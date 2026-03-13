Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公园万豪酒店自助餐低至3折 $267起叹海鲜/自助晚餐3.5小时任食波士顿龙虾 免费玩室内游乐场︳亲子优惠

亲子
更新时间：12:36 2026-03-13 HKT
发布时间：12:36 2026-03-13 HKT

复活节快到，今年未选择外游的家长，可带小朋友去探大熊猫「家姐」、「细佬」，还可预订超优惠自助餐，不限时又选择多多，大、小朋友都可大刷一餐！今日（13日）香港海洋公园万豪酒店推出特别优惠，自助餐优惠低至3折够超值，只需$267起即可任叹多款海鲜，同行儿童可免费畅玩儿童游乐天地，复活节一样有优惠！即睇快抢连结带小朋友去慢慢叹喇！

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐低至3折

香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅自助餐以「环球美馔盛宴」为主题，可任食多款海鲜，如雪场脚蟹、面包蟹、冰虾、油甘鱼及赤虾等，自助晚餐更会加上北海道带子、深海池鱼、赤虾等海鲜鱼生；自助午餐必试烟三文鱼、黑松露鸡薯仔沙律等头盆，也有西京烧青鱼、西西里烩春鸡、烧美国牛板叉烧、雪燕灌汤饺、虾饺烧卖等，甜点则有冲绳黑糖紫薯蒙布朗、法国黑朱古力挞、芒果拿破仑、杨枝露，以及现做的港鸡蛋仔、豆腐花及葡挞。 

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐低至3折（图片来源：KKday）
亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐低至3折（图片来源：KKday）

自助晚餐则有法式龙虾沙律配黑鱼子与巴马火腿配蜜瓜，主打热盘必试姜葱鲍鱼炒肠粉、蒜蓉牛油焗蟹、花胶排猪腰及西西里烩春鸡。现场更有北京片皮鸭、蒸波士顿龙虾、烧美国安格斯斧头扒、日式煎和牛酥炸生蚝。至于妈妈们最关注的甜点，除了有午餐之选，更加上白桃乌龙慕丝、咸蛋起司蛋糕呢！

无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！（图片来源：KKday）
无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！（图片来源：KKday）

复活节期间更有限定美食，如香草烟三文鱼忌廉芝士蛋卷、可口可乐及芥末烧火腿台湾甲芋麻糬忌廉蛋糕、羊扒山椒烧、希腊大虾菜饭、红丝绒云尼拿蛋糕、烤南瓜鲜虾希腊芝士沙律、复活节羊肉汤、开心果朱古力慕丝蛋糕、蜜瓜大虾沙律配泰式酱、热情果芒果忌廉泡芙、烧复活节香草芝士羊架等，小朋友见到彩虹芝士蛋糕、复活节簿饼、复活节酿鸡蛋定必心心眼呀！更可免费进入儿童游乐天地边食边玩，即刻预约喇！

点击图片浏览亲子优惠详情：

【KKday3月感谢祭限定｜低至3折】平日自助午餐｜免费进入儿童游乐天地
用餐时间：12:00 – 14:30 
优惠：HK$199/位 (原价 HK$548 /位) 
购买连结：＞＞按此＜＜
  
【快闪优惠｜成人买一送一】自助午餐｜免费进入儿童游乐天地 （可预订复活节）
可预订复活节(12:00 – 14:30) 
优惠：HK$598起2位，平均HK$299起/位（原价成人HK$548/位，儿童HK$284/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜
 
【快闪优惠｜成人买二送一】自助午餐｜免费进入儿童游乐天地  （可预订复活节）
用餐时间：12:00 – 14:30 
优惠：HK$1,146起/ 3位，平均HK$382起/位   
．4月3-7日 HK$1,353起/3位，平均HK$451起/位 （原价成人HK$548/位，儿童HK$284/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

 

小朋友还可免费进入儿童游乐天地玩餐饱！（图片来源：KKday）
小朋友还可免费进入儿童游乐天地玩餐饱！（图片来源：KKday）

 
【 快闪优惠｜成人买一送一】自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地
用餐时间：18:00 – 21:30
优惠：HK$934起/2位，平均HK$467起/位（原价星期一至五成人HK$856/位，儿童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，儿童HK$460/位）
购买连结：＞＞按此＜＜
  
【快闪优惠｜买二送一】自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地（可预订复活节）
用餐时间：18:00 – 21:30
优惠：HK$1,791起/ 3位，平均HK$597起/位  
．4月3-7日 HK$1,995起/3位，平均HK$666起/位 （原价星期一至五成人HK$856/位，儿童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，儿童HK$460/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情: 
优惠期（预订期）：2026年3月13日 12:00 - 3月19日 23:59 
用餐日期：2026年3月14日- 4月30日 
用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅
*以上优惠价已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

烧烤风味自助晚餐买一送一

而香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar自助餐亦有买一送一优惠，泰国风情烧烤自助晚餐提供冻海鲜，如鳕场蟹脚、鲜大虾、翡翠螺等；还有泰式红咖喱炒蟹、香叶炒蚬、香辣魔鬼鱼、越南香茅猪扒、泰式南乳烧鸡翼、黄姜椰菜花，当然有盲曹、鱿鱼、鲜虾、一夜干、波士顿龙虾、鱼柳、鲳鱼、鸡肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、九重塔英式猪肉肠等烧烤美食。同场还有多款东南亚甜品，如斑斓芒果忌廉蛋糕、芒果热情果慕丝蛋糕、菠萝椰子慕丝蛋糕、斑斓椰子千层糕、 士多啤梨芝士饼。

香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar烧烤风味自助晚餐买一送一（图片来源：KKday）
香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar烧烤风味自助晚餐买一送一（图片来源：KKday）

 

点击图片浏览亲子优惠：


【3月感谢祭限定｜低至3折】地中海烧烤自助晚餐 
优惠：HK$267/位（原价HK$735/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买一送一】地中海烧烤自助晚餐｜可预订复活节 
优惠：HK$802 /2 位,平均 HK$401/位（原价成人HK$735/位，儿童HK$372/位）  
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买二送一】地中海烧烤自助晚餐｜可预订复活节 
优惠：星期五至日 HK$1,536/3 位,平均 HK$512/位（原价成人HK$735/位，儿童HK$372/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买一送一】复活节烧烤自助午餐 
优惠：HK$586 /2 位,平均 HK$293/位（原价成人HK$537/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买二送一】复活节烧烤自助午餐 
优惠：星期五至日 HK$1,122/3 位,平均 HK$374/位（原价成人HK$537/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

 
优惠详情: 
优惠期（预订期）：2026年3月13日 12:00 - 3月19日 23:59 
用餐日期：2026年3月14日- 4月30日 
用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅 Marina Kitchen
*成人是指12岁及以上；小童是指3至11岁 

海湾餐厅购买连结：＞＞按此＜＜
Pier Lounge & Pier Bar购买连结：＞＞按此＜＜ 

相关文章｜澳门亲子好去处｜澳门人气自助山餐厅激抵自助午餐$33叹冷盘海鲜 自助晚餐$333无限量任食火锅 附专属优惠码

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
17小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
21小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
1小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT