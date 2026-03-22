2本关于马的儿童绘本 一起放下完美清单 走进孩子的竹马世界｜好书推介

好书推介｜今年迎来马年。提起马，我们总习惯联想到「奔腾」、「活力」或是「一马当先」。在这个仿佛永远停不下来的时代，大人们每天都在社会的洪流中向前冲刺，自然也期盼着身边的孩子能像小马驹一样，跑得快些、跑得远些。但在这条不断追逐的路上，我们是不是有时候太执着于寻找标准答案，而错过了沿途最动人的风景？今次我们不谈速度，来谈谈关于马的其他姿态。

儿童绘本推介1：《橘色的马》

台湾绘本作家刘旭恭的《橘色的马》，宛如一出披着童趣外衣的儿童哲学短剧。主角是一匹橘色的马，只身来到繁华的大城市，渴望寻找失散多年的兄弟。牠唯一的凭借，是手上的「半张相片」。为此，牠在心里列了一张清单：必须有橘色的外表、跑得快和拥有黑色的头发。然而，牠遇到的人和事，即使符合了清单上的某些条件，但当相片拼凑起来时，却总是格格不入。

（图片来源：受访者提供）

完美清单 寻宝图还是盲点？

看着这匹屡屡失望的橘色马，我们不禁联想到正处于寻求自我认同，建立专属交友圈阶段的孩子。而身为父母的我们，心底往往也暗藏着半张「相片」与一张「期望清单」。我们期盼他结交怎样的朋友和考取怎样的成绩，甚至默默为他想像出未来的模样。

（图片来源：受访者提供）

然而，这个故事戳破了我们一个巨大的盲点：谁说世界上对的人和事，就必须与你手上的相片无缝拼合？

当橘色的马几乎要放弃时，牠遇见了一匹咖啡色的马。牠们趣味相投，咖啡色的马刚好也有半张相片，但颜色根本不对！故事的结局，牠们没有继续执着地核对条件，而是拿起一把剪刀，把相片不吻合的边缘剪去，重新拼凑在一起。

（图片来源：受访者提供）

这就是人与人之间最真实的磨合，不是天生的一模一样，而是我们愿意放下偏执，为了彼此修剪出一个相容的形状。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《外婆家的马》

《外婆家的马》的故事从小男孩骑着一根「竹马」来到外婆家拉开序幕。在他的想像里，这绝不是一根枯燥的竹竿，而是五匹、十匹，甚至45匹活生生的马！牠们挤在外婆狭小的房子里洗澡、睡觉和开生日派对。

（图片来源：受访者提供）

最高级的爱 把缰绳交给孩子

面对这种无中生有的混乱，身为大人的我们通常会作何反应？「屋企已经够细啦，仲要养马？快啲收埋支竹！」我们总是习惯用现实的逻辑，去打破孩子那层脆弱的幻想泡沫。

（图片来源：受访者提供）

故事中的外婆堪称「神队友」。她一边处理琐碎的家务，一边全盘接纳了外孙的想像。男孩说马要怎样，外婆就耐心配合，连出门买菜都陪着外孙一起「骑马」。在外婆无条件的包容下，男孩的想像世界变得无比真实且充满安全感。

（图片来源：受访者提供）

对于小孩，游戏就是他们的工作，想像是他们认识世界的方法。当外婆接纳了这些看不见的马，其实是接纳了孩子最真实的内心世界。

除了速度 马也有不同的姿态

这两本绘本，为马年写下了最好的注脚。面对大环境的急躁，我们学习剪去对完美的偏执，接纳生命里那些意想不到的惊喜。放下大人的身段，陪孩子在有点窄的家里，痛快地养45匹隐形的马。

马年，让我们不催逼孩子做头马，只做一匹快乐自在的马。

（图片来源：受访者提供）

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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