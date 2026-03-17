小学呈分试｜葵青区慈幼叶汉千禧小学是区内热门小学，升中派位成绩理想，近九成二小六毕业生获派首三志愿中学。要在小五、小六呈分试取得佳绩，中英文科作为呈分试主科实在不容有失。今次就由黄伟坚校长为学生及家长们分析呈分试中文科的5大范畴、考核重心及失分位，让学生们做好准备，一起提升中文的水平。

小学呈分试│慈幼叶汉千禧小学校长解构呈分试中文科5大范畴/核心内容/失分位/解难方法（图片来源：受访学校提供）

小学呈分试中文科 5大范畴全解构

小学中文科呈分试考核全面覆盖阅读、写作、聆听、说话及语文基础知识五大范畴，着重评估学生综合语文素养与运用能力，其中以阅读与写作板块在评分中占比较高。

慈幼叶汉千禧小学黄伟坚校长解构小学呈分试中文科5大范畴。（图片来源：受访学校提供）

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1. 阅读理解

结合课内外篇章，设选择、填空、长短答等题型，重点考核词义理解、段落归纳、深层推断与批判性思考能力。

2. 写作

主要以命题作文为主，兼顾日记、周记等实用文写作，评分标准聚焦内容切题、结构完整、逻辑清晰及语言表达规范。

3. 聆听评估

透过录音素材，检测学生资讯提取、语气理解与言外之意推断能力。

4. 说话评估

以个人短讲、小组讨论形式，观察学生思维组织、口语表达与沟通协作能力。

5.语文基础知识

涵盖词句辨析、标点符号、成语运用、修辞手法、句式转换等内容，强调灵活运用。

小学呈分试校长贴士：系统化应试策略

学校把呈分试核心能力融入日常课堂，以课文为载体，系统教授记叙文、说明文、议论文等不同文体的阅读策略；写作教学则按年级梯度铺排各类文体，单元写作明确对接呈分试评分标准；同时设立自由写作环节，鼓励多读多写，累积写作素材与表达经验。

小学呈分试校长贴士：系统化应试策略（图片来源：PhotoAC）

呈分试中文科学生常见失分位+解难方法

呈分试中文科失分位1：欠深层思考

阅读理解仅停留在文本表层信息，欠缺深层推断与归纳能力，难以准确提炼段落大意及文章中心思想。

解难方法：阅读时善用「圈划关键词」、「定位原文」等技巧，针对「为甚么」、「概括全文」等题型，对应文本关键段落提取答案。

学校以「巩固基础、针对提升、分层支援」为原则，为学生提供全方位备试支援。（图片来源：受访学校提供）

呈分试中文科失分位2：思路混乱

写作环节审题不清、立意模糊、选材不当，导致内容空泛甚至偏离题旨。

解难方法：写作前先完成审题、立意、选材三步骤，明确文体要求与核心主旨，在切题基础上融入真实感受与独特视角，提升文章质感。

文：佘君仪 图：资料图片、受访者提供

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