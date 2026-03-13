小学插班 申请手续及收生准则一文看清 港九 一条龙官津学校 一览｜赵荣德升学信箱

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不少学校已于农历年假后展开下学期，有家长就对于这个月份是否是官津小学插班的「好时机」？又有家长想知道有哪些港九官津学校为一条龙学校？亦有对于幼稚园评分抱有疑问，即请教前喇沙小学副校长、教育专家赵荣德。

插班申请何时开始？插班申请手续及收生准则一文看清 

家长问：
你好赵Sir，想替儿子申请插班，请问申请官津小学插班甚么时候开始？手续如何？是否要面试和笔试？考些甚么？

赵Sir答：
首先想提醒你，大部分香港官津小学插班只收二至五年级申请，很少接受一年级申请的。而小学插班，小部分分两次，一次在11月，另一次在翌年4月，大部分则在3、4月开始接受插班，所以如果准备替子女申请插班，便要于3月开始，留意心仪小学的网页。

（图片来源：PhotoAC）
大部分小学会要求下载网上申请表，填妥后连同所需文件一并交回学校。有些小学不接受邮寄或电邮，那么家长便要亲自把表格和文件交去学校。所需文件一般包括：申请学生的出生证明书副本、往年的成绩表副本、最近的课外活动证明书及 / 或奖状副本等。最后，附上一个回邮信封（须写上学生中文姓名、香港回邮地址及贴上$2.2本地邮票）。

（图片来源：PhotoAC）
一般津贴小学插班要考笔试，当中包括中英数三科，成绩好的便会被邀请参与面试，面试表现好的更有机会被即时取录。官小则不设笔试，只有面试。有些官小要求申请人申请学生原校成绩中英数三科必须获79分以上，否则不作考虑。甄选之后便面试，面试着重学生的礼貌及态度、语言能力及沟通技巧和应答问题的能力三方面。

（图片来源：PhotoAC）
4所幼稚园评比哪所更好？

家长问：
赵Sir，想知道香港保护儿童会马头涌幼儿学校、香港培道小学（幼稚园部）、圣马可堂白普理幼稚园及迦南幼稚园（窝打老道）哪所较好？

（资料图片/图片来源：PhotoAC）
赵Sir答：
参考教育局评核报告，本人就你问及的幼稚
园给予的评级（由A++至A-）如下：

  • 香港保护儿童会马头涌幼儿学校：A++
  • 香港培道小学（幼稚园部）：A+
  • 圣马可堂白普理幼稚园：A+
  • 迦南幼稚园（窝打老道）：A
香港培道小学（幼稚园部）（图片来源：香港培道小学（幼稚园部）校网）
报告根据管理与组织、学与教、学校文化与儿童的支援及儿童发展四大范畴评核，十分全面。所以香港保护儿童会马头涌幼儿学校可优先考虑。

港九「一条龙」官津学校一览

家长问：
可否请赵Sir介绍港岛及九龙的「一条龙」官津学校？是否「一条龙」的小学，全部都可以升上其中学？

新会商会学校（图片来源： 新会商会学校校网）
赵Sir答：
教育局基于「不放弃任何一个学生」的原则，规定「龙」内小六学生可全数直升「龙」内中学，毋须参加升中派位。以下为港岛、九龙的

一条龙官津学校：

中西区

  • 新会商会学校 → 新会商会陈白沙纪念中学

湾仔区

  • 佛教黄焯庵小学 → 佛教黄凤翎中学
天神嘉诺撒学校（图片来源：天神嘉诺撒学校校网）
九龙城区

  • 中华基督教会湾仔堂基道小学（九龙城） → 中华基督教会基道中学
  • 天神嘉诺撒学校 → 嘉诺撒圣玛利书院

油尖旺区

  • 嘉诺撒圣玛利学校 → 嘉诺撒圣玛利书院

 赵荣德
．香港辅导教师协会荣誉顾问
．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。
Facebook专页@赵Sir之友 

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）
