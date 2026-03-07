消防处活动︳免费消防应急教育日 逃生体验区/虚拟实境游戏/摊位游戏 附活动日期地点

亲子好去处2026︳自去年大埔严重火灾，不止大朋友，连小朋友对于防火意识也大大加强。想知更多消防及救护的救援工作，以及学习更多应急知识，可以参加3月8日（星期日）位于薄扶林消防局及救护站举办的「南区应急教育日」，将有多个活动免费参加，毋须事先登记，活动丰富，如有救援示范、消防搜救犬、机械狗示范、无人机展示、逃生体验区、摊位游戏等，即睇消防处活动日期、活动详情。

消防处活动︳免费消防活动 南区应急教育日

3月8日（星期日）的「南区应急教育日」将于薄扶林消防局及救护站举行，当日场地会分为「识灭火」、「识自救」及「识逃生」三个分区，让市民透过丰富节目轻松学习应急知识。

（图片来源：Facebook@香港消防处）

活动包括应急准备教育、消防处专队、防搜救犬、机械狗示范及无人机展示，也可以跟推广机械人互动交流，亦有「调派后指引」介绍、防烟头套」体验、逃生体验区、 虚拟实境游戏、极端天气应急知识、摊位游戏等，亦会展示消防及救护车辆与工具，活动相当丰富，而且免费入场，亦毋须预约，更会派发精美纪念品，一家去玩一天，更可令是小朋友从玩乐中认识到消防工作，齐齐提升应对危机意识。

（图片来源：Facebook@香港消防处）

「南区应急教育日」

日期：3月8日（星期日）

时间：10:30 至 16:00

地点：香港薄扶林道789号薄扶林消防局及救护站

详情：https://www.facebook.com/hkfsd.gov.hk

