Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防处活动︳免费消防应急教育日 逃生体验区/虚拟实境游戏/摊位游戏 附活动日期地点

亲子
更新时间：10:45 2026-03-07 HKT
发布时间：10:45 2026-03-07 HKT

亲子好去处2026︳自去年大埔严重火灾，不止大朋友，连小朋友对于防火意识也大大加强。想知更多消防及救护的救援工作，以及学习更多应急知识，可以参加3月8日（星期日）位于薄扶林消防局及救护站举办的「南区应急教育日」，将有多个活动免费参加，毋须事先登记，活动丰富，如有救援示范、消防搜救犬、机械狗示范、无人机展示、逃生体验区、摊位游戏等，即睇消防处活动日期、活动详情。

消防处活动︳免费消防活动 南区应急教育日

 3月8日（星期日）的「南区应急教育日」将于薄扶林消防局及救护站举行，当日场地会分为「识灭火」、「识自救」及「识逃生」三个分区，让市民透过丰富节目轻松学习应急知识。

（图片来源：Facebook@香港消防处）
（图片来源：Facebook@香港消防处）

活动包括应急准备教育、消防处专队、防搜救犬、机械狗示范及无人机展示，也可以跟推广机械人互动交流，亦有「调派后指引」介绍、防烟头套」体验、逃生体验区、 虚拟实境游戏、极端天气应急知识、摊位游戏等，亦会展示消防及救护车辆与工具，活动相当丰富，而且免费入场，亦毋须预约，更会派发精美纪念品，一家去玩一天，更可令是小朋友从玩乐中认识到消防工作，齐齐提升应对危机意识。

（图片来源：Facebook@香港消防处）
（图片来源：Facebook@香港消防处）

点击图片浏览以往消防处活动花絮：

「南区应急教育日」
日期：3月8日（星期日）
时间：10:30 至 16:00
地点：香港薄扶林道789号薄扶林消防局及救护站
详情：https://www.facebook.com/hkfsd.gov.hk

相关文章｜香港演艺学院开放日免费体验过百艺术活动：互动AI工作坊/后台揭秘/参观伯大尼古迹校园｜亲子好去处2026

相关文章｜香港医学博物馆30周年免费开放日 古迹内学防疫史/限定电车巡游/人气器官锁匙扣｜亲子好去处

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
15小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
14小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
15小时前
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
14小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
20小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
2小时前