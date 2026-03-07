学懂孩子管理学 轻松搞好亲子关系 跟「小大人」相处3个贴士｜儿童心理

九岁左右的孩子，处于一个很微妙的阶段：生活上仍然需要大人安排，但心理上已经不想被当成小朋友。他们一方面渴望自由和信任，另一方面遇到问题时又想有人可以依靠。若父母仍然沿用小学低年级甚至幼儿时期的「指令式」模式跟孩子相处，很容易变成「你追我跑、你提我反」的角力。对立越多，大家越觉心淡。其实，只要家长愿意调整角色，学会在「给予空间」与「保持连系」之间取得平衡，这个阶段可以是亲子关系升级的好时机。

从「管理者」变成「教练」与「顾问」

很多父母会形容自己：「唔催就唔做，唔闹就唔郁。」这种「全方位管理」的模式，在孩子小时候或许勉强可行，但到高小时，反效果会越来越大。孩子需要的，已经不再是每一件事都安排妥当的「管理者」，而是一位愿意听他分享、提供指引但尊重选择的「教练」与「顾问」。

这个角色转变，意味着父母要接受：孩子会做得不好、会拖延、会犯错；同时，相信这些经验是他们学懂负责任的必经阶段。当父母不再单纯追求「立即听话」，而是着眼于长远的自主管理能力，亲子对话自然会有不一样的空间。

空间与联系之间找平衡

很多家长问：「咁即系放手，定系继续紧贴？」答案通常不是二选一，而是聪明地调整距离。家长可以刻意保留一些让孩子全权负责的范围，例如房间整洁、部分功课的时间表，同时保持定期的「联系时光」，例如一星期两、三次固定一起吃饭或散步，就算只有15分钟，关系的质素往往比时间长短更重要。在这些相处时间里，父母可以暂时「收起批评」，专注听孩子分享日常，从他们的兴趣和烦恼重新认识这个「长大中的小大人」。孩子感受到被看重，就更容易接受父母在其他重要议题上的提醒和界线。

当关系已经很紧张如何慢慢修复？

如果亲子关系已经累积了很多伤害和对立，父母可能会觉得「讲乜都多余」。在这种情况下，修复往往要由很细微的地方开始。例如，刻意调低说话时的音量和速度、避免在情绪高涨时作出严厉批评、在孩子愿意开口时暂时放下手机，全神贯注听他说。

同时，父母也可以温柔地承认过去某些做法不理想，例如：「以前我太紧张，有时讲嘢语气好重，我而家都想学吓点样同你倾得好啲。」这样的示范，既传递了尊重，也让孩子看见：大人同样在学习调整，关系不是单方面要求，而是一起成长。

和「小大人」好好相处3个小贴士

固定「零批评」相处时间，每星期为你和孩子预留几段只聊生活、不讲表现的时光； 由指责变成分享，用「我担心……」代替「你成日都……」，让孩子较易打开心门； 接受关系需要时间修补，不要期待一、两次对话就「翻新」，但每一个小小改变，都可能是重建信任的开始。

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

