题，再结合时令调理肾脾肝三脏，配合良好的睡眠与日常护理，才能让孩子的生长之气顺势而发。家长需仔细观察孩子的身体讯号，及时发现食滞、脾虚的表现，通过食疗清积健脾、推拿疏通经络、规律作息保证睡眠，让孩子在春季黄金期里，脾胃健、营养足、生长快，顺利长高，增强体质。

（图片来源：Shutterstock）

古铠纶中医师

康河中医诊所顾问中医师，中医专栏作家，在香港行医逾十年，曾获英国外交部志奋领奖学金，留学剑桥。身为三孩之父，磨练出宝贵的育儿保健心得。他的经历充满生活智慧，关心解决家庭男女老少的疑难杂症。著作有《中医爸爸的儿科天书》。

古铠纶中医师

相关文章︳止咳︳小朋友咳嗽调理全攻略 从肺脾入手 中医推介食疗+两大穴位按摩助畅快呼吸︳亲子健康

相关文章︳护眼︳从脏腑调理开始守护明眸 中医：肝肾入手纾缓眼部不适 附3款护眼食疗+按摩法︳亲子健康

相关文章︳小儿夜啼中医调理法助孩子整晚安睡 附6大健脾养心食疗+3个按摩穴位︳亲子健康

相关文章︳孩子体重过轻中医调理指南 帮孩子增重长肉必先补一个部位 附3个健脾疏肝补益食疗︳亲子健康