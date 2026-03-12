维他奶厂免费参观 认识维他奶故事/探索纸包生产流程/互动营养探索之旅 附报名方法｜亲子好去处

维他奶厂｜犹记得孩童时每当天气转冷，早上上学到小食部买支樽装热维他奶，饮罢即时全身暖笠笠，相信这也是不少爸妈的童年回忆。「维他奶」豆奶植根香港，于1940年诞生，最初只有樽装，原来到了1975年才有第一包纸包装维他奶！爸妈与小朋友想认识多点有关维他奶的故事，还有亲身体验纸包维他奶生产流程，可以参观每年9月至翌年3月接受申请的维他奶厂免费参观活动。即睇活动详情与申请方法，看看如何可深入厂房！

维他奶厂｜免费参观屯门厂房 探索纸包生产流程

「维他奶」豆奶于1940年诞生时，最初只有阔口玻璃樽出售，并需要即日制造、运送和饮用。及后至1953年，「 维他奶 」采用高温消毒方法处理，不用冷藏及不再受存放时间限制，可以大量生产。到了1975年，维他奶率先将保鲜纸包装饮品的生产设备引进香港，推出纸包装「维他奶」，既方便携带，又无须冷藏或添加防腐剂，更可储存一年，成为不少家庭的常备早餐之选。

（图片来源：维他奶）

维他奶特别举办维他奶厂免费参观活动，以「滋养身心」为主题，透过多元化的活动，让大家探索以植物为本的营养，提升健康生活的意识。活动将包括介绍维他奶的故事，也会带大、小朋友参观厂房，认识饮品生产流程，亦会有「营养探索之旅」，以及有问答游戏及打卡环节。维他奶现接受学校及团体申请，参观团体需自行安排交通，申请成功将会有专人通知。

（图片来源：维他奶）

点击图片浏览维他奶厂免费参观详情：

维他奶厂免费参观

参观日期：每年7月至8月

参观时间：10:00 - 12:00、14:30 - 16:30

参观地点：屯门建旺街1号维他奶国际集团有限公司（参观团体需自行安排交通，恕不设泊车位）

查询：2468 9645 / [email protected]

（图片来源：维他奶）

参观者对象：6 - 12岁小学生（由学校或团体安排）

每组人数：最少30人，最多50人（其中必须包括至少2名成人领队）

申请方法：网上申请（任何重复申请只会当一次计算）

申请日期：每年9月至翌年3月（如同日参观申请超额，维他奶公司会以抽签形式作决定）

申请结果通知：于每年5月1日至5月31日内以电邮方式回复（如在上述期间仍未收到本公司的确认通知，申请即不获接纳，不获接纳之申请则不作另行通知）

相关文章｜嘉顿厂房参观活动 免费玩！自制面包/参观生产线+展览馆/工作纸游戏 附报名方法｜亲子好去处2026