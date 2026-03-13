海洋公园万豪酒店自助餐低至3折 $267起叹海鲜/自助晚餐3.5小时任食波士顿龙虾 免费玩室内游乐场︳亲子优惠

复活节快到，今年未选择外游的家长，可带小朋友去探大熊猫「家姐」、「细佬」，还可预订超优惠自助餐，不限时又选择多多，大、小朋友都可大刷一餐！今日（13日）香港海洋公园万豪酒店推出特别优惠，自助餐优惠低至3折够超值，只需$267起即可任叹多款海鲜，同行儿童可免费畅玩儿童游乐天地，复活节一样有优惠！即睇快抢连结带小朋友去慢慢叹喇！

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐低至3折

香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅自助餐以「环球美馔盛宴」为主题，可任食多款海鲜，如雪场脚蟹、面包蟹、冰虾、油甘鱼及赤虾等，自助晚餐更会加上北海道带子、深海池鱼、赤虾等海鲜鱼生；自助午餐必试烟三文鱼、黑松露鸡薯仔沙律等头盆，也有西京烧青鱼、西西里烩春鸡、烧美国牛板叉烧、雪燕灌汤饺、虾饺烧卖等，甜点则有冲绳黑糖紫薯蒙布朗、法国黑朱古力挞、芒果拿破仑、杨枝露，以及现做的港鸡蛋仔、豆腐花及葡挞。

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐低至3折（图片来源：KKday）

自助晚餐则有法式龙虾沙律配黑鱼子与巴马火腿配蜜瓜，主打热盘必试姜葱鲍鱼炒肠粉、蒜蓉牛油焗蟹、花胶排猪腰及西西里烩春鸡。现场更有北京片皮鸭、蒸波士顿龙虾、烧美国安格斯斧头扒、日式煎和牛酥炸生蚝。至于妈妈们最关注的甜点，除了有午餐之选，更加上白桃乌龙慕丝、咸蛋起司蛋糕呢！

无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！（图片来源：KKday）

复活节期间更有限定美食，如香草烟三文鱼忌廉芝士蛋卷、可口可乐及芥末烧火腿台湾甲芋麻糬忌廉蛋糕、羊扒山椒烧、希腊大虾菜饭、红丝绒云尼拿蛋糕、烤南瓜鲜虾希腊芝士沙律、复活节羊肉汤、开心果朱古力慕丝蛋糕、蜜瓜大虾沙律配泰式酱、热情果芒果忌廉泡芙、烧复活节香草芝士羊架等，小朋友见到彩虹芝士蛋糕、复活节簿饼、复活节酿鸡蛋定必心心眼呀！更可免费进入儿童游乐天地边食边玩，即刻预约喇！

点击图片浏览亲子优惠详情：

【KKday3月感谢祭限定｜低至3折】平日自助午餐｜免费进入儿童游乐天地

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：HK$199/位 (原价 HK$548 /位)

购买连结：＞＞按此＜＜



【快闪优惠｜成人买一送一】自助午餐｜免费进入儿童游乐天地 （可预订复活节）

可预订复活节(12:00 – 14:30)

优惠：HK$598起2位，平均HK$299起/位（原价成人HK$548/位，儿童HK$284/位）

购买连结：＞＞按此＜＜



【快闪优惠｜成人买二送一】自助午餐｜免费进入儿童游乐天地 （可预订复活节）

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：HK$1,146起/ 3位，平均HK$382起/位

．4月3-7日 HK$1,353起/3位，平均HK$451起/位 （原价成人HK$548/位，儿童HK$284/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

小朋友还可免费进入儿童游乐天地玩餐饱！（图片来源：KKday）



【 快闪优惠｜成人买一送一】自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地

用餐时间：18:00 – 21:30

优惠：HK$934起/2位，平均HK$467起/位（原价星期一至五成人HK$856/位，儿童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，儿童HK$460/位）

购买连结：＞＞按此＜＜



【快闪优惠｜买二送一】自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地（可预订复活节）

用餐时间：18:00 – 21:30

优惠：HK$1,791起/ 3位，平均HK$597起/位

．4月3-7日 HK$1,995起/3位，平均HK$666起/位 （原价星期一至五成人HK$856/位，儿童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，儿童HK$460/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情:

优惠期（预订期）：2026年3月13日 12:00 - 3月19日 23:59

用餐日期：2026年3月14日- 4月30日

用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅

*以上优惠价已包括原价加一服务费

烧烤风味自助晚餐买一送一

而香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar自助餐亦有买一送一优惠，泰国风情烧烤自助晚餐提供冻海鲜，如鳕场蟹脚、鲜大虾、翡翠螺等；还有泰式红咖喱炒蟹、香叶炒蚬、香辣魔鬼鱼、越南香茅猪扒、泰式南乳烧鸡翼、黄姜椰菜花，当然有盲曹、鱿鱼、鲜虾、一夜干、波士顿龙虾、鱼柳、鲳鱼、鸡肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、九重塔英式猪肉肠等烧烤美食。同场还有多款东南亚甜品，如斑斓芒果忌廉蛋糕、芒果热情果慕丝蛋糕、菠萝椰子慕丝蛋糕、斑斓椰子千层糕、 士多啤梨芝士饼。

香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar烧烤风味自助晚餐买一送一（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠：



【3月感谢祭限定｜低至3折】地中海烧烤自助晚餐

优惠：HK$267/位（原价HK$735/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买一送一】地中海烧烤自助晚餐｜可预订复活节

优惠：HK$802 /2 位,平均 HK$401/位（原价成人HK$735/位，儿童HK$372/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买二送一】地中海烧烤自助晚餐｜可预订复活节

优惠：星期五至日 HK$1,536/3 位,平均 HK$512/位（原价成人HK$735/位，儿童HK$372/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买一送一】复活节烧烤自助午餐

优惠：HK$586 /2 位,平均 HK$293/位（原价成人HK$537/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买二送一】复活节烧烤自助午餐

优惠：星期五至日 HK$1,122/3 位,平均 HK$374/位（原价成人HK$537/位）

购买连结：＞＞按此＜＜



优惠详情:

优惠期（预订期）：2026年3月13日 12:00 - 3月19日 23:59

用餐日期：2026年3月14日- 4月30日

用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅 Marina Kitchen

*成人是指12岁及以上；小童是指3至11岁

海湾餐厅购买连结：＞＞按此＜＜

Pier Lounge & Pier Bar购买连结：＞＞按此＜＜

