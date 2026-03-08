越南新法：强迫孩子过度学习可罚逾万元 过度学习对孩子3个坏处｜亲子热话

越南政府公布《家庭暴力与社会秩序管理条例》，首次将「强迫子女过度学习」列为家庭心理暴力行为之一。若家长让孩子长期无法休息、被迫上补习班或禁止休闲娱乐，导致身心健康受损，将面临500至1,000万越南盾（约1,505至3,010港元）罚款。

越南政策：促使社会重新思考「爱孩子」的真正方式

越南政府《家庭暴力与社会秩序管理条例》新法同时涵盖多种隐形暴力行为，包括禁止家人社交、歧视外貌或能力、干涉家庭基本权利，以及强逼观看暴力内容等。若涉及让儿童目睹虐待人或动物，罚款可提高至2,000万越南盾（约6,020港元）。对孕妇、儿童、长者及身心障碍者的侵害，处罚亦将加重。

（图片来源：PhotoAC）

政府强调，立法目的并非鼓励孩子不念书，而是提醒家长：过度的学习压力也是心理伤害。学者指出，升学压力下不少孩子出现焦虑、失眠甚至心理疾病，家庭关系亦因此恶化。此修法被视为教育文化的转折点，促使社会重新思考「爱孩子」的真正方式。越南政府表示，条例核心在于保障家庭成员人权、遏止隐性暴力，并透过明确罚则提升全民心理健康与法治意识。此举标志着家庭教育观念的重大变革，提醒家长真正的教育应是给予孩子平衡的成长空间与心理安全，而非单靠分数与成绩。

（图片来源：PhotoAC）

过度学习对孩子的3个坏处

随著越南政府针对「强逼子女过度学习」的立法进程，越来越多的家长开始反思过度学习对孩子的影响。强逼孩子投入过多学习的行为，从根本上损害了孩子的心理健康、家庭关系以及个人发展。

强迫过度学习坏处1：对孩子的心理健康造成严重影响

有研究显示，长期面对学业压力的孩子容易产生焦虑、抑郁等心理疾病。这些孩子可能出现入睡困难、情绪不稳定等问题，严重的甚至会威胁到其自信心和自尊心，反映学习压力是心理暴力的一种。

（图片来源：PhotoAC）

强迫过度学习坏处2：影响亲子关系

强迫学习会引致亲子关系恶化。健康家庭应以爱与支持来鼓励孩子学习，而非以强制手段。当家长一味地强迫孩子学习，孩子可能会感到被忽视或不被理解，最终令亲子关系的疏离。相反，给予孩子适当的学习与娱乐时间，有助于促进家庭成员之间的沟通与信任。

（图片来源：PhotoAC）

强迫过度学习坏处3：妨碍孩子的全面发展

过度强调学业成可能会妨碍孩子的全面发展。教育不应只求分数和成绩，还应涵盖情感、社交及创造力等其他重要维度。当孩子不再有时间进行体育活动或发展兴趣爱好时，其身心健康和个性发展都会受到严重羁绊。家长应抱健康的教育观，为孩子提供宽广的成长空间。

（图片来源：PhotoAC）

相关文章｜ 虐儿｜Threads广传天水围轻铁狠男用手打婴儿脚疑虐婴影片 片主：起码廿几次，打到啪啪声｜亲子热话